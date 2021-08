Panamá podría alcanzar la inmunidad comunitaria contra la covid-19 a final de año, afirma Sucre

La inmunidad comunitaria contra la covid-19 podría llegar a Panamá entre noviembre y diciembre, afirmó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Sucre expresó que las expectativas están puestas, ya que para la próxima semana podrían llegar más de 350 mil vacunas nuevas y para septiembre las dosis podrían aumentar.

"Para la semana que viene tenemos más de 350 mil vacunas más que nos están llegando. Se está cumpliendo todo lo establecido según el plan de vacunación continua. Ya para el mes que viene esas cantidades van a aumentar si Dios nos lo permite y se cumple con lo establecido en los acuerdos", comentó Sucre.

El ministro de Salud señaló que si el ritmo de llegada de las vacunas se mantiene eso les permitirá acelerar el proceso, ampliar el margen de vacunación y ofrecer más dosis a diferentes regiones al mismo tiempo.

"Eso nos va a ayudar a acelerar todo y llegar a la meta de que posiblemente entre noviembre y diciembre ya tengamos una inmunidad comunitaria", aseguró.

Medidas sanitarias

Sucre, además defendió que las medidas sanitarias establecidas, a pesar de ser ampliamente criticadas, están dando resultados positivos para controlar el virus.

"Estamos haciendo lo que hay que hacer de manera técnica. Las medidas sanitarias han dado buenos resultados como en Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá Metro, que antes presentaban altas tasas de contagios y ocupación de hospitales", manifestó.

Incentivar vacunación voluntaria

Las declaraciones del ministro de Salud se dieron en el marco del lanzamiento de la campaña "Solo Juntos", lanzada entre las Naciones Unidas en Panamá y el Despacho de la Primera Dama para promover la inmunización voluntaria contra la covid-19.

La campaña tiene como principal objetivo hacer un llamado de atención a diversos actores: sector público y privado, sociedad civil y a la población en general sobre la importancia de la vacunación para superar la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia.

"Solo Juntos" es una campaña global de las Naciones Unidas que ha sido adaptada a Panamá, a través de la colaboración de SERTV, así como de otros actores, en especial, los medios de comunicación y empresas de publicidad exterior que se han sumado para impulsar la vacunación y reducir el impacto de la desinformación acerca de las vacunas.

"Sabemos que las vacunas, a lo largo de la historia, han probado su gran importancia para prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Junto a mi equipo, me he comprometido a apoyar la Estrategia Continua de Vacunación del Gobierno Nacional, trabajando de forma directa en los Centros de Vacunación Exprés instalados a nivel nacional porque no cabe duda que las vacunas salvan vidas", dijo Yazmín Colón de Cortizo, Primera Dama de la República.