El DNC convoca reunión extraordinaria por resolución 'inconsulta' de diputados

Este jueves 22 de julio, la Mesa Plenaria del Diálogo Nacional por la Caja (DNC) se reunirá y dará una respuesta oficial a la resolución "inconsulta" aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional este lunes, donde insta al Gobierno Nacional, a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, a la administración de esta entidad; replantear las conversaciones, para que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) participe.

La convocatoria contó con el aval de 17 comisionados a favor y una abstención.

La reunión es considerada de carácter "urgente", según manifestó este martes, el comisionado de la bancada independiente, Daniel Lombana, quien afirma que el diálogo ha avanzado por ocho meses, y donde la resolución excluye a la gran mayoría de los sectores que aquí participan.

"Una resolución que no entendemos qué mensaje le manda a la sociedad, porque el mensaje que manda es que, es más importante el matraqueo político, que venir aquí y debatir en buena 'lead'. Nuestros diputados han decido respaldar a un grupo de incidentes (Conato) que ha decido batallar haciendo contactos en la Presidencia y la Asamblea, y darle prioridad a ese grupo, por encima de los grupos que han estado aquí", afirmó Lombana.

Aunque la resolución que aprobó la Asamblea Nacional no tiene efecto jurídico, para Lombana, si el presidente (de la República, Laurentino Cortizo), no le hace caso y el director de la Caja del Seguro Social (CSS), no le hace caso ni nadie les hace caso, "esa resolución va morir en su cuna".

Por su parte, José Alba, representante de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep) es de la opinión que en la reunión extraordinaria se deberá definir la posición de los grupos de trabajadores que participan en la reunión.

Alba destacó que en la propuesta de la Asamablea se contempla traer al diálogo al Conato —que se había retirado de la mesa—, así como la incorporación de otros gremios de trabajadores organizados agrupados en la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), además de la articulación de la OIT.

En opinión de Alba así como de varios otros comisionados, el DNC debería contar con un decreto, para que el mismo tenga esa fuerza, como cuando se excluyó del diálogo del Bicentenario.

"Una vez que nosotros terminemos aquí tenemos que ir a la Asamblea Nacional, que es donde se hacen las verdaderas modificaciones a la ley, porque podemos tener la mejores intensiones, pero es allí donde todo el mundo sabe se hacen los sancochos. Así que esperamos que los representantes de los partidos políticos que están en la mesa garanticen que en el día de mañana se cumpla con lo discutido aquí; sin embargo, sabemos que si los diputados quieren las paramétricas, las paramétricas vendrán", acotó Alba.