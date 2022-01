Cirilo Salas: 'Los partidos, deben renovarse con caras nuevas de manos limpias'

El secretario general del Partido Popular, Cirilo Salas Archivo | La Estrella de Panamá

El secretario general del Partido Popular (PP), Cirilo Salas Lemos, conversa con La Estrella de Panamá sobre la crisis interna que ha experimentado el partido en los últimos meses.

Primero, ¿sus deseos para 2022?

Que superemos la pandemia de la covid-19. También la del desempleo, corrupción e impunidad. Que la reactivación económica incluya empleos dignos con salarios justos. Que nos unamos, en hoja de ruta, hacia el Panamá de primer mundo.

¿Quién es Cirilo Salas?

Soy el secretario general elegido por amplia mayoría, lograda por un equipo, que en el último congreso ganamos todos los cargos nacionales. Somos quienes, con escasos recursos y en circunstancias adversas, sostuvimos la organización y aseguramos la subsistencia del partido.

¿Qué pasó con Daniel Brea, se dividieron?

El Tribunal Electoral falló a su favor. Él quedó aislado y aceptó haber cometido graves faltas: incumplir el estatuto, transparencia y rendición de cuentas. Todo por querer nombrar a su servicio cuatro asesorías de $4 mil mensuales cada una. Hubo causales demostradas y debido proceso, lo ratificó el Tribunal Electoral, al rechazar su apelación.

¿El PP, gobierno u oposición?

Somos oposición, democrática, socialcristiana e independiente. Oposición, para fiscalizar y proponer soluciones alternativas. Democrática, por una nueva Constitución, para reemplazar el presidencialismo centralizado por un modelo con menos poder, más participativo y mejor representado, con transparencia, eficiencia y vocación de servicio. Socialcristiana, por el bien común y la calidad de vida de las personas. Independiente, por las exigencias ciudadanas del Panamá que merecemos.

Todos prometen, ¿quién cumple?

Luego de 32 años de democracia electoral, el resultado: poderes del Estado, sistema electoral y sociedad; contaminadas de antivalores, corrupción de políticos, empresarios, clientelismo y la deuda social histórica, que hoy representa la demanda social del Pacto del Bicentenario, por el incumplimiento de tantas promesas electorales. Los responsables, quienes han gobernado y tomado decisiones. De estos, la DC hoy PP, solo ha participado 11 años en gobierno y sin tomar decisiones.

¿Qué ha aportado al país, la DC / PP?

En 60 años, ¡mucho! Pero invisibilizados. Pues adversarios y “aliados” se han dedicado a ignorar o apropiarse de nuestros aportes o a descalificarnos. Desde la lucha por la soberanía y la panameñización del Canal, la justicia social y la defensa del voto ante fraudes electorales. La resistencia pacífica a la dictadura y por las libertades democráticas; por una educación pública de calidad, formadora de ciudadanos éticos, solidarios y productivos; hasta el restablecimiento de la democracia; la profesionalización de la fuerza pública; los derechos de la mujer, la niñez y la salvaguarda de la seguridad social; exigencia de nueva Constitución; la Ley de Carrera Administrativa, la ley de promoción del turismo, la descentralización y fortalecimiento municipal, la Ley de Transparencia, la defensa del patrimonio público, contra la equiparación injustificada de $1,200 millones a Panamá Ports, la no venta de las acciones del Estado en las empresas telefónicas, eléctricas y terrenos públicos de la Zona Libre de Colón, Amador, y otros muchos ejemplos. Por ello, reivindicamos nuestros aportes y ponemos en valor el ejemplo y legado de Ricardo Arias Calderón, a quien por su integridad y capacidad los corruptos e incompetentes se han conjurado para mantenerlo en el olvido.

¿Por qué la política y los partidos están desprestigiados?

Porque la mala política solo sirve a sus ambiciones, a grupos empresariales y algunos están penetrados por narcocriminales. Los mismos de siempre, no tienen capacidad ni voluntad de solucionar los problemas que ellos generaron. Los partidos deben renovarse con caras nuevas de manos limpias; para ser instrumentos útiles y mejorar la calidad de vida de las personas.

