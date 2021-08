Presupuesto del Estado para 2022 destinará $400 millones al Vale Digital

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, confirmó este miércoles que se tiene contemplado unos $400 millones del presupuesto de 2022 para el Vale Digital, una información que contrasta con lo anunciado anteriormente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre la suspensión de dicha ayuda para diciembre de este año. ya que en el año 2022 el Plan Panamá Solidario continuará desembolsando la ayuda social.

Los $400 millones fueron explicado hoy por Alexander ante la Comisión de Presupuesto, donde presentó la situación financiera y económica actual del país, así como proyecciones y el desglose del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el próximo año.

Dentro de la Comisión, la diputada del circuito 8-2 Yanibel Ábrego cuestionó la distribución del bono por su "selectividad", aunque aclaró que respalda el Vale Digital.

"Queremos levantar la economía, queremos ir a la inversión publica o definitivamente nos vamos a quedar con el bono digital... no es que yo no esté al 100% de acuerdo a está situación ministro, pero en Capira al circuito 8-2, no llega el bono digital y hoy no está llegando la bolsa que llegaba antes (...) basado en qué proyección hicieron eso, en qué recomendaciones se contemplan $400 millones para el vale digital para el próximo año, cuando ni el presidente lo ha anunciado", dijo Ábrego durante su intervención.

Por su parte, Alexander respondió que como parte de la estrategia es crear las "mejores condiciones" para aliviar la situación de muchos panameños a través de estas transferencias monetarias.

"Lo que esperamos es que pudieramos ir a un proceso de graduación de las personas que están recibiendo este tipo de subsidio, para que mañana o pasado, puedan estar graduados de este esquema y puedan desarrollar labores... para que (estas personas) se sientan satisfechas y orgullosas de cómo están llevando a su hogar los frutos de su trabajo", dijo el titular del MEF ante el cuestionamiento de Abrego.

La iniciativa que surgió como una ayuda social ante la crisis provocada por la covid-19, unos $120 mensuales -muy por debajo de la canasta básica familiar-, tenía previsto culminar inicialmente en julio pasado, cuando se reelanzó el Nuevo Panamá Solidario, que extiende la transferencia monetaria hasta diciembre de 2021. Sin embargo, esta nueva ampliación en el tiempo se condicionó a que el beneficiario cumpla por mes con 10 horas de capacitación en el Inadeh y servicio social.

El bono que se transfiere a la cédula de identidad personal como una tarjeta de débito de los beneficiarios desde el 2020 por la pandemia primero fue de $80, posteriormente fue aumentado a $100.00 y a partir del 1 de febrero de 2021 el Gobierno Nacional lo incrementó a $120.