Recomiendan a Cortizo evaluar perfil de Enrique De Obarrio para directiva del Canal

El grupo de reflexión Trinka Panamá, integrado por más de un centenar de profesionales panameños de todas las disciplinas, emitió una carta a Laurentino Cortizo, presidente de la República, para recomendarle a Enrique De Obarrio, como nuevo integrante de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, cuyos términos vencen en febrero próximo.

Enrique De Obarrio, abogado y empresario panameño Archivo

En la carta, fechada 12 de enero, Carlos E. González de la Lastra, presidente de Trinka Panamá, expone que De Obarrio, cuenta con una hoja de vida que reúne con los requisitos para tal posición, ya que el 21 de febrero vence el periodo de Alberto Vallarino, Lourdes Castillo y Henri Mizrachi, como miembros de dicha Junta Directiva.

De Obarrio es panameño, abogado, empresario y activista de la sociedad civil, que preside la Fundación Democracia y Libertad, miembro de la Junta de Síndicos del Centro Nacional de Competitividad, de la Concertación Nacional para el Desarrollo y directivo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El nominado también es presidente de la Junta Directiva y CEO de 4Ever Magic Corporation desde 2011, socio fundador desde 1998 de Obarrio Carles & Asociados, integrante de la directiva de The Panamá - US Chamber of Commerce (2021), desde 2011 miembro de Chairman´s International Advisory Committee del Americas Society / Council of the Americas.

También es miembro de la Junta de Síndicos y presidente fundador del Centro Nacional de Competitividad desde 2004, es primer vicepresidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá (2021-2023), miembro de la Comisión Presidencial de Alto nivel para el seguimiento y la ejecución de los acuerdos del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas (2021-2022).

Además, De Obarrio desde 2020 es miembro fundador y de la junta directiva de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quirós Guardia y miembro fundador y de la Junta Directiva de la Fundación Panamá Primer Mundo. También es coordinador general y miembro fundador de la Red Latinoamericana y del Caribe para la democracia desde 2017 y Fellow, Aspen Global Leadership Network desde 2006.

De Obarrio también ocupado diversas directivas e impulsado proyectos como principal proponente de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2006) y fundador del Centro Nacional de Competitividad (2004) y del Pacto Ético Empresarial de Panamá (2003), entre otros.