Sandoval sugiere al Gobierno dar acceso a pruebas caseras para detectar el covid, bajar el aislamiento y cancelar Carnaval

El jefe médico de Áreas Críticas y Cuidados Intensivos en The Panamá Clinic, y ex asesor del Ministerio de Salud en tema de covid-19, Julio Sandoval, hizo algunas recomendaciones o sugerencias a las autoridades del Salud de Panamá, basadas en las guías actuales del Center of Control Diseases, Atlanta (CDC). Al tiempo que abogó por la cancelación de los carnavales.

Sus sugerencias se dan ante el acelerado aumento de casos positivos de covid-19 debido a la variante ómicron, que se avecina para las próximas semanas. "Se proyectan hasta 20 mil casos diarios y 140 mil semanales para las próximas dos o cuatro semana; y la capacidad hospitalaria en los principales hospitales privados de Panamá (región metropolitana) y en los públicos ya está en 40%", advirtió Sandoval mediante una misiva, dirigida al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

En ese sentido, sugirió acortar la cuarentena a cinco días, sobre todo en los casos de personal indispensable para el país y realizar una prueba antigénica o PCR al quinto día para que pueda regresar a su trabajo con uso estricto de mascarilla. Mientras que para toda persona que tuvo contacto con un caso positivo y está completamente vacunada dijo "no" debe hacer cuarentena y seguir el uso estricto de mascarilla.

Al mismo tiempo, recomendó promover y facilitar la inclusión de pruebas rápidas menos invasivas, tales como las auto-diagnósticas o llamadas también "pruebas caseras", que tienen una sensibilidad y especificidad 90%.

"Lo ideal sería poder agilizar los trámites burocráticos junto con el Instituto Conmemorativo Gorgas, de tal forma que las empresas que cumplan los requisitos puedan incluir a Panamá en su lista de importación y contar con ellas a la brevedad y si fuera posible, antes del inicio del periodo escolar", expresó el también exasesor del Ministerio de Salud.

Según explicó Sandoval, "estas pruebas son de tamizaje, no requieren de un profesional idóneo para hacerlas y ayudan a la autotesteo, autoaislamiento en lo que el paciente corrobora la prueba en un laboratorio certificado por el Minsa".

En el tema de trazabilidad, consideró importante redirigir esfuerzos hacia la población de mayor riesgo y enfatizar la trazabilidad en ellos, ejemplo: los no vacunados o parcialmente vacunados, enfermedades crónicas, degenerativas y adultos mayores.

Así mismo, dijo que también es importante "garantizar" la capacidad hospitalaria y para atender a todos los pacientes con enfermedad moderada grave, para esto concentrar recurso humano y todo procedimiento electivo diferirlo, la consulta externa en policlínica y centros de salud pudiera moverse a la teleconsulta durante el pico de ómicron que se espera en cuatro semanas.

Por otro lado, sugirió dejar de distribuir a la población fármacos como la hidroxicloroquina e ivermectina, cuando "existe extensa literatura internacional que no tiene ningún papel en esta enfermedad".

Además recomendó continuar con el proceso de vacunación (tercera dosis y refuerzo) sobre todo a la población pediátrica, ya que viene el periodo escolar presencial y hay un aumento de casos pediátricos hospitalizados.

Y por último se refirió al Carnaval, señalando que este es un tema que hace rato debió salir de la discusión y haberse tomado una decisión en firme de "cancelarlos" para que la industria alrededor de los mismos haya tomado sus previsiones.

"Con la capacidad hospitalaria al límite y la ola de contagios acelerados en las próximas semanas, es peligroso para la salud pública permitir carnavales y aglomeraciones multitudinarias", advirtió Sandoval.