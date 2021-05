Fibra óptica, explotación minera y concesiones portuarias; en la mira del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social

La concesión de fibra óptica, la explotación minera y las concesiones portuarias están en la mira de los miembros de la mesa plenaria del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (CSS), como los sectores que podrían aportar recursos millonarios para financiar y afrontar la crisis que atraviesa el subsistema exclusivo de beneficio definido de pensiones del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la entidad.

Luego de que directivos de la CSS presentaran la semana pasada un diagnóstico de la situación financiera de la entidad, desde este miércoles se espera la instalación de las cuatro mesas temáticas del Diálogo, en donde empezarán a surgir las diversas propuestas para afrontar los problemas que tiene la institución, en especial en el subsistema exclusivo de beneficio definido de pensiones.

En las cuatro comisiones temáticas se abordarían temas como: el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales, Gestión Administrativa de la CSS y la incorporación de trabajadores informales a la seguridad social.

De acuerdo con el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, evidentemente en la vigente Ley 51 está previsto que entre los ingresos para la CSS estaba la concesión de la fibra óptica que tiene Panamá.

No obstante, explicó que de la fibra óptica la entidad no ha podido cobrar ni un centavo, porque esa fibra óptica es una tecnología no concesionada y que las empresas telecomunicaciones utilizan.

"Cosas como estas no deben volver a pasar, no nos sirven enunciados líricos que no tengan una aplicación práctica, ya que al final nosotros en la CSS y el pueblo panameño necesita que las soluciones sean realistas y prácticas. Por eso lo mencione (lo de la fibra óptica) y por eso esta debe ser una tarea pendiente de esta mesa del diálogo", sostuvo Lau Cortés.

Con relación a un posible aporte del sector minero, Lau Cortés manifestó que por supuesto que sería muy beneficioso para la CSS contar con ingresos adicionales a los que ya tiene, porque evidentemente se trata de un problema de ingresos y egresos. "Entonces ingresos por la actividad minera, ingresos por la actividad portuaria, ingresos a través de todo ese desarrollo turístico; hay una serie de actividades económicas en este país que podrían de una manera, sin afectarse, hacer una contribución a la Caja de Seguro Social", aseguró.

En tanto, José Alba, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), manifestó que como representante de los trabajadores del sector público uno de los objetivos principales del sector de los trabajadores fue el tema de la fibra óptica y que quedó como letra muerta en la Ley 51.

"Nuestras aspiraciones como trabajadores siempre ha sido que el tema de la fibra óptica se discuta en la mesa y que se cumpla la Ley 51", indicó.

Con relación a los puertos y el tema minero, que asegura rinden mucho a este país, las aspiraciones de los trabajadores es "que se pague por lo que se llevan de este país esas trasnacionales, así que esas son algunas de las propuestas que hay de parte de los trabajadores ahora que se comienzan a reunir las mesas temáticas", enfatizó.