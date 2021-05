Traición y discusiones sobre la autopista Panamá-Colón

[MISSING]binding.image.description

Odebrecht puso el ojo en la autopista Panamá-Colón, el canal seco del país que une dos polos de desarrollo económico. En 2007 André Rabello, la cabeza de la filial panameña de la constructora, cerró el trato con la empresa Proyectos y Construcciones, S.A. (Pycsa) que mantenía una concesión otorgada por el gobierno de Martín Torrijos para construir la autopista.

A raíz de esta transacción, una serie de compañías offshore recibieron pagos de la empresa brasileña. En un breve interrogatorio, formulado el 27 de octubre de 2017, y que se amplía en futuras entrevistas, la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore intenta esclarecer los pagos y los beneficiados detrás de estas empresas que aparecieron en una publicación que efectuó este medio en abril de 2018.

En esta entrega se hace alusión a dos ampliaciones de indagatoria, la citada, y la del 10 de agosto de 2018, efectuada por un fiscal especial Anticorrupción que la documentación no identifica con nombre propio. En dicho relato, Rabello habla sobre un abogado, alguien que identifica como De Janon, un excónsul de Panamá en Sao Paulo, Brasil, que le mostró una serie de proyectos de infraestructura y lo invitó a Panamá para participar de los mismos.

La fiscalía se hace de una publicación de La Estrella de Panamá, de abril de 2018, sobre las sociedades en cuestión.

ZM: Yo le preguntaba, le hacía la pregunta de esto señor André de cómo funcionaba la empresa, porque en los periódicos han estado saliendo una serie de publicaciones, en las que hacen referencia a pagos que se dieron durante ese periodo y ellos hacen como un listado. Lo más seguro es que usted tuvo que haberlas visto. Ellos indican en una columna donde se hacen pagos a empresas, personas particulares y los encasillan en proyectos. Por ejemplo, un contrato que tendría que ver con la autopista Madden y los pagos en otra columna. Otra de la cinta costera en la que indicaban los pagos a personas jurídicas. Yo le voy a preguntar para que me explique si tiene conocimiento. ¿Sabe usted los pagos que se hicieron a favor de Vernel Development Corp; Marpesca Sea Trade; Mundial de Valores; Importadora Guiburg; Beldent International Corporate; Fundación Don James; Caribbean Holding Services, que había surgido como respuesta suya si había algún tipo de documentación que nos pudiera ilustrar. ¿Está en disponibilidad de darnos a nosotros colaboración con respecto a las sociedades mencionadas?

AR: No todas las offshore, o cuentas observadas en nuestro proceso de cooperación pasaban por mi persona. Haciendo recientes investigaciones en el sistema de la empresa fue cuando supe que en el periodo de la mayor parte de estas offshore todavía no existía el sistema Drousys. O sea, no existe casi ninguna información sobre el flujo de ese periodo, o mismo sobre, digamos, cualquier otro tipo de información de estas estructuras citadas. Conseguí ver algún tipo de material para una de ellas, Caribbean Holding, que fue muy posiblemente utilizada para pagos de la campaña de 2009 que está citada en mi cooperación escrita que recibieron.

Hay otras, como Marpesca, o creo que... no recuerdo ahora Altrus, alguna cosa así, que fueron utilizadas para muchas compras de materiales utilizando pagos no contabilizados. Como también es posible que fueron algunos pagos hechos durante la adquisición, o en la adquisición de la concesión de la autopista, pagos hechos a agentes privados, o sea, entre privados, para ver los costos de la antigua empresa propietaria de la concesión, pero yo no tengo prueba, son, digamos, informaciones muy frágiles para poder afirmar sobre el destino de los pagos.

Yo podría... lo estoy diciendo con relación a las otras offshores. Yo podría, en el intento de apoyar a la investigación, entregar las informaciones que conseguí en estas nuevas investigaciones para que puedan seguir la suya y obtener más precisión del destino de los pagos. No hay muchas cosas como los otros datos de colaboración, porque el periodo es anterior al Drousys, en ese momento la empresa no hacía archivos de las informaciones. Si usted no se incomoda yo podré enviar a través de mi abogado todo el material que conseguí en este periodo para que usted pueda seguir con la investigación.

ZM: Había quedado pendiente una aproximación sobre los montos que habían sido entregados por los pagos no contabilizados...

