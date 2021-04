Presentan ante el CNA una queja disciplinaria contra fiscal que actúa en proceso donde su hermano es el juez

Una queja disciplinaria contra el fiscal Leonel Urriola, ante el Colegio Nacional de Abogados (CNA), fue interpuesta este lunes por el abogado Gonzalo Moncada luego de denunciar que el fiscal actúa en un mismo proceso en donde su hermano es el juez.

El pasado miércoles el abogado Moncada, denunció públicamente que el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Raúl Urriola Calderón y el fiscal Leonel Urriola Calderón, quienes actúan en el proceso que se le sigue en el sistema penal acusatorio al empresario Tony NG, son hermanos de padre y madre, por lo que cuestionó duramente a la administración de justicia.

Frente a esta situación este lunes Moncada acudió al Colegio Nacional de Abogados a presentar una formal denuncia para que se tramite la queja disciplinaria contra el fiscal Leonel Urriola.

"Acá verán si siendo fiscal pueden tramitarla o no, igual se trata de un abogado. Me recomendaron que no me metiera con el sistema, porque es el sistema al que estoy atacando, pero yo no tengo ningún temor; me han amenazado de muerte, si me matan me hacen un favor", dijo Moncada.

Sostuvo que el CNA es la primera instancia a la que recurrirá y anunció que irá a todas las instancias que sean necesarias. "Hay que sanear el sistema de administración de justicia en este país, aunque tenga que enfrentarlos estoy dispuesto a lo que sea. El fiscal Leonel Urriola debió declararse impedido", enfatizó.

El jurista hizo referencia además a un comunicado emitido el fin de semana por el Órgano Judicial en donde se alude a la denuncia pública hecha por Moncada sobre el vínculo familiar del fiscal Leonel Urriola y el juez Raúl Urriola.

"Este comunicado mentiroso del Órgano Judicial ellos dicen que yo hablé que en la misma audiencia habían actuado los dos hermanos. Yo lo reitero y lo ratifico, dentro del mismo proceso actuaron dos hermanos de padre y madre; el juez y el fiscal, más claro no puede estar, que me digan que no lo estoy probando, yo estoy adjuntando las pruebas", recalcó.

"Que no se lave las manos el Órgano Judicial como hizo en ese comunicado barato, diciendo en pocas palabras que ellos no son los responsables sino el Ministerio Público. Bien... esto queda en manos del señor procurador. Yo considero que él es una persona de trabajo, una persona seria el procurador Javier Caraballo, esta es la oportunidad de demostrar de qué está hecho y si tiene que sancionar a un subalterno que lo haga. Yo estoy confiando en que lo va a hacer, y que no se va a prestar como cómplice para esto", precisó.

Moncada insistió en que el señor fiscal debió haberse declarado impedido. "Era su hermano el que estaba resolviendo y no lo hizo, tenía que haberle comunicado a sus superiores. Quiero pensar que sus superiores no sabían de esto", concluyó.