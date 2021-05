Rabello alega que 'desconocía sobre la caja 2'

André Rabello, una pieza clave en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht, se mostró sorprendido por la existencia del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), también denominada caja 2, origen de millonarias transferencias de propinas a través de la cuenta Constructora Internacional del Sur.

Rabello asegura que se enteró a través de los periódicos de la existencia de semejante estructura, aunque por otro lado reconoce a la entrevistadora Thaéma Danelon, procuradora de Sao Paulo, Brasil, que recibía sobres cerrados o abiertos, en los que se especificaban las 'direcciones' que detallaban el destino del dinero.

En la continuación de la entrevista con Danelon, narra que la investigación del Departamento de Justicia de Nueva York, Estados Unidos, tomó por sorpresa, tanto a él, como a la mayoría de los ejecutivos de la constructora.

Esta entrega da continuidad a la ampliación de la indagatoria, fechada el 2 de agosto de 2017 frente a la procuradora Thaméa Danelon, en Sao Paulo, Brasil, y que fue traducida y entregada a la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá. En ella, el colaborador describió una agridulce relación con el entonces ministro de Vivienda, José Domingo Arias, con quien sostuvo una fuerte discusión a raíz de una adenda pendiente del proyecto habitacional que autorizaba a la empresa a ampliar el proyecto de 800 viviendas, como inicialmente estipulaba el contrato, a 1,200 casas habitacionales, un ícono de la campaña social del gobierno de turno.

En el informe anterior, la procuradora se disponía a conocer los nombres de los lobistas que se acercaron a Rabello para ofrecer agilización en los trámites de los proyectos.

TD: ¿Y fue el hijo del presidente que mandó la información de las cuentas? ¿Cómo era el nombre de él?

AR: Ricardo.

TD: ¿Ricardo Martinelli?

AR: Sí, Ricardo Martinelli.

TD: ¿Y era él mismo quien le entregaba las informaciones?

AR: Él me pasaba la información y yo la enviaba, o si yo venía a Brasil, yo mismo la entregaba.

TD: ¿Usted recuerda si hubo participación de otra persona del gobierno también? ¿Algún ministro o tenía que ser la figura del presidente y sus dos hijos?

AR: No... Hubo participación de varios actores. Hay como diez u once actores, hasta esos allí son importantes. Hubo otros eventos. Yo quiero dejar claro lo siguiente. Primero yo participé en dos elecciones con contribución. De esa y la de 2014 que fue la reciente.

En la de 2014 incluso tuvo la participación de ese “marqueteiro” o profesional que se dedica al mercadeo político que es brasileño, está en mis relatos, es Joao Santana.

Lo que quiero decir es lo siguiente, esos ejemplos de elección no tenían objeto específico, ni la primera o la segunda. No había una contrapartida específica, solo tenía, digamos así, la idea de tener una ventana abierta con el gobierno. Tener la puerta abierta de ser necesario... “Mira, yo tengo pendientes del gobierno pasado, por favor me ayuda a concretar eso”. Uno no tenía las puertas cerradas. Y de alguna forma es triste decir esto, por lo menos hoy para mí es triste decir eso, pero uno de cierta forma no quedarse atrás con relación a otras empresas que seguramente contribuyen.

TD: ¿Apoyo al candidato, alguna otra cosa?

AR: En ese caso se nos pidió que apoyásemos con Santana, al candidato José Domingo Arias, quien perdió la elección.

TD: ¿Él perdió?

AR: Él perdió. Perdió las elecciones, pero nos pidieron que apoyásemos en la aproximación con Santana, yo no conocía a Joao Santana. Fueron pedidos insistentes, la empresa autorizó.

TD: ¿Recuerda los montos?

AR: Fueron aproximadamente $10 millones. En verdad no fue pagado todo el valor.

TD: Ah, eso es lo solicitado...

AR: No me acuerdo así de cabeza. Fue cerca de eso. Había un bono que fue prometido a ellos, creo que era de 5 millones o 6 millones de dólares, si acaso ganaban las elecciones. Como no ganaron, tampoco les fue pagado eso.

TD: Para estar claros, ni en las elecciones de 2009 ni en 2014 no existieron pedidos claros. El valor era más para tener la ventana abierta, alguna concretización...

AR: Exactamente. En el caso de Arias, él fue ministro de Vivienda y yo tenía un contrato con él. Yo gané una obra con el ministro que salió, entra él, quien quedó la mayor parte del tiempo. Yo tuve un problema serio con él, porque yo gané una obra de viviendas populares, pero en verdad era así, una gran favela. La favela más grande que hay incrustada en el medio de la capital, más o menos de 5 mil personas.

