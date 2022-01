'Si nos portamos bien, este año puede ser muy prometedor' Cedida

Mayra Hurley se siente muy optimista en el arranque del nuevo año. “El año pasado cerró mejor de lo que esperaba, no pensaba que se iba a activas tantas cosas y el inicio de este año, la verdad, a diferencia de cómo empezó el anterior, gracias a Dios han salido proyectos, algunas cosas bien interesantes y este verano promete”, dice la cantautora.

Y qué manera de arrancar el 2022, en la apertura de los conciertos de la XIX edición del Panama Jazz Festival. “Me emociona muchísimo, tener la oportunidad de abrir el festival de Jazz que finalmente es presencial nuevamente. Me puse muy contenta cuando me dieron la noticia de que iba a participar, y voy a estar tocando mi repertorio con una banda, vamos a tener una alineación de batería, bajo, guitarra, percusión, tecladista-pianista y vientos… el público va a poder escuchar la banda completa, los temas completos y el Ateneo que suena tan majestuoso, delicioso el sonido que tiene, para mí es una emoción muy grande empezar el año de esta manera”, dice sin esconder su alegría.

Sobre el repertorio que ofrecerá, comenta, serán temas propios que ya son conocidos por el público, además de algunas canciones “muy especiales para mí y standards de jazz, pues hay que hacer honor a este género tan bello, pero muy a mi estilo, lo haré a mi manera”, advierte la intérprete. “He seleccionado un repertorio muy especial para hacer una presentación muy variada; en mi repertorio hay de todo pasando: hay latino, bossa nova, soul, pop, jazz, entonces va a ser súper variada”, detalla.

Hurley quiere complacer a un público muy variado. “Me ha caracterizado tener variedad y que agrade tanto a personas súper jóvenes o personas mayores que también se sienten identificadas con estos temas o que les gustan estos géneros o estilos de antaño, pero traídos un poco a la modernidad”, dice.

Y es que a ella le encanta todo tipo de música. “Por eso, como cantautora, mis composiciones van variando, no porque piense que todo tiene que ser distinto, pero es que verdaderamente he tenido todas estas influencias desde joven y para mí es importante que se manifeste un poquito de todo eso. Porque somos muchas cosas a la vez y no hay por qué limitarse a un solo género”, argumenta.

El pasado

Nuestra conversación nos lleva a finales del año 2018, con el lanzamiento de “Complicated”, el primer single de su primera producción como solista y a 2019, año en que pudo presentarse en diversos escenarios y actuar en la cinta Escribiéndole al general. Llegó 2020 y en sus primeros meses, la pandemia de covid 19 que cerró los escenarios, generando una parada obligada.

Mayra se volcó al arreglo de su jardín, que llegó a restaurar por completo, “estuve de jardinera al mil por ciento”, relata, y satisfecha con los resultados pensó, “aquí tenemos que hacer algo”.

“Cuando tuve la oportunidad de reunirme con toda la banda, hicimos una sesión en vivo con temas ya conocidos, pero que interpreté en vivo con la banda. Fue algo muy familiar porque estuvieron involucrados mi papá y mi hermano que también son músicos y la grabó Oscar Faarup quien fue el director de la película que había hecho el año anterior”, agrega. Los cuatro videos resultantes están en disponibles en Youtube y serán parte del repertorio de su presentación mañana en el Teatro Ateneo en Ciudad del Saber.

Con la paulatina reactivación de actividades Mayra ha retomado el trabajo en estudio. “En 2020 y el año pasado estuve creando en vivo, pero no tanto en estudio cuyo acceso estuvo limitado. Justo esta semana nos empezamos a reunir, tenemos otra canción lista, completamos las grabaciones y ya vamos a empezar a mezclar, para completar la producción que debido a la pandemia se vio suspendida. “Dediqué ese tiempo a interacciones audiovisuales, lives a través de las redes sociales. Quería crear ese contenido porque el público no podía venir a verme, y yo no podía tocar con público entonces era buscar la forma de que las personas se pudieran seguir conectando”, indica, y que quedara un registro en video de lo que se hizo en ese momento. Era también un momento para crear y componer nuevos temas.

El futuro

El 2022 arranca con buen pie para Hurley y su participación en el PJF. Pero es solo el inicio de un año pleno en oportunidades.

Hace solo unos días empezó la primera lectura del libreto del musical 'Solo las estrellas bastarán', con los temas de Horacio Valdés (quepd), escrito por Diego De Obaldía y dirigida por Aarón Zebede. “La obra de verdad que está muy bella, toca muchos temas densos e importantes de la historia panameña, pero tiene un buen nivel de jocosidad, romance, de todo, para que el público disfrute y seguro van a salir sorprendidos”. La actuación de Hurley maraca su regreso al teatro luego de Hairspray en 2014. “Va a ser un regreso muy lindo con una obra que desde ya genera muchas expectativas y tiene un elenco fabuloso”, asegura.

En cuanto a la pantalla grande, Mayra forma parte también del elenco de la cinta “Chacalería”, ganadora del Fondo Cine del año pasado y que entrará en rodaje este año. Y en la chica, será una de las cuatro presentadoras del nuevo show Entre Nosotras que estrena este año Oye Tv. Un programa en vivo en horario de la una de la tarde. “Siempre había querido estar en televisión, he estado muchas veces como invitada, como artista, pero ahora voy a estar recibiendo a muchas personas que van a compartir su talento en este espacio. Para mí es una nueva faceta que seguir explorando”, señala.

Como maestra de ceremonias, Hurley se ha mantenido por cinco años en el Festival de cine de Panamá “Estas oportunidades me permiten seguir desarrollando facetas que exploro y bueno, la música sigue”, afirma. “Voy a estar bastante ocupadita este año”, asegura.

Para la artista multidisciplinar, este es el momento de aprovechar. “Creo que a todos nos quedó claro en el 2020 que nada es seguro, nada está garantizado, los planes pueden cambiar, pero también la gente tiene tantas ganas de hacer, crear, volver a conectar, adaptándonos todavía, pero vamos a hacer que las cosas sucedan, con las medidas necesarias y lo que haya que tomar en cuenta, pero ese impulso, esas ganas de trabajar ya están allí, y lo necesitamos. Y si nos portamos bien, este año puede ser muy prometedor para la gente en muchos campos, muchos proyectos y espero poder formar parte de ello”.