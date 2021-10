Gobierno ha pagado cerca de $10 millones en salarios expirados, asegura asesor del Minsa

Mientras que funcionarios y personal médico del Hospital San Miguel Arcángel siguen en paro, el asesor del Ministerio de Salud (Minsa), Alejandro Ganci, aseguró que la actual administración se ha mantenido en contacto, de manera permanente con las diferentes asociaciones, para ir viendo la evolución de los pagos de salarios expirados.

En ese sentido, destacó que durante este periodo de gobierno, con pandemia, se realizaron pagos de vigencias expiradas desde el 2011 hasta el 2019, por cerca de $10 millones, de los cuales $625 mil fueron para el San Miguel Arcángel.

También se le hizo la actualización de los estudios de postgrado a los médicos, como parte de una negociación que realizaron ellos junto con un equipo del Minsa y la Comenenal, indicó Ganci en declaraciones a Televisora Nacional.

Precisó que lo que queda pendiente es el retroactivo y se les explicó que si bien es cierto se había enviado una nota que esos pagos se iban a hacer en trimestre 2021, también es cierto que el país ha sufrido dos rebrotes importantes, que no solo demoró el proceso en general en el Minsa, donde incluso recursos humanos y control fiscal de la Contraloría General, tuvieron que cerrar por el tema de los contagios.

"Existe una plena conciencia y plena intensión de este gobierno de terminar nuestro periodo sin ningun tipo de deuda", afirmó Ganci, subrayando que el pago de turno de junio ya se desconcentró y varios han recibido estos cheques.

Destacó que se les propuso que para el 20 de octubre de 2021 se iba a estar pagando los meses de julio y agosto y que se iba a formar una comisión para que el 15 de octubre verificara cómo iba el proceso de esos meses y posteriormente lo que queda del año en curso.

Así, añadió, para el mes de diciembre comenzarían a realizar los pagos de la vigencia expirada 2020. "Tenemos que estar claros de que en diciembre se paga no solamente al San Miguel Arcángel sino también al resto del país en cuanto a la parte de Salud, y también están los bonos y el décimo tercer mes para todo el país", dijo Ganci.

El asesor reiteró que en diciembre se va a empezar a pagar el retroactivo 2020. "Fuimos muy claros en decir que no podemos pagar todo en diciembre porque simple y sencillamente son tiempos de tramitología que dependemos, no solamente en este caso del Minsa sino también de todos los compromisos que tiene la Contraloría a nivel nacional", expresó.

Lo que sí es cierto, agregó Ganci, es que "se hacen los esfuerzos para cumplir cosas que numca se habían cumplido y tenemos toda la disponibilidad para cumplir lo pendiente. Pero si me dices quiero que me pagues de todas maneras en diciembre cuando tenemos bonos, décimo tercer mes, porque todo para mí, no. Para mí todo es salud porque tienen iguales derechos. Muchos ya lo han endido así, y les hemos ofrecido el seguimiento continuo del tema de los pagos", manifestó Ganci quien reconoce que existe un atraso de los pagos, pero insistió, se hacen los esfuerzos.