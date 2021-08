Empresa señalada en investigación de la CSS se defiende

En 2020, JERS Medical Panamá, Inc. suministró servicios a la CSS, pero posiblemente un funcionario de la entidad actuaba como directivo de la empresa

Luego de que la Caja de Seguro Social (CSS) informó abrió una investigación interna en contra de funcionarios por la posible faltas a la ética al figurar también como directivos de una empresa que suministró insumos a sus laboratorios; JERS Medical Panamá, Inc. aclaró Iván Israel Ibarra Soto, no es funcionario actual de la CSS ni que al momento de ganar el contrato no brinda sus servicios.

En una nota aclaratoria con seis puntos, la empresa indica que:

El señor Iván Israel Ibarra Soto no es funcionario actual de la CSS. El señor Iván Israel Ibarra Soto es un especialista en entrenamiento y capacitación técnica que ha colaborado con nuestra empresa desde febrero de 2021, mes en que se acogió a licencia sin sueldo de sus labores en la CSS, de la cual renunció en julio de 2021. Nada de esto se indica en las publicaciones sobre este tema. El señor Iván Israel Ibarra Soto laboró como capacitador en la CSS en la provincia de Colón y no ejerció cargo de mando ni jurisdicción ni participó de ningún proceso de licitación, mesa conjunta, adjudicación o compra de insumos. Nada de esto se indica en las publicaciones sobre este tema. De hecho, en las licitaciones en las que JERS Medical Panamá, Inc., ganó en abierta competencia se realizaron y adjudicaron cuando el señor Ibarra Soto ni siquiera brindaba sus servicios técnicos en nuestra empresa. Querer descalificar nuestra empresa alegando un inexistente conflicto de intereses, solo responde a intereses de terceros que son incapaces de competir con nuestros productos. Detrás de estas publicaciones hay un claro interés por inhabilitar a nuestra empresa para presentarse a futuras licitaciones públicas que impedirían que los mejores productos estén disponibles en el sector público. JERS Medical Panamá, Inc., es proveedor de la prueba Sofía para detección del virus SARS-CoV-2 la cual es fabricada por el Laboratorio Quidel de Estados Unidos. No somos una empresa improvisada ni recién fundada, ya que contamos con más de 10 años de servicios y es de reconocida en el sector salud en el país.

Mientras tanto, con la investigación, la CSS busca determinar la posible comisión de faltas a la ética por parte de funcionarios de la institución.