Hay que impulsar la buena política honesta y eficiente, por el desarrollo económico con justicia social y sostenibilidad ambiental. Hay que motivar, en especial a mujeres y jóvenes: personas íntegras, demócratas, patriotas y con compromiso social. Platón, dijo: “El precio de desentenderse de la política, es el ser gobernado por los peores hombres”.

¿El tuit de Blandón sobre Miguel Leyton y el PP?

Que asuma su realidad: es su copartidario, ha representado al panameñismo y fue su candidato a diputado. ¡Ahí lo dejamos!

¿La mención de familiares del diputado panameñista en grupo criminal?

Es evidente, el crimen organizado ha penetrado a varios partidos políticos. Este acompaña a la corrupción, que asalta al patrimonio público. Estamos a tiempo de extirpar este “cáncer”, antes que haga metástasis. Aprendamos de la tragedia de México: los carteles han cooptado a autoridades, gobiernos locales, y en algunas áreas, hasta retan al Estado. Hay que apoyar al procurador Caraballo, con los recursos necesarios y en sus gestiones por recuperar millones cautelados en otros países. Además, ya merece ser nombrado titular.

¿Para 2022, qué harían, si gobernaran?

Para comenzar, lo necesario para superar la pandemia. Luego, con prioridad. En economía: apoyo total a emprendedores, mipymes y productores agropecuarios, para llevar dinero a las familias, pues con menor inversión generan más empleo; promovería el turismo extranjero, con la ventaja que el 80% de nuestra población esta vacunada; pagaría a los proveedores del Estado, para liquidez de la empresa privada, y exigiría un aumento sustancial de las regalías de la minera, pues no tienen contrato con la nación y ese 2% es miserable. En la administración pública, si la plata no se la roban o no la despilfarran, seguro que sí alcanza: revisaría el presupuesto 2022 para hacerlo más eficiente al reducir gastos innecesarios. Comenzando con la Asamblea Nacional, haría una verificación administrativa de puestos, pues quien no marque asistencia y no demuestre trabajo comprobado, es “botella”; establecería el precio de referencia de las obras públicas, para garantizar que las APP no tengan sobre precios injustificados; y combatiría la escandalosa evasión tributaria de los empresarios privados, que de 2009 a 2019 en ISR e ITBMS ascendió a la retención ilegal de $46,422.8 millones. Hacia el 2024 promovería tres acuerdos nacionales, sobre: seguridad social, pública, solidaria, transparente y eficiente; estrategia y plan de desarrollo, que incluya cumplir acuerdos del Pacto del Bicentenario; y la quinta papeleta para las elecciones de mayo 2024, para decidir la convocatoria a una asamblea constituyente paralela y sus parámetros. No la fracasada recolección de firmas, que demostró la desconexión de esos partidos con la realidad y el sentir ciudadano.

Así, en los primeros 18 meses del próximo gobierno, tendríamos una nueva Constitución para refundar la segunda República; renovar la sociedad y el proyecto Panamá primer mundo, que nos guíe en unidad hacia objetivos y metas compartidas.

¿Sus actuales tareas y propósitos?

Renovar y sintonizar con el pueblo panameño. En especial, capas medias y sectores populares. Nuestro propósito: ser alternativa al doble discurso de quienes hoy critican, pero hicieron lo mismo o peor cuando gobernaron. Hay que proponer soluciones para construir un mejor Panamá, con recuperación económica, empleo digno y justicia social.

La región gira a la izquierda. ¿Tiene vigencia el pensamiento demócrata y socialcristiano?

El neoliberalismo y totalitarismo, ¡han fracasado! Nuestro pensamiento demócrata y socialcristiano, está vigente: dignidad de la persona, justicia social, bien común, vocación de servicio y ética, guía de la política. El eje ya no es capitalismo versus comunismo. Es más complejo, es democracia versus autoritarismo; economía social y sostenible de mercado versus capitalismo salvaje. Integridad versus corrupción; justicia versus impunidad. Prueba de ello es el presidente electo Boric, en Chile, fue apoyado en segunda vuelta por la democracia cristiana: sin condiciones, declarándose oposición y exhortándole a convocar a la mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas. ¡Ese es el camino!

¿Un mensaje final?

Somos un pequeño gran país privilegiado: su posición geográfica, biodiversidad, recursos naturales y su gente. En 2024 y 2029 libraremos batallas decisivas por el alma de la nación.