AR: Sí, fue hecha una pesquisa realizada anteriormente, después de nuestra videoconferencia. Los montos relacionados a las offshore posiblemente conectadas con los hijos Martinelli Linares serán: Kadair $8,7 millones; en la offshore Aragon aproximadamente $3,5 millones; en la offshore Fordell $8,8 millones; en la offshore Fidcross $500 mil; en la offshore Pachira $16 millones; en Mengil aproximadamente $12,8 millones. Además de esto, hay un valor de aproximadamente $3 millones identificados en una remesa de una cuenta en Andorra y no conseguí identificar, que muy posiblemente tiene que ver con los mismos señores y esas otras offshores. Muy posiblemente tiene una relación con esos mismos señores de las otras offshores. En Andorra.

ZM: ¿Qué relación tenían André Paraná y Oscar Salazar con la empresa o con DOE?

AR: André Paraná y Oscar Salazar eran personas responsables por el programa de Recursos Humanos y también por el área financiera en Panamá por un periodo determinado. Eran los coordinadores de las contrataciones de personas, como también de la generación de planillas, finiquito de contrato de las mismas personas, no solamente apoyando al consolidado de país, como también a las diversas obras y contratos que nosotros obtuvimos en ese tiempo. Como responsables financieros, ellos ejecutaban una contabilidad del país como también a las diversas obras y contratos que nosotros obtuvimos en ese tiempo. Con relación a los hechos investigados, lo que me recuerdo era la investigación a los valores enviados a Rosas y Rosas. Ellos simplemente recibían informaciones que muy probablemente eran de la misma empresa Rosas y Rosas o de nuestra empresa. Que había valores ya disponibles y Rosas y Rosas buscaba los valores. Era la única tarea que ellos se encargaban. No había ningún otro tipo de tarea que era ejecutada por ellos en ese ambiente.

ZM: Yo le pregunté si tenía relaciones con la DOE...

AR: No. Ellos tenían una relación directa con el DOE. Ellos no trabajaban en el DOE. Trabajaban en Odebrecht, Ingeniería y Construcción de Panamá.

ZM: ¿Con relación a la sociedad Pivotal, tiene información respecto a qué se relaciona la sociedad?

AR: Yo vine a saber por los periódicos la relación de un agente bancario de Meinl Bank que estaba relacionado con Carlos Hoy nuestro sistema Drousys, también tienen algunas informaciones de esa offshore que nosotros inmediatamente junto con las otras que vamos enviar.

Indagatoria del 10 de agosto de 2018, protagonizada por la Fiscalía Especial Anticorrupción

La fiscalía inició la diligencia con interés de conocer más a fondo el inicio de la carrera de Rabello en la constructora, un tema que ya había sido abordado en entrevistas efectuadas por la procuradora de Sao Paulo, Thaéma Danelon. Rabello acudió nuevamente al consulado de Panamá en ese país, como ocurrió en las cinco ampliaciones, acompañado de sus abogados y de Elmer Rodríguez, cónsul de Panamá en la ciudad carioca, quien dio fe de la diligencia.

Fiscal: ¿Llegó en qué año a la empresa Odebrecht y cuáles fueron cada uno de los puestos hasta ser intendente?

AR: Llegué a suelo panameño en el primer semestre de 2004 para conocer el país, hacer la visita y encontrarme a la persona que me invitó a establecerme en Centroamérica y hice una visita al norte de Brasil. La verdad, la primera visita fue solamente para que yo tomara una decisión, si aceptaría o no el puesto que la empresa necesitaba llenar. Pasé uno o dos días en Panamá y después fui a Guatemala, El Salvador, Dominicana, en Brasil ofrecía el paquete que se elegía, conseguía proveedores específicos. Entonces yo regresé a Brasil como en marzo o abril de 2004. Regresé como un mes, fue difícil porque nunca había trabajado fuera.

En un mes conversé con mi familia y finalmente, treinta, cuarenta días después voy a la empresa en Brasil y digo: “Miren yo acepto trabajar e irme a América Central”. Más o menos en julio fui a (República) Dominicana y confirmé con primer líder que aceptaba trabajar con él, eso fue en julio. Regresé a Brasil para ordenar mi mudanza y mis cosas. Yo tenía unas cosas antes en Panamá, oficina, apartamento y de todo, pasé por mi esposa quince días en agosto. Y finalmente desde septiembre estaba en Panamá. Pero mi primera concentración no era hacer planes en la zona del norte de Panamá, sino en Guatemala. Yo me pasé a la empresa cuando ya tenía establecido un nombre previamente allá, y una especie de posibles financiamientos con bancos brasileños para el desarrollo de obras en Guatemala. Ahí pasé como tres o cuatro meses viviendo en Panamá, otros días en Guatemala para intentar desarrollar algún tema. Regresé el primer año de 2004 a la empresa y me dijeron: “Mire, vamos a llevar cosas un poco más complejas, más difíciles de lo que se hace, aunque esto se va a tomar mucho tiempo”.