Entonces, existía ese programa de gobierno de no retirar las favelas, pero construir la favela, a través de casas dignas. Uno desmovilizaba una etapa de la favela, un sector construía edificios y regresaba a las personas. Proyecto muy desafiante porque además de ser una favela, yo diría a usted que era el área más peligrosa en el país en aquel momento. Un centro de tráfico de drogas, distribución de drogas, de violencia a menores, sexual, etc. Un ambiente muy deteriorado.

Ganamos ese proyecto, pero era considerado para 800 familias, así salió en el edicto. El Ministerio de Vivienda se equivocó, creo que es normal también. Cuando fuimos construyendo, por varias razones, cuando las personas desconfiaron que ...yo iba a hacer el proyecto... ese registro fue hecho con el Ministerio de Vivienda unos tres años antes y yo ni sé si fue con el otro gobierno, en verdad no sé comentarle ahora. O personas de más fueron entrando para ganar una casa gratuita o contaron mal. Lo que sé que al final eran aproximadamente 1,200 familias.

Me aproximé al ministro José Domingo Arias y le dije: “Mira, yo fui contratado para hacer 800 apartamentos, yo no tengo esa responsabilidad, porque hay aproximadamente 1,200, son 400 de más. Entonces, o vamos a parar por aquí, o vamos a hacer una adenda para hacer 400 adicionales, o usted licite 400 adicionales. Él me dijo: “No. No queremos hacer licitación porque va a cambiar el estándar de construcción, ustedes están preformando, ya conocen el área, nosotros queremos que usted continúe”. Entonces prepare la adenda. Ok, voy a prepararla, pero continúen avanzando. Fue otro golpe que tomé allá, él no cumplió con la palabra.

TD: ¿Eso cuándo fue?

AR: No sé precisar exactamente. Fue entre 2002 y 2003 [sic ] (podría ser 2012 y 2013), no sé precisar. Entonces él no cumplió y cuando llegamos ya cerca de las elecciones yo le dije: “Mire yo le voy a contar una historia, yo tomé un golpe muy fuerte aquí, me equivoqué, entregué un proyecto más o menos con una condición parecida porque yo no he recibido dinero aquí, porque no has hecho la adenda que me prometiste hace un año y pico atrás.

Entonces es lo siguiente, voy a parar. Yo tengo que hacer eso hasta por mi propio aprendizaje. “Por amor a Dios no hagas eso, que voy a hacer la adenda”. Una semana después se aparece y me dice: “Voy a ser candidato y no voy a poder más hacer tu adenda. Entonces yo voy a dejar las directrices y el reemplazo va a cuidar de ese proceso”. En ese momento yo llegué hasta él, de forma poco cortés, y tuve un conflicto muy fuerte, pues él me engañó por más de un año. Y a él tampoco le gustó lo que escuchó, yo no fui grosero con él, solo que le dije palabras duras como una persona que estaba sintiendo que estaba siendo enredada.

TD: Pero aunque él hizo todo eso, usted tomó una buena acción de hacer donaciones para su campaña...

AR: Entonces yo tomé esa decisión pues en la época el pasó a ser el primero en las encuestas. Vi eso como una forma de resolver ese problema que ya había tenido con él y una forma, no sé... de aproximarme. Pero no tenía, allá en el país, una contrapartida específica, nunca hubo.

Después de 2014 no hubo ningún acuerdo hasta... bueno debo decirlo de forma 'polite', la empresa empezó a tener problemas con la Operación Lava Jato y ahí suspendieron todo tipo de envíos y transferencias, al menos en mi ambiente, en el área internacional. A partir de allí ya no tuvimos contacto con el cliente yo tenía, con el público, con las personas y tal. Nosotros llegamos a ganar tres contratos más con el gobierno nuevo, pero sin ningún tipo de acuerdo o negocio, no había cómo hacerlo.

TD: ¿Usted tenía contacto con Constructora Internacional del Sur? , ¿qué montos eran depositados?

AR: Esta Constructora Internacional del Sur es hasta importante esa pregunta para Panamá. Fue una de las más grandes razones del déficit reputacional en el país, porque hasta ese momento la empresa era muy bien conocida por sus obras, ganaba las más importantes, entregaba a tiempo. Era, era no, es aún muy conocida ustedes que están allá pueden confirmar, no sé. Los programas sociales eficientes que hacía, los beneficios a las comunidades, pero yo no tenía idea que existía esa empresa offshore, no sé bien como llamar eso, y yo fui a tener conocimiento de la existencia de ella por un pariente mío aquí en Brasil, por más increíble que parezca.

