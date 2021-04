“Aquí no toleramos corruptos”, la campaña ciudadana que une a los panameños

“Aquí no toleramos corruptos” es la consigna de una campaña que busca mostrar el rechazo que presentan los panameños respecto a la situación política del país.

Helga Barría F., una de las coordinadoras de la iniciativa, expresó que la campaña busca impulsar formas “no violentas” de mostrar el rechazo público, a la hora de que las personas se encuentran con un político del cual se tiene conocimiento de actos corruptos, como:

Silbar

No saludarlo

Sonar las mesas o los vasos

Repetir en voz alta “fuera corrupto”

Repetir en voz alta sus promesas no cumplidas o sus delitos

La idea es también promovida por las activistas femeninas: Katherine Michelle B. y Serena Vamvas.

“El Objetivo es lograr el aislamiento social de los corruptos. Que no haya espacio público en donde puedan estar tranquilos. Sabemos que la justicia panameña no tiene intención de hacer nada para combatir a los corruptos. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”, comentó Barría a La Estrella.

Las activistas han creado la etiqueta #notolerocorruptos para hacer la campaña viral en redes sociales, al hacer videos cuando se ejerce la acción de rechazo y difundirlo.