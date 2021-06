Derechos humanos de población LGBTIQ+ fueron vulnerados por medidas aplicadas a inicio de la pandemia

La Defensoría del Pueblo concluyó que el Ministerio de Salud (Minsa), la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad, vulneraron los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+, principalmente a las personas trans y sus representantes Pau González y Venus Tejada, específicamente el derecho a la igualdad y no discriminación, con la aplicación de las medidas de movilidad implementadas por las autoridades a inicio de la pandemia de covid-19, según dio a conocer el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, tras unas investigaciones realizadas por la entidad.

Las investigaciones de la Defensoría del Pueblo surgen luego que la Organización Hombres Trans Panamá y la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT) expusiera ante la entidad las distintas situaciones generadas a raíz de las medidas implementadas por las autoridades de salud, a fin de minimizar los contagios y propagación del virus en el año 2020.

En este sentido, la Defensoría al conocer la serie de situaciones que enfrenta la población trans, procedió aabrir queja de oficio ante la posible vulneración al Derecho de la Igualdad y la No Discriminación.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo recomendó al Minsa y al Gobierno central en un comunicado, iniciar en un plazo oportuno un proceso de revisión de la Resolución No. 1/2020, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Convenciones Internacionales y la Constitución Política de Panamá, capacitación y sensibilización en materia de Derechos Humanos en especial al derecho a la igualdad, no discriminación y analizar a fondo el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante la dignidad humana.

"Instamos a la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad realicen en tiempo oportuno un proceso de capacitación y sensibilización en Derechos Humanos al personal. Para ello, la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos, pone a disposición para formar parte del proceso para erradicar estigmas, estereotipos y perfilamiento", manifestó la Defensoría.

También solicitó al Minsa y a la Policía Nacional que con fundamento en el artículo 33 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, por lo cual se crea la Defensoría del Pueblo, modificada por las Leyes No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y No. 55 de 2 de octubre de 2009, les remita en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibido de la presente Resolución, los argumentos que sustentan la aceptación o no de las recomendaciones emitidas en la Resolución No. P-1259G-2020 del 11 de junio de 2021.

La Defensoría del Pueblo, en el marco del Día del Orgullo LGBT, participó a través de delegados de derechos humanos del Plan de Acompañamiento Ciudadano, en su rol de observancia durante la 17.ª marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual e Identidad de Género.