TD: ¿Entonces usted no estaba más en Panamá?

AR: No, ya estaba en Panamá. Es que yo no terminé la primera pregunta, yo estuve en Panamá hasta diciembre de ese año, entonces yo vine acá para pasar las fiestas navideñas, reunión de fin de año de la empresa... Salió ese anuncio de Estados Unidos, yo no tenía conocimiento, quería dejar, incluso, claro eso aquí, que eso iba a pasar. Yo y, por lo menos la mayor parte de los empresarios, no teníamos la menor idea que eso iba a pasar, ese anuncio de Estados Unidos. Nos agarraron por sorpresa. Como hubo una especie de convulsión social y política, nosotros empezamos a vernos involucrados en un ambiente de investigación local en todos los países, donde estábamos actuando. La empresa pidió cautela a los ejecutivos y que nadie podía regresar en el mes de enero. Entonces prácticamente quedé exiliado. No podía regresar, mis ropas tenían que venir de poco a poco y las personas. [sic]

Y entonces, regresando a ese tema. Yo supe por medio de un pariente que vio el Jornal Nacional y me llamó, me dijo lo siguiente: “¿Qué historia es esa de una constructora Odebrecht con miles de millones? Yo, ¿qué?, eso es mentira, invenciones. Ya había investigado la investigación de Lava Jato y no puse atención, sinceramente. El sábado fui a almorzar con un allegado y me hizo la misma pregunta: “André, salió una noticia de una constructora tuya aquí que es unida a Odebrecht o que paga soborno”. No estaba entendiendo la cosa. Entonces él me mostró la computadora. Yo llamé a Luiz Soares, quien era la persona que más conocía en el área, yo no tenía ese nombre antes. ¿Qué es eso? ¿Qué está saliendo en los periódicos de Brasil? Hasta el domingo en el estado de Sao Paulo, y también en la Folha de Sao Paulo está saliendo.

TD: ¿Entonces usted sabía?

AR: No sabía, llamé el lunes. ¿Usted sabe explicarme?, ¿Eso pertenece a alguna cosa de ustedes? Que era el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE). Él me dijo: “André, sabía que me ibas a llamar. Yo estoy aquí con mi pasaje comprado, voy hoy por la noche para allá. Mañana... el martes por la mañana hablamos de eso”. Cuando él llega el martes, ya había migrado la noticia a los periódicos panameños.

TD: ¿Tampoco tenía conocimiento de eso?

AR: No. Él llegó y cuando llegó, ya estaban bien esas noticias allá en Panamá. Eso, yo no recuerdo bien el mes, debe haber sido en febrero o marzo de 2015. Recuerdo que nuestro expresidente no estaba en el proceso que se encuentra hoy, en prisión. Entonces el día que él fue a mi oficina salió la noticia, parece que ella lo estaba acompañando a él.

Yo le dije: “No quiero escuchar más nada. Mira el problema que está allí. Dicen que eso es tuyo. Por favor explícame”. Yo estaba extremadamente nervioso porque la presión de la sociedad civil era violenta.

En esa época estaba empezando a participar en las licitaciones del nuevo gobierno. Que ya tenía algún rechazo con relación a nosotros por haber participado del gobierno anterior y el anterior de Martinelli, que era enemigo político del actual. Eran amigos políticos, se transformaron en enemigos. Me vi en una situación muy mala, embarazosa, las pocas relaciones que tenía se quemaron con la noticia. A partir de allí fue que empecé a involucrarme con abogados para entender el proceso legal en Panamá, porque nunca me había visto en una situación así. Y ustedes hasta me perdonen porque ni sabía bien cuál era el rol de la Procuraduría General, la Procuraduría de la Administración allá en Panamá.

Entonces él me explicó: “Mira, eso es una estructura que no pertenece exactamente a nosotros, le estoy diciendo lo que él me explicó en ese momento. Me dijo que era una estructura alquilada, fue alguna cosa así que me dijo. Que sirvió para realizar los pagos a algunos de los directivos de Petrobras. Y hasta a la gente de otros países.

Entonces yo comenté eso con otras personas de la empresa porque eso no era mío, yo no sabía que existía, no sabía qué hacer, con toda sinceridad, pues mi negocio no tenía nada que ver con el área del DOE, era gestión de obras y me estaba afectando fuertemente. Yo le comenté a mi líder, hay esto acá. ¿Qué se va hacer? Empecé a tener una discusión fuerte con Soares sobre por qué no me había avisado.

