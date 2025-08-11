Ejecutivos empresariales consideran ‘imprudente e inoportuno’ privilegios de jubilación para magistrados

La<b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas"> Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a></b> manifestó su enérgico <b>rechazo al Acuerdo N.° 407</b> del 18 de julio de 2024, ya vigente, <b>que permite a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación</b>. La organización calificó la medida como<i> 'imprudente, inoportuna y éticamente cuestionable'</i>.Según Apede, la decisión resulta<b> incongruente con la situación económica y social del país</b>, que enfrenta<b> altos niveles de desempleo, tensiones fiscales y un déficit persistente</b>. <i>'Mientras miles de panameños luchan por cubrir sus necesidades básicas y comunidades como las de Bocas del Toro sufren pérdidas masivas de empleo, aprobar un beneficio de tal magnitud envía un mensaje preocupante: que el sufrimiento ciudadano no es prioridad para la justicia'</i>, advirtió el gremio empresarial.La asociación también cuestionó que el beneficio se financie con fondos del Estado, lo que, a su juicio,<b> drena recursos que deberían destinarse a fortalecer la administración de justicia, agilizar procesos y garantizar un acceso más equitativo al sistema judicial</b>. <i>'Ningún panameño recibe una jubilación de esta naturaleza. La indignación crece cuando recordamos que, en este mismo periodo, los magistrados se aprobaron un aumento de salario'</i>, subrayó.Apede propuso como alternativa <b>la creación de un fondo especial de ahorro para jubilaciones, financiado con las remuneraciones de los propios magistrados, sin afectar las arcas públicas</b>. Este mecanismo, afirmó, enviaría<b> un mensaje de responsabilidad y coherencia a la ciudadanía</b>.La organización reiteró su llamado a la sensatez y a la ética en la función pública, subrayando que el país necesita líderes —especialmente en el ámbito judicial— que sean ejemplo de austeridad, responsabilidad y compromiso con el bien común. <i>'Mantener un Estado sostenible, justo y confiable requiere coherencia entre el discurso y la acción. Este acuerdo va en sentido contrario'</i>.