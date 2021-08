Docentes están divididos por el anuncio del Meduca de volver a las aulas

El retorno de los estudiantes será en septiembre; los padres temen que haya aumento en la matrícula. Archivo | La Estrella de Panamá

Con el 90% del personal docente vacunado contra la covid-19, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció este miércoles el retorno gradual del personal a los centros escolares a partir de hoy jueves, y de los estudiantes al inicio del tercer trimestre del año lectivo, en septiembre.

El Meduca sustenta la medida en evidencia científica del Ministerio de Salud (Minsa), Caja de Seguro Social (CSS), y en la experiencia que registró el plan piloto en escuelas de baja matrícula que han implementado clases presenciales, en las que no se han registrado contagios de SARS-CoV-2 entre ellos, el alumnado o los funcionarios administrativos en ninguna modalidad de clases. Además, explica una nota de prensa de la entidad, es un paso en la planificación de las estrategias a seguir en un eventual reinicio de clases semipresenciales.

De esta forma, si la matrícula lo permite, se deben cumplir las jornadas escolares completas de los planteles educativos. Hacer énfasis en atender a grupos de graduandos de duodécimo grado, estudiantes que requieren pasar a práctica profesional en el tercer trimestre, para uso de sus laboratorios y talleres, los primeros grados, alumnos con discapacidad, y aquellos de atención prioritaria, sin descuidar a quienes estudian a distancia.

La decisión, aunque tomó por sorpresa a algunos sectores, según el Meduca responde a la hoja de ruta plasmada en el Decreto Ejecutivo 25 de enero del corriente, mediante el cual se establece el calendario del año escolar. En este documento se especifica que la educación semipresencial en los centros educativos se realizará de manera progresiva, flexible y segura, de acuerdo con los aspectos de bioseguridad.

“La estrategia está basada en el recorte del distanciamiento a un metro, lo que permitirá el doble de alumnos, o la matrícula completa, del centro educativo”, indicó la licenciada Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental y encargada de los comités covid en las escuelas.

La funcionaria calcula que probablemente entre el 60% o 70% de los estudiantes volverán a clases. En todo el país, más de 800 escuelas tienen una matrícula menor de 50 estudiantes, lo que facilita la tarea. “No obstante, los planteles con matrículas altas tendrán que definir con criterios puntuales qué estudiantado deberá volver; tal vez arrancar con los graduandos o chicos con discapacidad, prácticamente queda a criterio de los directores y la comunidad educativa”, explicó la ministra Maruja Gorday de Villalobos a La Estrella de Panamá

En este momento 47 escuelas no están listas para abrir por diferentes razones: no tienen luz, falta de agua o están en remodelaciones, “pero las que sí pueden hacerlo, deben avanzar”, añadió Gorday de Villalobos.

“Todos los centros deben establecer la estrategia del retorno y generar más participación de estudiantes”, indicó la ministra.

Los docentes recibieron la decisión en forma dividida. Por un lado, la Asociación de Educadores Unidad Magisterial Libre expresó la “urgencia de volver a las aulas”, según el profesor Andrés Góndola de esta asociación.

Góndola señaló la necesidad de regresar para dar a los niños afecto, atención psicológica y enseñanza presencial”. Estamos cansados de que la sociedad diga que no queremos volver a las clases, si los padres de familia no quieren mandar a sus hijos no podemos hacer nada, en ese sentido el Meduca tiene que poner las pautas”, dijo.

No obstante, la Asociación de Profesores de Panamá indicó que la decisión del Meduca carece de un estudio científico: “No han presentado ningún informe técnico científico de monitoreo epidemiológico realizado en conjunto con el Minsa y la CSS”, aseveró la profesora.

Criticó la falta de planificación “dejando todo en manos de los directivos, docentes o los padres de familia, o sea la comunidad educativa”, manifestó Pino. Aun bajo este criterio dijo que asistirán a sus puestos de trabajo: “el problema serán los riesgos, ojalá no haya situaciones que lamentar”, subrayó.

El regreso presencial a clases ha caído “fatal” a Aldo Bazán, de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Oficiales y Particulares en Panamá.

Implica muchos aspectos, el transporte de los estudiantes es uno de ellos, y algo más, temen que los planteles no respeten los descuentos que se habían otorgado a raíz de la pandemia y las clases semipresenciales, lo que afectará la economía familiar porque también deben cumplir con otros compromisos económicos.

Sobre el particular, Gorday de Villalobos señaló que “las escuelas no deben cambiar la tarifa, se debe mantener para el año lectivo”.

Entre otras consideraciones, el regreso a clases implica activar el transporte de busitos escolares que deben cumplir con cierto aforo, de igual forma, designar transporte público para los estudiantes.

“Sabemos que el lugar más alto de contagios es el transporte, pero los mayores de 16 se están vacunando, los más chicos van en busitos, al 30 de julio había 1,200 escuelas abiertas y ahora podemos tener 1,500, muchos se han organizado ya con lo del transporte”, dijo la ministra

Bazán pidió prudencia a la ministra y retrasar el retorno presencial de los niños para 2022, por los gastos que implica el transporte.

Agregó que al no ser necesario que los alumnos vistan uniforme, se otorgue un distintivo a los estudiantes, especialmente en zonas rojas donde temen el ingreso de pandilleros a las aulas.

Bazán también reclamó la falta de asistencia de los maestros en la modalidad virtual en las escuelas oficiales, y pidió al Meduca que esta situación no se repita en el modo presencial.

“Estamos de acuerdo con que deben ir a la escuela y la mejor forma es la presencialidad, pero no llevarlos a una trampa de muerte; hay niños que no se han vacunado aún. Es apresurada la medida”, insistió Bazán.

Esta decisión no aplica a las universidades oficiales o particulares por las altas matrículas que registran.

Este medio conoció que el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, dijo hace unos días que en esa universidad seguirán las clases virtuales hasta diciembre, aunque ciertos laboratorios serían presenciales.