Entonces me fui como dos o tres meses a El Salvador, también no vi oportunidad ninguna y me fui otra vez a Guatemala, esto fue al inicio. Después de ahí, en 2005, empecé a concentrarme más en Panamá. En este momento, todo esto que yo le acabo de decir, yo era director de contrato, ese es el título oficial. El tema del contrato, la empresa, ella hace dos ciclos de empresario, de emprendedor, del consorcio mismo. Le explico: se hace desde la conquista de la obra que es el ciclo uno hasta la gestión del proyecto, que es el ciclo dos. A veces el director de contrato solo hace un ciclo, que es la gestión de la obra. A veces el ciclo uno que hace la conquista, ahí viene otro que tiene más conocimiento técnico de esta obra y la desarrolla. Hay otros que hacen los dos ciclos, conquista y gestión del proyecto. Entonces básicamente mi función fue director en Panamá, director de contrato, pero creo abril, mayo o julio de 2008.

Fiscal: ¿Director de Contrato?

AR: Así es. En Panamá hubo otros directores de contrato. Después de esto yo sería director superintendente, a partir de abril o mayo de 2008, y algunos directores de contrato que eran mis pares continuaron conmigo.

Fiscal: Cuando usted era director de contrato, ¿había otros directores a la par que usted?

AR: Yo fui el primero, como le dije, al inicio no había nada, la empresa no hacía sentir poder a ninguna persona para no hacer nada. Entonces me quedé en 2004 haciendo viajes a Guatemala, El Salvador, Panamá. En 2005 cuando empieza, yo me concentraba más en Panamá, aún iba mucho a Guatemala, había ido a Venezuela. Fue dos gerentes que estaban en la línea jerárquica, estaban abajo del director de contrato. Abajo de los directores de contrato estaban dos gerentes de la obra. Entonces eran tres o cuatro gerentes, comercial; comercial eran muchos, y ahí se hacía la planificación de proyectos y producción, producción de balance, ejecución de la obra y se lideran los equipos de construcción y también gerente de licitación financiero podía hacer cosas en general.

En 2005, cuando entré era el director de contrato y yo solo con este equipo, en este momento estaba yo en otro país a veces iba a Panamá y entonces en 2006 fue otro director de contrato, la verdad que en 2006 fueron dos directores de contrato y a veces éramos tres. Yo y dos más.

Fiscal: En ese periodo de 2006 donde había dos directores de contratos, ¿cuantas obras tenía adjudicada Odebrecht?

AR: En 2006 nosotros tuvimos una de las primeras comunicaciones, yo no recuerdo el año, pero en 2006 yo tomé estabilidad, pero tuve una situación de emergencia en enero, el día 4 de enero de 2006 me tuve que apartar por dos meses de la empresa por salud y por otros temas y la segunda un poco delicado. En el siguiente periodo cuando está la obra, yo estaba en Sao Paulo cuando se abrieron los sobres, me enteré y me llamaron para decirme que habíamos ganado la primera obra en Panamá y me emocioné mucho, hice bulla, lloré y todo.

La primera obra que ganamos fue entre enero y febrero, pero la adjudicación demoró un poco más por los reclamos de la competencia. Yo diría que fue en marzo de 2006, entre abril. En enero de 2006 obtuvimos el proyecto Remigio Rojas. En 2007 la autopista Panamá-Colón, pero no fue una licitación, sino una adquisición. Nosotros compramos el contrato de otra empresa que se llamaba Pycsa, que tenía la concesión, fue una negociación que empecé yo mismo en 2005, ¿Usted quiere que comente la historia?

Fiscal: Sí, por favor.

AR: Está bien. La idea inicial era comprar la empresa Pycsa en Panamá que la tenía Meco. Al iniciar era esto, estaba un grupo de personas, ayudaron a hacer las evaluaciones y después los señores empezaron a cobrar muy caro, la empresa no quiso...

Fiscal: Una pregunta, pero ¿eso entre Pycsa y Odebrecht era un tema privado?

