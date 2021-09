Caso Pinchazo: Declaración del testigo protegido de la fiscalía será manejado en "reserva"

A partir de ahora, los fiscales y la defensa no podrán hablar ante los medios cualquier información relacionada al testigo protegido

En “reserva”, así decretó el tribunal del juicio oral del caso pinchazos el tratamiento que le darán al testimonio que brinde el testigo protegido de la fiscalía.

La decisión acarrea a que ni los fiscales y la defensa pueden hablar ante los medios cualquier información relacionada al testigo, a partir de ahora. También lleva a que los periodistas tampoco tengan acceso al salón donde se transmite el juicio.

El fiscal superior, Ricardo González, comentó que a partir de la fecha no va a dar más declaraciones a los medios hasta tanto no concluya el proceso testimonial salvo que ocurra un tema que no esté vinculado al testigo.

“El Ministerio Público es respetuoso de la decisión del tribunal. La reserva no solamente es hacia los medios y al acceso a la audiencia, sino que las partes no pueden referirse al testimonio del testigo protegido”, comentó González.

El abogado Alfredo Vallarino, defensa del expresidente Ricardo Martinelli, reveló que el interrogatorio de hoy duro dos horas. “Allí la fiscalía empezó el mismo libreto del juicio pasado que vamos a desmontar en nuestro contrainterrogatorio, no tenemos ningún problema con eso”, adelantó.

#Entrevista| En juicio oral por caso Pinchazos Telefónicos, se decretó la reserva del testimonio que rendirá el testigo protegido. El Fiscal Superior, Ricardo González informa al respecto. pic.twitter.com/Fz9ktnFkZD — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) September 24, 2021

Mientras tanto, Martinelli criticó que la decisión del tribunal solo está "cuartando la libertad de expresión" para que los medios puedan seguir el juicio e informar a la ciudadanía.

Este jueves se concluyó con el contrainterrogatorio por parte de la defensa al perito del Ministerio Público, Luis Rivera Calle, quien transcribió los audios y videos de discos compactos con información de interceptación de comunicaciones de las víctimas y del DVD con declaraciones del testigo protegido.

En su juramentación y presentación ante el tribunal, el testigo solicitó protección para él y su familia, así como protección laboral, indicando que teme por su vida. Además, pidió que no se divulgue su nombre, ni su voz y que solo vendría a decir la verdad de lo sucedido en el Consejo de Seguridad.