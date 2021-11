El clientelismo suma y resta adherentes en los partidos

El PRD es el que mayor cantidad de adherentes ha sumado. Archivo | La Estrella de Panamá

La campaña política ha arrancado los motores para la carrera electoral de 2024. Y, la constante lucha de los partidos políticos para determinar quién inscribe más miembros se intensifica.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), al frente del gobierno, es quien mayor cantidad de adherentes ha ganado entre 2019 y 2021. El Partido Panameñista es el que más ha perdido en estos últimos dos años.

De acuerdo con las estadísticas del Tribunal Electoral (TE), el Partido Panameñista tenía 309,354 miembros en 2019, cuando tuvo que ceder el poder político del país. Hoy ha perdido 32,750.

En los Estados democráticos, una alta adherencia expresa un alto nivel de participación social.

Después de salir del gobierno, el Partido Panameñista ha perdido un número importante de adherentes. Archivo | La Estrella de Panamá

En Panamá, en donde existe una simulación de democracia, es una expresión de oportunismo de quienes se afilian y fomentan el proceso de inscripción y de los dueños de los partidos.

Aunque existen también quienes se afilian con una visión ilusa de la realidad política, “lo que prima en realidad es el oportunismo”, explicó Roberto Pinnock Rodríguez, investigador social, sociólogo y docente universitario.

El catedrático agregó que en una “simulación de democracia” la estructura partidista opera con base en las relaciones clientelistas.

Eso –según el experto– explica la condición del Panameñista.

“La oportunidad de resolver las necesidades del pueblo no se vislumbra a través de los perdedores electores. Por consiguiente, no existen mayores estímulos” para permanecer en las agrupaciones.

“La estructura partidaria es fundamentalmente una plutocracia. Eso es lo que hay en este país”, afirmó Pinnock Rodríguez.

Para el politólogo José Eugenio Stoute, el número de adherentes de un partido está directamente relacionado con las posibilidades de alcanzar o estar en el poder. “La oferta electoral no es un programa de políticas públicas sino de nombramientos en el gobierno”, expresó el politólogo.

“Hemos estado trabajando duro el sector de la juventud y apenas renovemos nuestra secretaría vamos a impulsar la participación de ellos dentro del colectivo”, JOSÉ ISABEL BLANDÓN PRESIDENTE DEL PARTIDO PANAMEÑISTA

En su opinión, la fuga de adherentes que ha experimentado el Partido Panameñista está relacionada con la “catastrófica” pérdida de las últimas elecciones. “Los electores ven al colectivo como uno que tendrá enormes dificultades para ganar las próximas elecciones y se muda literalmente a otros. Pierde porque de momento no se ve claramente que tenga posibilidades de volver al poder”, señaló.

El Partido Panameñista atraviesa por una de las peores crisis de su historia debido a la pérdida de la ideología nacionalista y la división interna.

La organización política, que en tres ocasiones ha ocupado el solio presidencial, incluyendo a Guillermo Endara, ha tendido a desmoronarse después de la muerte del caudillo Arias Madrid y de malas administraciones gubernamentales.

La doctrina enunciada por su fundador en 1939 estaba sustentada en un modelo ecológico y en las raíces del panameño. Arias Madrid, uno de los líderes políticos más populares que ha tenido el país, buscó un resurgir del nacionalismo y promovió un rechazo al intervencionismo de Estados Unidos.

En sus tiempos, el partido impulsó una serie de avances sociales, como el derecho a las vacaciones de 30 días, el patrimonio familiar de las tierras, la creación de la Caja de Seguro Social y el derecho al voto de las mujeres.

Después de la muerte de Arias Madrid, el 10 de agosto de 1988, quienes heredaron el partido no han logrado mantener la esencia y el liderazgo panameñista. Hoy, su máximo representante, el abogado y exalcalde José Isabel Blandón trabaja incansablemente por la restauración del colectivo. En su estrategia apuesta por los jóvenes.

“Hemos estado trabajando duro el sector de la juventud y apenas renovemos nuestra secretaría vamos a impulsar la participación de ellos dentro del colectivo”, anunció Blandón a La Estrella de Panamá.

Blandón está convencido de que las bajas experimentadas están relacionadas con aquellas personas que se van a los partidos de gobierno por el “tradicional clientelismo” y la “rapiña” que existe para determinar quién inscribe más.

“En gran manera nunca habrá unanimidad. Pero hoy estamos bastantes consolidados y unidos entre quienes hace dos años enfrentamos la convención de Penonomé. Eso sí, unidos es mirar hacia el futuro, cerrando ciclos y sin volver a etapas superadas”, concluyó el presidente del colectivo panameñista.

El CD

De acuerdo con las estadísticas del TE, Cambio Democrático (CD) es el segundo partido con mayor cantidad de miembros perdidos. En 2019, el colectivo tenía 324,277. Hoy, aunque sigue como segundo partido con mayor membresía, ha perdido 26,048 adherentes.

“La oportunidad de resolver las necesidades del pueblo no se vislumbra a través de los (partidos) perdedores. Por consiguiente no existen mayores estímulos para permanecer en ellos”, ROBERTO PINNOCK INVESTIGADOR SOCIAL

Pinnock Rodríguez opina que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, quien fundó CD y lo llevó alcanzar el máximo poder político del país, en un gobierno caracterizado por grandes obras de infraestructura que impulsaron la economía, le ha restado membresía al separarse y decidir abrir un nuevo partido, Realizando Metas (RM), que tiene inscritos 118,365 adherentes.

Stoute coincide con Pinnock Rodríguez. Para el politólogo es lógico que al fundar Martinelli un nuevo partido miles de adherentes de CD pasen a las filas de RM.

CD también atraviesa por una crisis interna por el control del colectivo. La secretaria general Yanibel Ábrego y el presidente Rómulo Roux se disputan el liderazgo de CD.

Ábrego aspira a arrebatarle la presidencia a Roux con el apoyo de la gran mayoría de los diputados del partido. De ganar, existen posibilidades de que el barco se incline a favor del expresidente Martinelli.

'La Decana' intentó, sin éxito, conocer una versión del presidente del partido.

También han perdido 4,807 adherentes el Partido Alianza; 6,194, el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) y 4,423 el Partido Popular (PP).

El gobierno suma

Por el contrario, el PRD y el Partido Movimiento Liberal Republicano (Molirena), que encabezaron la alianza ganadora de las elecciones de 2019, han sumado 74,518 adherentes (ver gráfica).

“Cada vez que un gobierno ejerce el poder gubernamental se abulta su afiliación. Hay una condición propia de un organismo y una práctica clientelista”, indicó Pinnock Rodríguez.

Pero la pregunta que se hace el investigador social es, si los 64 mil nuevos adherentes abrazan los postulados que el PRD abanderó en el año 70 cuando nace el partido.

Según Pinnock Rodríguez, los partidos han perdido identidad. “Usted nada más cambia a algunas personas, los colores, y no hay diferencias entre el PRD y el arnulfismo. Tampoco hay grandes diferencias entre CD y RM”, concluyó.

Stotue, por su parte, explicó que el régimen clientelista funciona en base a las inscripciones de simpatizantes, pero no de una doctrina. “Son simpatizantes de las posibilidades de ser nombrados, de recibir canonjías… No hay una adscripción que tenga que ver con programas políticos, ideología o políticas públicas, etc. De allí, el gigantesco daño de la corrupción porque no tiene otro fin que la captura del presupuesto del Estado para los políticos que gobiernan el país.