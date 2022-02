Canal de Panamá renueva a tres miembros de su directiva

Canal de Panamá, ampliado inagurado en junio de 2015 impuso nuevos parámetros en la industria naviera. Archivo | La Estrella de Panamá

Una de las vías marítimas más importantes del mundo, el Canal de Panamá, se apresta a renovar a tres miembros de su junta directiva que han sido nombrados por el Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución de Panamá. El presidente de la República, facultado para designar a nueve de los 11 integrantes que componen el gabinete canalero, designó este miércoles 16 de febrero Luis Navas Pájaro, Laury Melo de Alfaro y Dora Pérez Balladares, nombramientos que requieren de una ratificación de la Asamblea Nacional.

El Canal de Panamá, además, es la empresa más importante del país. Sus aportes económicos a las arcas del Estado ($2,080 en diciembre de 2021) representan casi un 10% del presupuesto nacional que asciende a más de $25 mil millones. Para el año en curso, el Canal prevé entregar al gobierno $2.497,2 millones.

La junta directiva, por tanto, tiene una gran responsabilidad. Sobre sus hombros pesa dirigir el rumbo del Canal y el desarrollo del país, la estrategia ante la exigencias del mercado internacional, sostener el atractivo de la ruta, entre otros. Es una empresa de carácter mundial cuyas decisiones impactan el planeta. “Cuando se amplió el Canal para permitir el paso de buques postpanamax se modificaron los patrones del mundo y se planteó una nueva estrategia de desarrollo nacional que alimentó el presupuesto”, señaló Alberto Alemán Zubieta, exadministrador de la vía.

El reto inmediato que tiene sobre la mesa el Canal, administrado por Ricaurte 'Catín' Vásquez, es garantizar el agua para el consumo humano y para la operación del canal por los próximos 50 años. Para ello existe un ambicioso plan de inversión hídrico que supera los $2 mil millones, el más costoso que se ha proyectado en la materia hasta el momento.

El Canal de Panamá cerró su año fiscal 2021 con un récord anual de 516.7 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal), un incremento del 8.7 % en comparación con el año fiscal 2020 y 10 % por encima del tonelaje registrado en el 2019, el último año fiscal antes de la pandemia.

¿Quiénes son?

Los directivos del Canal no requieren un título académico específico. Ser panameños es el principal requisito que plantea la constitución. Los designados por el Ejecutivo no están directamente relacionados al mundo naviero, ésta no ha sido necesariamente una constante que caracteriza a sus miembros. Se mira más bien como un asunto corporativo.

Luis Navas Pájaro ha sido un estudioso del Canal toda su vida. Es licenciado en Filosofía, Letras y Educación con una maestría en Estudios sobre la Región Interoceánica y el Canal de Panamá. Desde 2016 es director del Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá. También es profesor titular de la cátedra de Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos de América, profesor de segunda enseñanza y fue docente de maestría en la Autoridad del Canal de Panamá (2001-2002).

Por su parte, Laury Melo de Alfaro es licenciada en Humanidades de la Purdue University de Estados Unidos, tiene un máster ejecutivo en Dirección de Empresas de ADEN Business School y la Universidad Francisco de Vitoria, y posee una especialización en Orientación de Personas y Mercadeo. En su experiencia profesional de más de 40 años, se ha desempeñado en áreas de gestión de talento, optimización de procesos, fortalecimiento del gobierno corporativo y sostenibilidad, con énfasis en igualdad de género y equidad.

Actualmente es directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Corporativo Melo.

Dora Pérez Balladares es licenciada en Artes y Ciencias, y Bases Biológicas del Comportamiento de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente es directora del Banco Nacional de Panamá y ha ejercido como directora independiente del Banco Universal (2015), Manejo de Inversiones en Bolsa-Inversiones Fedora (2008-2010) y vicepresidenta de Banca Corporativa en Pribanco (1998-2000).

Navas Pájaro, Melo de Alfaro y Pérez Balladares reemplazarán a Lourdes Castillo, Henri Mizrachi y Alberto Vallarino quienes culminan su periodo el 22 de febrero.