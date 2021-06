Conato y Conep esperan reunión con Cortizo

Los delegados del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) se reunirán esta sábado para definir la estrategia para regresar al diálogo por la Caja de Seguro Social, del cual se levantaron en marzo pasado alegando falta de confianza en los actores intervinientes y el moderador.

Conato pretende volver a la mesa del diálogo, en los próximos días, si se admite la participación de la OIT. Archivo | La Estrella de Panamá

Luego de una serie de reuniones efectuadas entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la dirección de la Caja de Seguro Social (CSS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicalistas y empresarios están a la espera de una fecha para reunirse, antes del próximo sábado, con el mandatario Laurentino Cortizo y plantear los puntos consensuados entre empresarios y trabajadores.

De acuerdo con Rafael Chavarría, representante del Conato, en acuerdo con los empresarios pretenden hacer algunas peticiones a Cortizo. Primero, la suspensión temporal del diálogo para dar tiempo a la inclusión de la OIT. Como segundo punto, formalizar la participación de la OIT como asesor técnico para dar sostenibilidad al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que presenta un déficit financiero.

Aunado a esto, la OIT se involucrará en la mediación tripartita para hallar soluciones a problemáticas que se presentan en otras mesas del diálogo. El tercer punto, que se va a proponer a Cortizo, y tal vez el más espinoso, es permitir a la OIT efectuar un estudio financiero y actuarial para conocer la realidad de las finanzas de la CSS. Este informe tomaría no más de seis meses a la OIT realizarlo, para poder emitir opinión al respecto. En este aspecto la OIT ha sostenido conversaciones con el director de la CSS, Enrique Lau Cortés; han intercambiado notas y anexos con información financiera. No obstante, Lau aún no se ha pronunciado sobre las recomendaciones en relación a la respuesta de la OIT sobre la viabilidad de que se practique el estudio.

Para que la OIT haga el estudio, la CSS debe proporcionar la información y eso debe garantizarlo la entidad, pero han mantenido silencio sobre el ingreso de la OIT y acerca del informe. Es posible que esté a la espera de un pronunciamiento de Cortizo para estos efectos.

Para adoptar una posición el sábado, Conato requiere de la participación de cinco sindicatos. Unos grupos ya anunciaron que no asistirán porque consideran que no existen las condiciones para volver al escenario. Ellos son el Sindicato de Unión General de Trabajadores (UGT), la Central General de Trabajadores (CGTP), la Casa Sindical y la Federación Auténtica de Trabajadores (FAT).

Nelva Reyes, de la CGTP, demanda que se tomen en cuenta cinco puntos que se entregaron en febrero pasado a la mesa, que consisten en cambio del moderador; el retorno al sistema solidario de pensiones; que la mesa esté integrada por los actores principales, es decir, los trabajadores, empresarios, gobierno y jubilados, en vez de sectores que, a su criterio, no pintan en la mesa tripartita. El otro punto que piden es que la mesa no sea dividida, sino que tenga una integralidad.

De todos los anteriores, el retorno al sistema integral parece ser el más importante para los sindicalistas. Es parte de lo que pretende lograr el estudio actuarial de la OIT, demostrar que es necesaria la sostenibilidad del plan IVM y evaluar el plan mixto, ya que el primero no es sostenible en el tiempo debido a la falta de incorporación de nuevos cotizantes y el aumento de beneficiarios.

Para la reunión de este sábado en un hotel de la localidad, Conato requiere de la participación mínima de cinco representantes de sindicatos para tener quórum, y Chavarría está confiado en que así será, a pesar de la negativa de los sindicatos mencionados de no ir.

La participación de la OIT en el diálogo aún está por confirmarse. Invitar a los especialistas en el tema es enseriarse en una solución que permita a las futuras generaciones retirarse con una pensión digna y recibir la atención médica oportuna. Para ello son necesarios datos precisos y completos como vía para proyectar el futuro financiero del IVM y las modificaciones que deberían plantearse en cuanto a edad de jubilación y cantidad de cuotas de los cotizantes, por ejemplo. Aunque el presidente Cortizo, desde que llamó al diálogo, anunció que no se efectuarían reformas paramétricas, aunque no aportó la fórmula mediante la cual se inyectaría capital fresco al programa de pensiones.