Y bueno a partir de allí, procuradora, empezó una serie de ataques que me perjudicaron mucho, comenzó a perjudicar el performance, comenzó a perjudicar a nuestras estructuraciones financieras para financiamiento de proyectos a nuestras relaciones político-estratégicas. Empezó a traer mucha aprensión entre nuestros integrantes, nuestros ejecutivos, incluso el mismo gobierno. Me trajo una serie de dificultades, incluso para contratar proyecto porque yo pasé, la empresa, pasó a ser muy cuestionada, todo por esa Constructora del Sur. Recuerdo muy bien que en determinada ocasión Soares me comentó: “Mira, yo estaba viniendo acá para intentar resolver eso allí, pero no logré”. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? “Porque te conozco, yo sé cómo eres de preocupado, ibas a quedar un año sin dormir”.

TD: ¿Usted conocía al señor Olivio Rodrigues Junior?

AR: No. Solo por foto y nombre, ahora.

TD: Solo ahora después de que salió todo.

AR: Pero nunca había estado con él ni nada.

TD: Después que usted recibía las informaciones de los pagos para quien Odebrecht hizo, ¿a quién los repasaba?

AR: La mayoría de las veces para Luiz Soares.

TD: ¿Sabía de dónde venía el dinero?

AR: No. Como yo comenté, no solo yo, pero como me imagino que los demás ejecutivos de la empresa no teníamos noción de cómo esas cuentas eran alimentadas. Eso era como le dije, una caja negra que el dinero, nosotros entendíamos que era para protección de los mismos ejecutivos de la empresa, tal vez de los funcionarios. Se imagina una persona sale de la empresa o es dimitida y lleva todas las informaciones, podría hacer termino, tal vez, una integrante del área de DOE que entregó más o menos cómo funcionaba esa situación.

TD: ¿Quién confirmaba que los pagos eran hechos a las personas que lo pidieron?

AR: Me lo pasaban, hacía el acuerdo, la negociación, pasaba para arriba, él aprobaba, él pasaba la autorización para el DOE y daba la dirección. Ahí entonces yo esperaba. Siempre había retrasos. Si la persona reclamaba, me decía: “No ha pasado nada, está retrasado”. Ahí era que yo me comunicaba con ellos y les decía: “Vea ahí si pasó algo en el proceso, pues están quejándose de los pagos”.

TD: ¿En qué periodo se intensificó más esos pedidos de valores?

AR: Cuando había un mayor volumen de obras, entre 2012 y 2013, 2014.

TD: Fernando Migliaccio, ¿qué funciones tenía?

AR: Yo no tenía casi ningún contacto con él, muy poco. Pero él hacía parte de ese equipo DOE.

TD: ¿Él operaba en Brasil?

AR: Estuvo un periodo en Brasil y otro en el exterior. Creo que cuando la empresa empezó a tener problemas él salió, incluso salió de la empresa. Entonces yo no sé, pero la mayor parte del tiempo él se quedaba, me imagino, que en Brasil, pero tenía poco contacto con él.

TD: ¿Quién más trabajaba en esa área?

AR: Sé que era, incluso conozco mejor ahora ante la divulgación del organigrama, yo sé que era Hilberto Silva, Luiz Soares, Migliaccio, eran esas personas.

TD: ¿Usted tenía acceso al Drousys?

AR: Ustedes pueden hasta reírse, pero el único Drousys que yo conocía era el doctor Drauzio Varela, un médico (risas). Yo nunca había escuchado hablar de ese sistema.

TD: ¿Entonces no tenía acceso?

AR: Ningún acceso, ni conocía.

TD: ¿No tenía apodo para accesar, para saber a quién iban los pagos?

AR: No tenía acceso, ni conocía.

TD: ¿Usted sabe quién cuidaba de eso? ¿Quién recibe los pagos en Panamá?

AR: Hoy yo sé que era el DOE que montó ese sistema para que ellos se comunicaran.

TD: ¿Pero en aquella época no sabía que tenía ese sistema?

AR: No sabía. Entiendo que fue montado para que ellos se comunicaran y por alguna razón que desconozco, empezaron a archivar dentro en ese sistema información, como una especie de base de datos desorganizada. Que yo solo vine a saber de eso el año pasado, cuando la empresa incluso llegó y nos explicó: “Hay este sistema y vamos a colocar aquí a disposición de ustedes para que observen lo que hay en este país”. Pero eso cambió de nombre, ya fue Drousys, MyWebDay. Yo sé que existe, pero nunca tuve ningún tipo de operación o manejo del sistema.

