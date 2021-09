Crecimiento del PIB en el segundo trimestre se sitúa en 40,4%

El avance del plan de vacunación de la anticovid, así como el levantamiento de las restricciones motivaron el alza. Archivo | La Estrella de Panamá

La economía panameña da indicios firmes de recuperación en medio de la pandemia por covid-19. De abril a junio de 2021, el producto interno bruto trimestral (PIB) se ubicó en $9,124.9 millones, lo que correspondió a un aumento del 40,4% o $2,627.8 millones al compararle con igual periodo de 2020. La variación al alza se debe a la flexibilización de las medidas de mitigación de la covid-19 y al avance del proceso de vacunación, según se desprende del informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la República de Panamá.

En su informe, el INEC destacó que el crecimiento del PIB estuvo enmarcado en las medidas de mitigación y el proceso de vacunación, lo que permitió al Ministerio de Salud (Minsa) disminuir y eliminar las restricciones que se habían establecido para la contención del contagio de la pandemia. Con ello, dijo, “las actividades económicas iniciaron su proceso de recuperación después del impacto que generó esta pandemia en el trimestre comparable de 2020, cuando se registraron las mayores afectaciones a las actividades económicas dadas las restricciones de movilidad y cierres parciales de las operaciones de empresas y establecimientos en todo el país”.

Consideraciones

El repunte era esperado, comentó el profesor de Economía William Hughes. “Cualquier mejora se va expresar en un crecimiento, ya que está siendo comparado con un punto bajo. Es curioso si tuviéramos el tiempo para crecer a este ritmo con el objetivo de llegar a los indicadores de 2019 en un ambiente normal, nos tomaría mínimo unos tres años, cuando ese año el PIB era del 3%, el desempleo se ubicaba en 7,3%, ya que no era uno de los mejores indicadores de Panamá”. Y agregó: “Si el norte o meta de las autoridades es llegar a las cifras del año 2019, están equivocados”, aclaró que se trata de un esquema que se debe cambiar, pues es como sobrevivir con endeudamiento.

La postura de Hughes es compartida por el también economista Víctor Cruz, quien es de la posición que las cifras “no le convencen” y en estos momentos en Panamá no se puede hablar de crecimiento, sino de recuperación. En un breve análisis, Cruz considera que la percepción en la calle demuestra otros indicadores. “No hay plata para comprar nada, nadie crece, las construcciones todas no se han reactivado y, lo que se debe buscar en un crecimiento integral, claro, no todos crecen a la vez ni en la misma dimensión, pero antes se crecía”, comentó Cruz.

Primer semestre de 2021

Al ampliar la mirada en el comportamiento acumulado del primer semestre del producto interno bruto (PIB), el informe del INEC destaca que el mismo alcanzó un crecimiento acumulado del 10,0%.

Lo anterior fue destacado por el titular del Ministerio de Economía Finanzas (MEF), Héctor Alexander, quien recordó que para este año se proyectó un crecimiento del 9%. “Con mucha complacencia podemos decir que hemos crecido alrededor del 10%, lo que nos augura un crecimiento bastante importante para el resto de este año”, afirmó el regente de las finanzas panameñas a través de un comunicado de prensa.

“Desde el segundo semestre del año pasado la economía comenzó a crecer, lo único que ese crecimiento no alcanzó para opacar la gran caída que tuvimos en el primer semestre, pero por lo general la economía panameña se ha estado recuperando”, agregó Alexander.

Ante lo antes descrito, el ministro Alexander sostuvo que “esperamos que con algunas acciones que estamos manejando, poder ayudar y contribuir a empujar mucho más el nivel de ocupación y el crecimiento económico en este país”.

Actividades

Las actividades de la economía interna que aportaron al crecimiento del segundo trimestre de 2021, fueron: la construcción, transporte y comunicaciones, el comercio, los servicios gubernamentales, salud, inmobiliarias y empresariales, otras comunitarias y personales; dentro de las actividades agropecuarias, el cultivo de arroz y maíz; así como la producción de ganado vacuno que incrementó su sacrificio en 16,2%, porcino en 24,1% y gallinas en 19,4%. Por su parte, los servicios financieros presentaron disminuciones.

Entre los valores agregados generados por actividades relacionadas con el resto del mundo que presentaron incrementos destacó: la explotación de minas y canteras, al impulsar la economía con la producción de concentrado de cobre en 493,3%; el Canal de Panamá con aumento en sus ingresos por peajes en un 20,2%, principalmente, los relacionados al tránsito de buques neopanamax en 21,5%, las operaciones portuarias producto del mayor movimiento de contenedores TEU en 17,0%; las reexportaciones de la Zona Libre de Colón en 62,4%. Mientras, las exportaciones de banano, piña y pescado presentaron disminuciones.