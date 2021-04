Propietarios de buses colegiales piden ayuda al Gobierno frente a 'coacción' de bancos y financieras

Aseguran que se han reunido en varias ocasiones con algunas autoridades del Gobierno, pero no les han dado respuesta

Un grupo de propietarios y conductores de buses colegiales protestó este martes en las inmediaciones de la Presidencia de la República, para pedir a las autoridades de gobierno atender su situación ante las exigencias de pagos por parte de las financieras.

Ediltrudis Castroverde, representante de la Asociación de Transporte Colegiales Independientes de Panamá explicó que la manifestación se da debido a que tienen problemas con las financieras las cuales asegura "están coaccionando a los compañeros a firmar documentos de compromiso de pago que sabemos que no vamos a cumplir debido a que no hay clases en las escuelas y no están prestando el servicio".

Sostuvo que no pueden firmar documentos de pago, sin tener la certeza de cuándo van a empezar a trabajar.

Manifestó que es cierto que algunos compañeros han optado por trabajar en otras actividades, no obstante, señaló que no es el caso de otros que tienen que escoger entre la casa o el carro.

"Obviamente vamos a optar por la casa. Ese es el problema que tenemos ahora mismo, que nadie quiere perder su casa ni perder su negocio", indicó.

Manifestó que se han reunido cualquier cantidad de veces con algunas autoridades en diversas mesas de trabajo, pero no ha habido solución . "Parece que nos han tirado como en el saco del olvido", expresó.

Agregó que muchos de sus compañeros han perdido autos y casas por haber firmado documentos de pago sin tener como pagarlos, mientras que otros han comprometido terrenos en garantía a raíz de esta situación.

"Nosotros no somos culpables de lo que está pasando, sencillamente somos víctimas de esto. Le pedimos al Gobierno que mire hacia nosotros, porque vamos a perder nuestros negocio, nuestras casas por la pandemia; sabemos que es un peligro, pero también tenemos que subsistir", enfatizó.