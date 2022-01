Presidente de México sorprendido por carta de Panamá en designación de embajador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró su sorpresa por la carta del gobierno de Panamá en el tema de la decisión de designar a Pedro Salmerón como Embajador de México en Panamá.

“No se ha enviado la solicitud y me llamó la atención que estén respondiendo”, aseguró el presidente de México a consulta de los periodistas referente al tema de la designación de Saleron, quien es señalado de supuesto acoso sexual.

El mandatario de México dejó claro que “no (reconsideraremos), porque nosotros consideramos que (Salmerón) es una persona capaz, ya lo dije la vez pasada. Es uno de los mejores historiadores de este país”, es el que mejor ha escrito sobre Villa, sobre la formación de la División del Norte, les recomiendo su libro, es una tesis de doctorado", comentó López Obrador.

“Es que no sé qué cosa es lo que plantean. No, eso es un procedimiento, no se ha enviado todavía la solicitud, me llamó la atención de que ya estén respondiendo. Primero es el beneplácito y luego pasa al Senado, pero es un procedimiento", señaló el mandatario.

López Obrador dijo que si hay denuncias en el Ministerio Público retirará su respaldo a Salmerón.

"Entonces, yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas. Ahora, si hay un juicio, si hay pruebas y está en el Ministerio Público, está en el juez, está acusado, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera", agregó.

El Gobierno de Panamá expresó el lunes a México su opinión sobre la intención de designar a Pedro Salmerón como Embajador en ese país, informó la Cancillería panameña, pero no precisó cuál es.

"Ya se manifestó la posición de la Cancillería panameña, la Cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación", dijo a periodistas la Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el lunes 15 designaciones para representaciones de México en el exterior, una de ellas la de Salmerón, quien en 2019 renunció al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) del Gobierno tras diversas acusaciones de acoso sexual.

Su nombramiento desató protestas de alumnas y exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, quienes aseguraron que fueron víctimas de acoso sexual durante su periodo como profesor.