AR: Sí, entre Pycsa y Odebrecht, era sí. Cuando yo llegué ahí no conocía a nadie, las personas no sabían ni quién era Odebrecht, nadie sabía. Nadie sabía quién era Odebrecht. Yo no estaba acostumbrado a eso, yo creí que todo mundo conocía la empresa. Algunas personas me ayudaron en el inicio, una persona especial que incluso era colega del cónsul en Panamá. Fue la primera persona que me ayudó, él era cónsul en Panamá en otros periodos y el apellido era De Janon.

Fiscal: ¿Esa persona que lo ayudó ya no era funcionario o sí?

AR: Ya no era funcionario. Él era cónsul en Sao Paulo en otro periodo, no recuerdo cuál. Con relación a cómo nació la empresa con él como cónsul en Sao Paulo, también no recuerdo en qué tiempo era, solo que es director de Relaciones Institucionales de Odebrecht en Brasil.

Como sabía que yo me estaba yendo para Panamá, me dijo: “Tengo un amigo panameño que era cónsul, se llama De Janon, pero no recuerdo el primer nombre”. Él era cónsul y conoce mucha gente ahí y quizá pueda ayudar a presentar una persona, yo accedí, pero fue un tema también privado y no era funcionario ni nada de eso. Yo lo recuerdo ahora como una de las personas con las que tuve el primer contacto.

Este tema de Pycsa tiene un poco que ver con él. Él traía un listado de obras importantes y estando ahí ésta. Pero como yo comentaba, la intención era comprar la empresa que tenía una concesión, en ese momento tenía el corredor norte y 14 kms de Panamá hasta Madden y conseguimos los estudios y la evaluación. Pero los números que él quería, la empresa nos lo daba. Entonces a finales de 2005 empecé a hacer un acuerdo, intentaba una negociación con una sola parte que en construcción civil llamábamos Greenfield. Era la parte que no estaba construida, o sea tiene los derechos, pero no está construida, y esta parte era de Madden hacia Colón, porque quizá fuera más fácil, porque las obras, los otros activos de la empresa tenían flujo vehicular, peajes y otras cosas. Entonces era más difícil valorar eso, y el propietario quería cobrar muy caro. De la parte Greenfield no me iba cobrar nada, solamente hice alguna inversión ahí en ese momento.

“Él traía un listado de obras importantes y estando ahí ésta. Pero como yo comentaba, la intención era comprar la empresa que tenía una concesión, en ese momento tenía el corredor norte”

Empecé a estudiar esto y ver el valor de ese tramo en el banco por este tramo, y tomamos que cada cien días hacíamos un estudio de suelo, la parte financiera que era una concesión y todo mundo decía que había que gastar millones de dólares.

Hacemos todos los estudios, y ahí empecé a tener esta enfermedad ultimada en diciembre de 2005. Yo fui misionero en enero de 2006, pero me acuerdo que firmé algo en noviembre o inicio de diciembre con Pycsa que me entregó los derechos de la concesión del tramo Madden-Colón, condicionados a la negociación y a los valores que yo había desarrollado.

Ellos nos dieron una preferencia, una prioridad para que nadie que no fuera yo hiciera mi oferta [sic], para que ellos no pudieran estar ahí compitiendo conmigo. Entonces esto pasó así en 2005 hasta 2006, ahí me gasté como $1 millón o $2 millones para hacer toda la evaluación financiera con un grupo de gente, un grupo de abogados y en algún momento recuerdo que las personas que estaban trabajando ahí, hicieron la piratería, llevaron todo el material que yo les había pagado y desarrollado ahí a una empresa de España, a vender la concesión a una empresa española que ahora no recuerdo si sería FCC, o una de las otras empresas grandes de España, creo que fue FCC. Y, como desarrollo de esto yo incumplí a ellos.

“Un grupo de abogados y en algún momento recuerdo que las personas que estaban trabajando ahí, hicieron la piratería, llevaron todo el material que yo les había pagado y desarrollado ahí a una empresa de España, vender la concesión a una empresa española que ahora no recuerdo si sería FCC”

Ahí es donde le digo a ellos, estoy fuera, no estoy aquí para eso, ustedes han incumplido mi “acuerdo”, avise a las personas del gobierno que acompañaron la negociación, no voy a continuar, esto no se hace, no estoy acostumbrado a esto. Mi actitud sirvió en verdad para acelerar la negociación que estaba un poco floja. Yo creo que los intermediarios que estaban ahí estaban sacando un poco de provecho, querían saber quién ofrecía más, si yo o cualquier otra empresa. Yo tuve que hacer eso para que no me dejaran fuera, y esto no va a continuar. Ya tenían el financiamiento casi negociado, básicamente solo tenían que cerrar el valor de los proyectos con Pycsa. Esto sirvió como presión, tres o cuatro meses después yo terminé la negociación con Pycsa y empezamos la obra en marzo de 2007, febrero o marzo, era la segunda obra.

