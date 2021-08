Aumento del nivel del mar en el contexto de la ciudad de Panamá

Vista de urbanizaciones en la zona este de la ciudad. Carlos Gordón

¿Qué diferencia hace un aumento en la temperatura global de 1,5 ºC? El reporte preparado por el panel intergubernamental para el cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), y publicado a inicios de este mes, busca dar respuesta a esta pregunta.

El informe aborda, “la magnitud y el patrón de riesgos relacionados con el calentamiento global de 1,5 ºC por encima de las temperaturas en el período preindustrial”.

Este documento también explora los impactos observados y los riesgos proyectados para diferentes tipos de ecosistemas –terrestres, de humedales y océanos– y para las áreas de ocupación humana tanto rurales como urbanas, tomando en cuenta amenazas como las sequías, inundaciones, eventos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar, entre otros.

El informe del IPCC inicia indicando que, “como reflejo de la tendencia al calentamiento a largo plazo desde la época preindustrial, la temperatura media global es ya 1 ºC más alta ahora que en 1850, cuando inició la Revolución Industrial”. Se estima que la temperatura ha estado aumentando a una tasa de 0,2 ºC por década debido a las emisiones pasadas y presentes de gases de invernadero, con lo cual el límite optimista establecido en el Acuerdo de París de mantener las temperaturas medias globales en 1,5 ºC por encima de las temperaturas antes de iniciada la Revolución Industrial, podría alcanzarse tan temprano como en 2030, o sea, en menos de diez años.

Mapa de áreas inundables por aumento del nivel del mar en la ciudad de Panamá: este mapa muestra las zonas que se verían afectadas por un incremento de la temperatura media global de 1 ºC (amarillo), 2 ºC (verde), 3 ºC (celeste) y 4 ºC (azul oscuro). Metromapas.net

Entre la diversidad de impactos sobre las que alerta el informe, se encuentran casos como la previsión de que los días extremadamente calurosos sean hasta 3 ºC más calientes que en la actualidad, y que, en total, el número de días calurosos aumente en la mayoría de las regiones terrestres, especialmente en los trópicos.

Respecto a la precipitación y la amenaza de inundaciones, el informe establece que con el aumento de la temperatura llegando a 1,5 ºC, el área inundable en el mundo podría aumentar en 21% más de lo actual. En otras palabras, habría más áreas que se inundan alrededor del mundo.

En cuanto al aumento del nivel del mar, se espera, de acuerdo con este nuevo informe, que este proceso continuará más allá de 2100, incluso si se logra una reducción en la emisión de los gases de invernadero. Esto como efecto del aumento de la temperatura global, previsto para 2030, el cual puede causar suficiente “inestabilidad de la capa de hielo marino en la Antártida o la pérdida irreversible de la capa de hielo de Groenlandia, lo que podría provocar un aumento de varios metros en el nivel del mar durante cientos o miles de años”.

Impactos en la ciudad de Panamá del aumento del nivel del mar

En el centro urbano de la ciudad de Panamá, los impactos por el aumento del nivel del mar se estarían viendo cuando lleguemos a una temperatura media global de 2 ºC. Metromapas.net

Al evaluar el posible impacto del aumento del nivel del mar en el entorno de la ciudad de Panamá, de acuerdo con los diferentes escenarios de cambio climático, se pueden identificar unas 3,241.39 hectáreas bajo amenaza si se llegase al escenario más extremo de aumento de las temperaturas globales.

En este escenario extremo, la temperatura llega a los 3,3 °C y se da un aumento del nivel del mar que afecta áreas ubicadas hasta 7,1 metros sobre el nivel actual del mar.

En términos de su distribución geográfica, los corregimientos que mayor superficie verían afectada por un proyectado aumento del nivel del mar serían, Juan Díaz con 1,149.18 has (33% de toda la superficie afectada), seguido del corregimiento de Ancón (910.69 has, 26%), Parque Lefevre (559.77 has, 16%), y San Francisco (266.14 has, 7%).

En cuanto a la estimación de la población afectada tenemos que, los corregimientos con mayores impactos serían, Juan Díaz (25,800), San Francisco (19,361) y Parque Lefevre (13,711). En similar magnitud se da la afectación sobre las viviendas, siendo Juan Díaz (84,056), San Francisco (41,158) y Parque Lefevre (36,997), las áreas de mayor riesgo.

Estos valores solo reflejan los datos reportados según el Censo de Población y Vivienda de 2010, con lo cual el incremento de viviendas que se ha dado en estos sectores durante la última década no se encuentra incluido.

Entre las áreas bajo riesgo por el aumento del nivel del mar estarían barrios con un alto valor de la vivienda, como la zona costera de Bella Vista, San Francisco, Costa del Este y Santa María, barrios de clase media como Chanis y Río Abajo y barrios pobres, como El Chorrillo y Boca La Caja.

Infraestructura estratégica para la ciudad y el país, como los aeropuertos de Albrook y Tocumen, las estaciones de Metro desde su inicio hasta Calidonia y la planta de tratamiento de saneamiento de la bahía, aparece también en el mapa como zonas bajo amenaza.

La proyección del crecimiento de la ciudad hacia el este, a los corregimientos de Juan Díaz, Tocumen y especialmente hacia Pacora, es otra fuente de preocupación. La expansión urbana hacia esa zona se encuentra planteada en instrumentos como el plan de Panamá este, el plan maestro del Metro y el plan de expansión del aeropuerto de Tocumen, además de diversidad de propuestas de nuevas urbanizaciones, con lo cual se vislumbra un conflicto inminente entre la idea de ciudad 'planificada' y la realidad de una zona donde los riesgos ya existentes de inundaciones por crecidas de ríos se verían exacerbados por el aumento del nivel del mar.

El principal reto respecto a la situación de la ciudad de Panamá y el cambio climático es la incertidumbre. No se han realizado estudios que permitan indicar en qué grado y qué áreas podrían verse afectadas por el efecto de eventos como el aumento del nivel del mar en zonas costeras urbanas. Si la previsión del informe de cambio climático es que, en cuestión de años, no de décadas ya, empezaremos a ver de forma más acuciante los impactos de estas amenazas, cabe preguntarnos si no estamos siendo demasiado pasivos frente a un futuro que ya toca nuestras puertas.

Este trabajo contó con el apoyo del Urban Risk Center de Florida State University, como una forma de promover el conocimiento geográfico y la historia urbana en Panamá. Si quieres consultar los mapas en este artículo puedes visitar el sitio http://metromapas.net/