Mitradel revisa la culminación de la jornada reducida

En Panamá unos 30 mil trabajadores aún laboran con jornada reducida, es decir, no reciben el 100% de su salario, por lo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) analiza la terminación del estatus; no obstante, aún no tienen una fecha definida.

Doris Zapata, titular del Mitradel, manifestó que se encuentran revisando la terminación de la jornada reducida al horario regular, ya que por la pandemia el Gobierno Nacional había establecido un decreto en el Código de Trabajo, donde contaba con una reglamentación.

"Es importante que también, ya en medio de está agitación y estás reactivación de las actividades económica, nosotros entonces podamos revisar la jornada reducida", afirmó Zapata.

Además de revisar la medida, el Mitradel analiza aprobar o no la solicitud de contrato laboral a unas 45 empresas, pese a que ese estatus terminó en octubre pasado, ya que todos los trabajadores deben estar reactivados.

Zapata tras suscribir el lunes un acuerdo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, para erradicar el trabajo infantil, dio a conocer que, hasta la semana pasada, un total de 58 empresas habían solicitado nuevas suspensiones temporales para sus colaboradores, pero que unos 13 de estos negocios desistieron de su intención inicial de suspensión.