“Yo creo que los intermediarios que estaban ahí estaban sacando un poco de provecho, querían saber quién ofrecía más, si yo o cualquier otra empresa. Yo tuve que hacer eso para que no me dejaran fuera, y esto no va a continuar. Ya tenían el financiamiento casi negociado, básicamente solo tenían que cerrar el valor de los proyectos con Pycsa. Esto sirvió como presión”.

Fiscal: ¿Qué personas del gobierno era a las que debían notificar?

AR: Quien me acompañaba así, que eran notificados de la negociación eran el ministro de Obras Públicas (MOP), el de Economía, básicamente. A veces el ministro de la Presidencia acompañaba los proyectos. ¿Por qué? Porque involucraba a la construcción y el contrato pertenecía al MOP y el ministro tendría que aprobarla para aceptar el traspaso de la concesión. Recuerde una cosa, la negociación era privada, pero el momento en el sí o no, era la empresa ¿por qué? Porque, por ejemplo, viene una empresa de una isla cualquiera ahí, y va a comprar Pycsa, el MOP tiene la responsabilidad de fiscalizar la obra, ver si está siendo calificada y hecha conforme a las especificaciones y exigencias panameñas. Entonces esto es responsabilidad, no la concesión, la concesión en Panamá, creo que del MEF, pero la parte de las obras tenían que ser fiscalizadas por el MOP. El MEF involucraba la estructuración financiera. Al final del día, después que termina la concesión la misma regresa al Estado panameño. En especial hay una particularidad, porque esta negociación, los estudios empezaron con un ministro llamado Carlos Vallarino, de Obras Públicas, y después por coincidencia fue transferido al MEF. Entonces se dio el punto del MEF y luego fue contralor.

Fiscal: Usted mencionó que en 2006 había dos directores de contrato, ¿quiénes eran los dos directores de contrato que mencionó?

AR: A inicios de 2006 teníamos a Yuri Kertzman y al final Mauro Hueb.

Fiscal: ¿No trabajan acá en Panamá?

AR: Había otros también que veían la parte... había tres la verdad, disculpa, que veían la parte de mercado, hacían presupuestos, se llamaba Heitor Azevedo. Él también era director de contrato, ahora me acordé.

Fiscal: ¿Ellos hasta qué fecha trabajaron en Panamá o todavía están?

AR: Ninguno de los tres trabaja en Panamá. Creo, no estoy seguro, ¿puedo hacer un paréntesis aquí? Yo estoy preocupado fiscal que, a veces eso tiene mucho tiempo y quizá no recuerde con exactitud. ¿No hay problema?

Fiscal: Claro, por eso fue por lo que al inicio dije que si no lo recuerda, usted me dice y no hay problema.

AR: Creo que en 2006 había esas tres personas. Quizás esté equivocado. Creo que en 2006 fueron dos y Heitor llegó en 2007.

Fiscal: ¿En cuántos proyectos de obras participaron?

AR: Le voy a hablar de Riego, fue en 2007, un año que la empresa consolidó el mercado, porque ese proyecto de Riego, ya teníamos cuatro directores de contrato, Heitor Correa, Yuri Kertzman y Mauro Hueb y yo, cinco. Ya habíamos empezado la concesión y la construcción de Riego Remigio Rojas estaba en medio del camino y la cinta costera que ganamos a finales de 2007 y había otra obra, una hidroeléctrica que estábamos empezando a estudiar, era una obra privada, de una institución que estudiábamos. En ese momento el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá empezó sus movimientos previos, de salir pliego, de precalificación, que fue en 2007. Entonces la empresa montó un equipo especial para estudiar el Canal y ver de afuera. O sea, nuestros movimientos en 2007 de personal fueron fuertes, y yo les diré que fue cuando consolidó el mercado Panamá, como para que sea un mercado cliente. Pero antes de esto, fue que, en 2008, aprovechando un cambio en la estructura jerárquica completa de la empresa que inició a finales de 2007 y fue concluida en 2008. En este cambio fui promovido a director superintendente de contrato.

Fiscal: Eso que acabó de decir es importante, porque hubo una reestructuración de la empresa...

AR: De enero hasta julio de 2008 hubo un cambio completo de la empresa, de las posiciones, hasta nomenclaturas cambiaron, algunas.