TD: ¿Usted sabe si alguien en Panamá tenía acceso a ese sistema, panameños o brasileños que trabajaban allá?

AR: Con seguridad las personas del área de operaciones estructuradas que cuidaban de él, como Luiz Soares, Migliaccio. En Panamá nadie. El equipo de Panamá que yo lideraba se dedicaba a operación de obras. Nadie de mi equipo tenía digamos así, interface de cuidar del DOE que estaba viviendo en Panamá o viceversa.

TD: Las autoridades están pidiendo si usted se compromete a entregar todos los relatos, documentos, estados de cuenta para las autoridades brasileñas...

AR: Yo creo que, hasta los abogados podrán conseguirlos también, que tengan la seguridad, hasta porque yo firmé el contrato y tenemos nuestras obligaciones, y una es esa. Le serán entregados los documentos que tengo en mi posesión.

TD: ¿Sabría decir si la Constructora Internacional del Sur está directamente ligada al DOE?

AR: En la época, como ya dije, lo que Soares me explicó es que era como una estructura alquilada, contratada, subcontratada, o sea, no era como si fuese una estructura de Odebrecht. Pero era un vehículo utilizado para tipos de pagos, diversos, incluso de proveedores, alguna cosa de ese tipo, en varios países. Como una relación indirecta que tenía con la empresa. Efectuar esos pagos que se hacían por fuera, vía caja 2, con diversas denominaciones hasta dependiendo de la jurisdicción y el marco legal de cada país. No puedo asegurar porque desconozco el DOE, como operaba. Entiendo yo que era básicamente para eso. Yo no sé si pude responder bien la pregunta. El tipo específico de relación que existe entre la empresa y esa Constructora del Sur no sé detallar, pero eso era trabajado de DOE, tal vez Olivio o Soares podrían explicar eso mejor.

TD: ¿Cómo estaba seguro de que los pagos llegaron a las personas que los pedían?

AR: Básicamente yo nunca busqué saberlo. Porque sé que muchas veces esas personas tenían problemas de liquidez, de alimentación de cuentas. La mayoría de las veces tal vez se retrasaba. Entonces yo entendía lo siguiente, si no se quejaban era porque había sido pagado; si se quejaban era porque no había sido pagado, había retraso. Evitaba estar preguntando. De cierta forma era un asunto medio embarazoso, entonces yo evitaba preguntar. Pero hasta hacía, va a pagar así en tantas veces, o sea, va a tener pago en tantas veces o después que se cumpla ese marco será pagado en tantas veces, ya estaba la orientación de la DOE. Si nadie se quejaba era que había cumplido.

TD: ¿Sabe si había alguna cuenta de la Constructora Internacional para hacer esos pagos?

AR: No, realmente no sé decir eso. Como yo dije de esa área de DOE sé lo que fue publicado, yo no sabía que funcionaba en varios niveles que vienen de Suiza, de Andorra, de un poco de países. Fue por medio de los periódicos que tuve conocimiento de esa offshore.

TD: ¿Sabe si los pagos eran en efectivo, en bienes muebles?

AR: No, nunca fue hecho ningún pago por bienes muebles. Entraban por transferencia bancaria. Tuvo generación en efectivo, pero para otros temas, de obras, de pago de donaciones sociales, alimentación. Panamá tiene una legislación que no permite que uno pague alimentación para su empleado. Entonces la empresa daba como un tipo de bonificación u otras cosas para que se pagara la alimentación.

TD: ¿Tiene conocimiento sobre los pagos a Rosas y Rosas?

AR: Algunos sí. Yo no sé justificar todos, pero, hoy de algún tiempo hacia acá, yo sé que fueron ellos que generaron esos montos en efectivo y seguramente también que ellos recibieron por algunos trabajos jurídicos que deben haber ejecutado.

TD: ¿Era una oficina de abogados?

AR: Sí.

TD: Un departamento que emitía montos en efectivo...

AR: Algunos, exactamente. Ellos deben haber hecho algún tipo de contrato, que también desconozco, y de allí venía por medio de efectivo.

TD: ¿Usted sabe si esos pagos eran hechos a través de cuentas de la Constructora del Sur?

AR: Oficialmente no sé. Yo escucho por las noticias. Pues últimamente han salido noticias diciendo que la Constructora del Sur hizo algún tipo de pago a esa empresa, pero yo, honestamente, desconozco y no podría afirmar oficialmente que eso existió.

