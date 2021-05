La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la "no culpabilidad" del diputado Arquesio Arias Félix, por los delitos de violación sexual y actos libidinosos en perjurio de una mujer adulta y una menor de edad en la comarca Guna Yala, cuando ejercía como médico.

Este viernes hasta altas horas de la noche, el Tribunal de Juicio Oral dio la lectura del polémico fallo, donde precisaron entre otras cosas, que el magistrado Fiscal no pudo demostrar que el parlamentario cometió los delitos de los que se le acusaban, entre ellos el abuso de una de las demandantes durante una prueba de papanicolau. El fallo apunta además que la Fiscalía "tampoco determinó qué actos específicos debían ser considerados como actos libidinosos" en el contexto del caso, lo que en opinión de los magistrados impedía al Tribunal deducir a que tipo de actos se refiere, "más cuando el desahogo probatorio del Magistrado Fiscal fue orientado, exclusivamente, a intentar probar otro delito".

En el fallo se explica además que las víctimas, denunciaron los hechos en diferentes instancias y no fueron escuchadas; tanto a las autoridades tradicionales como a la Personería de Guna Yala, incluso se presentaron ante autoridades de salud en la comarca, abriéndose una investigación disciplinaria que cuyo resultado "no fue revelado al Tribunal".

En el documento los magistrados admiten que en la comarca existe un "entorno cultural hostil contra las mujeres que denuncian un hecho criminoso cometido contra ellas" por la disparidad entre derechos de hombres y mujeres.

El documento también describe igual que el Director del Centro de Salud de Ustupu, José Omar Jones López; la jefa de recursos humanos de la Regional de Salud de la comarca, Elibeth Henríquez López; y el entonces director regional de Salud de Guna Yala, Luis Eduardo De Urriola Burrillo; "tuvieron conocimientos de posibles conductas inapropiadas del doctor Arquesio Arias".

El Tribunal indicó que encontró "serias inconsistencias que rompen con el carácter verosímil del testimonio" de una de las víctimas, particularmente sobre las fecha de los hechos que denunciaba. El fallo describe que esta primero habló del mes de enero de 2018 como fecha de lo ocurrido, pero luego al ser preguntada por la defensa técnica, se mencionó otra fecha: agosto de 2018, una situación que según el Tribunal "pudiera tener una explicación en una posible confusión" de la víctima sobre el día que se dieron los hechos. Sin embargo, ante el médico forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima relató que los ocurrido se dio en abril de 2018.

Al respecto el fallo señala: "Ahora bien, la psicóloga Itxel Madelein Navarro justifica estas contradicciones, explicando que la joven (....) tiene importantes deficiencias en cuanto a compresión del lenguaje, y confunde con frecuencia incluso los días de la semana. No obstante, y aquí debe ser categórico el Tribunal de Juicio Oral, ello no puede tomarse como excusa, pues esta inconsistencia resta veracidad y contundencia al relato de la joven víctima" y agrega "...esta contradicción es importante, pues no es razonable ni lógico concluir... (que la víctima) ... ha incurrido en la confusión de tantas fechas, tan distantes y distantes la una de la otra. Ello, resta seguridad respecto al hecho relatado por la víctima".

En el fallo se indica además que tras la Evaluación Médico Legal sobre el físico de la víctima, no se comprobó que existían daños perceptibles a lo interno que comprobasen el asalto sexual y que "tampoco se evidenció afectación psicológica". Este punto fue cuestionado por el magistrado Luis Ramón Fábrega, que indicó que "un peritaje psicológico que señale que la víctima del delito no padece una afectación sicoemocional, no es una prueba que acredite, per se, que la denuncia por abuso sexual , es falsa".

De acuerdo a estas argumentaciones y otros elementos presentado en el fallo, el Tribunal declaró finalmente a Arias como "no culpable".

La deliberación por parte del Tribunal de Juicio Oral, culminó luego que las partes intervinientes terminaran los alegatos de conclusión, luego de 8 días, donde practicaron un total de 80 pruebas entre testimoniales, periciales, documentales y materiales.

Durante el desarrollo de este Juicio Oral, intervino en representación de la Fiscalía el Magistrado Olmedo Arrocha Osorio, mientras que la querella estuvo a cargo de la Licenciada Enereida Barrías, y la representación del acusado fue por parte del Defensor Técnico Particular, Ángel Álvarez.

En cuanto a los magistrados que salvaron su voto, está el juez Luis Ramón Fábrega, que disintió de la decisión final de Tribunal; el magistrado Miguel Espino, también disintió de declarar no culpable a Arias, mientras que la magistrada Otilda Vergara de Valderrama, si bien coincidió en la "no culpabilidad" del diputado, pero disintió sobre la absolución para los cargos de actos libidinosos.

En tanto que, la magistrada María López Arias, que también salvo su voto.. calificó como "innegable" la "deficiente y censurable atención médica por parte del doctor Arquesio Arias Félix al momento de atender a la joven (...) el enjuiciado incumplió los protocolos de atención médica a una menor de edad".

Subrayó además que: "la valoración racional de las pruebas evacuadas en Juicio (...) lograban alcanzar la eficacia para crear la convicción del Tribunal (...) para declarar culpable al doctor Arquesio Arias, por el delito de actos libidinosos".

Igual el magistrado Carlos Alberto Vázquez también salvó su voto y se mostró en desacuerdo con la decisión. En su opinión "el caudal probatorio presentado y evacuado durante el Proceso, era suficiente para acreditar su responsabilidad penal".