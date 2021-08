Se eleva a 17 el número de personas con la variante Delta detectadas en el aeropuerto de Tocumen

El ministro Sucre pidió a la población no confiarse porque la variante Delta está dándole problemas a Estados Unidos, India y el Reino Unido

A 17 se incrementó el número de personas que han sido detectadas en el aeropuerto Internacional de Tocumen con la variante Delta, mientras que en la provincia de Chiriquí se ha detectado un caso comunitario de esta variante, informó este viernes el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

El anuncio de Sucre se dio en medio de una gira realizada en la provincia de Veraguas, en donde advirtió sobre la peligrosidad de esta nueva variante.

"Ojo no nos confiemos, porque la variante Delta está dándole problemas actualmente a Los Estados Unidos, India y Reino Unido" advirtió el titular de Salud, al tiempo en que indicó que la covid-19 seguirá y posiblemente "habrá que convivir con ella".

Apenas el pasado 2 de agosto, el director del Instituto Conmemorativo Gorgas (ICG), Juan Manuel Pascale había señalado que hasta ese momento se habían detectado a 15 personas que intentaban ingresar al país y eran portadores de esta variante, y que en la vigilancia comunitaria no se había detectado porque se hace muestreo al azar.

Expresó Pascale que cada vez son más los países de la región que reportan casos de la variante Delta, y no descartó en su momento la presencia en la comunidad, aunque en niveles bajos.

“Es decir, no significa que no esté en el país de forma comunitaria, significa que el sistema no la ha detectado porque hacemos muestreos al azar, si hay gran cantidad de personas con esta variante sí lo podemos detectar eficientemente, pero eventualmente esta variante va a estar en Panamá”, expresó.