El regreso a las escuelas podría implicar un aumento de los casos de Covid-19, como ha ocurrido en otras partes del mundo, explicó Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

El reinicio de clases se complica con el aumento de los casos de covid-19

“En Colombia y Costa Rica hubo que cerrar nuevamente las escuelas por lo que conllevó la apertura de estas”, detalló Labrador.

El médico añadió que también hay un estudio de Reino Unido que establece que los casos aumentaron un 36% con el retorno a las aulas.

“Se ha considerado imprudente la apertura de las escuelas. Es mejor no abrirlas hasta estabilizar la situación epidemiológica”, adelantó Labrador. El Ministerio de Educación (Meduca) aplazó el inició de las clases semipresenciales en 22 de las 100 escuelas programadas para abrir hoy, 31 de mayo de 2021.

La Academia Interamericana de Panamá (Juan Díaz), Juan E. Jiménez (24 de diciembre), Marcia Cañellas, Metropolitan School of Panamá, Juan Arturo Martinelli (Pedregal), Instituto Albert Einstein (San Francisco), Isaac Rabin, Kings College Panamá (Ancon), C.G.B.G El Trencito del Saber ABC (Pacora), C.G.B.G San Juan de Pequeni, C.E.B.G. Victoriano Lorenzo, Emberá 2.60, La Tranquilla, Peña Blanca, Quebrada Ancha, Mono Congo (Chilibre), Liceo Francés (Veracruz),Academia Bilingüe de San Antonio, Colegio Bilingüe de Panamá, Internacional School of de Panamá (Rufina Alfaro) y Escuela Río Tigre Abajo tendrán que esperar para abrir sus puertas a las clases semipresenciales.

Esto como consecuencia de que en las últimas dos semanas de mayo el número de reproducción del virus en un periodo determinado (RT) aumentó de 0.98 a 1.19, impulsado por un creciente aumento de las pruebas positivas en el interior del país: Chirquí, Veraguas y Coclé. Un fenómeno que parece trasladarse del interior del país a la provincia, Panamá y Panamá Oeste, donde se está registrando un discreto aumento de casos, expuso Labrador.

Humberto Montero, líder magisterial de la Unecep, mantiene la postura de que las clases deben mantenerse de manera virtual durante los tres primeros trimestres. “Sabemos que el Meduca no va a tener las condiciones óptimas de los centros educativos”, lo que podría poner en riesgo a docentes, padres de familia y estudiantes, agregó el educador.

El docente manifestó que están haciendo acercamientos con representantes de colegios y padres de familia para ejercer presión con el fin de que se cumplan los 26 puntos de un protocolo de seguridad establecido para evitar los contagios de la enfermedad en las escuelas. “El comité covid-19 de cada escuela debe hacer un informe que determine si tienen las condiciones óptimas para el retorno a clases”, concluyó el líder magisterial.

Ángel Mitre, secretario de la Asociación de Educadores Herreranos, aclaró que no se oponen al retorno a las aulas porque el escenario de la presencialidad no lo reemplaza ningún otro modelo, pero, coincide con su colega en que existen centros que no cuentan con las condiciones de bioseguridad.

“Existen muchas falencias, hay carencia de agua, de trabajadores para realizar la desinfección de las escuelas”, agregó el dirigente magisterial.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre había advertido que las escuelas que podían abrirse eran las ubicadas en áreas donde no había o donde estaba muy controlada la enfermedad. “En donde haya aumentos de casos, hay que eliminar la posibilidad de abrirlas (las escuelas)”, afirmó Sucre, en una televisora de la localidad.

“El comité Covid-19 debe hacer un informe de cada centro escolar, que determine si su colegio tiene las condiciones óptimas para que el Minsa valide el retorno a clases”

Reglas, en la mesa

El Meduca tiene programada la reapertura de 500 escuelas de manera progresiva, dependiendo también del comportamiento de la pandemia en el país, corroboró Anaika De La Espada, subdirectora regional de educación del Meduca.

Los primeros 78 centros arrancan el proceso del retorno a las aulas de clases. Para iniciar el proceso se establecieron una serie de medidas que los centros educativos deben cumplir para evitar un aumento de contagios de la covid-19.

Por ejemplo, las escuelas tienen que contar con un comité que vigile que se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y establecer la modalidad de atención a los estudiantes. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Meduca deben certificar que las escuelas cumplen con las medidas requeridas para iniciar las clases.

Los estudiantes deben asistir a la escuela dos veces por semana, por tres o cuatro horas. En cada aula se permitirían ocho estudiantes por dos horas de clases. Posteriormente se hace una desinfección del espacio físico, antes de que ingresen otros ocho estudiantes a recibir sus clases presenciales.

Mientras que los educadores que se incorporen este lunes a las jornadas escolares, deben estar vacunados contra el SARS-CoV-2.

Impacto en educación

Con quinces meses cerradas, las escuelas panameñas son las que más días tienen sin clases presenciales. Esto convirtió a Panamá en el país con el cierre más prolongado de las escuelas en todo el mundo.

El cierre de escuelas tiene consecuencias desastrosas para la educación y el bienestar de los niños. Los más vulnerables y los que no pueden acceder a la educación a distancia tienen más probabilidades de no volver nunca a la escuela, e incluso de ser víctimas del matrimonio infantil o el trabajo infantil.

“No asistir a la escuela tiene un sinfín de repercusiones, como son las afectaciones de salud física y mental, nutrición, seguridad y bienestar. Para que el impacto sea lo menor posible debemos de mantener y reforzar el aprendizaje a distancia y tenemos urgentemente que dar inicio a modelos de aprendizaje híbridos o semipresenciales”, advirtió Lorena Valencia, de Enseña por Panamá, un movimiento que promueve la educación como clave para construir un país más justo y próspero, en un a entrevista previa que le realizó La Estrella de Panamá.

El problema se acentúa con una educación a distancia de baja calidad. El año pasado más de 219 mil estudiantes de escuelas públicas no tenían cómo conectarse a clases. Esta cifra representa 3 de cada 10 alumnos.