Las mascarillas quirúrgicas han dejado de ser seguras contra la variante ómicron, advierte el Minsa

De acuerdo con los especialistas, ante los niveles de contagios de la nueva cepa ómicron, la mascarilla quirúrgica no es tan efectiva cuando se utiliza una sola.

Después de casi dos años de estar como aliadas de las personas para protegerlas contra la mortal enfermedad infectocontagiosa que produce el virus de la covid-19 (Sars-Cov2), especialistas alertan que las mascarillas quirúrgicas no protegen lo suficiente contra la escurridiza variante del ómicron.

Ante esta advertencia, el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá explicó que las mascarillas quirúrgicas que ha estado usando la población para protegerse del covid-19 han dejado de ser seguras ante la presencia de la variante ómicron, y ante el alto nivel de propagación que hay en el país, por lo que recomendó que es preferible el uso de mascarillas como la KN95.

"Nosotros estamos recomendando a toda la población nacional que utilicen mascarillas con filtros, que utilicen mascarillas con varias capas", porque "la quirúrgica no es tan efectiva cuando se utiliza una sola, con los niveles de contagios de la nueva cepa que son muy altos", afirmó la viceministra del Minsa, Ivette Berrío.

Se ha encontrado que el uso de la mascarilla quirúrgica por sí sola no garantiza a la persona no contagiarse del virus del coronavirus, y solo lo hace hasta un 70%, por lo que se recomienda el uso de mascarillas KN95 o la KF94 que sí dan ese 90 o 95% de protección. "La KN95 es la mascarilla con la propiedad que puede salvaguardar las vías respiratorias superiores, que es por donde ingresa el virus al organismo", afirmó Berrío.

En diversas publicaciones internacionales, el profesor de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) y uno de los mayores expertos en la transmisión por aerosoles, José Luis Jiménez, ha dicho que "no es que las mascarillas quirúrgicas no funcionen", lo que pasa es que "las mascarillas quirúrgicas ya no son suficiente para un virus que se transmite por el aire, y que se contagia tan rápido o incluso más rápido que cualquier otro virus que hayamos conocido".

Al mismo tiempo explicó que "cualquier mascarilla filtra algunos aerosoles", por lo que recomendó que "siempre es mejor llevar cualquier mascarilla que no llevar ninguna". Más cuando en algunos espacios cerrados, como: colegios, oficinas o trenes, la ventilación no es adecuada, advirtió Jiménez, quien recomienda preferiblemente el uso de las FFP2.