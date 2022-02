Aprueban en segundo debate el proyecto de ley que reorganiza la Unachi

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, el proyecto de ley 756, que modifica la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), debido a la importancia de la propuesta que hace justicia a su personal docente y administrativo.

La iniciativa busca estabilidad, prima de antigüedad y la opción a reelección a quienes aspiren a la rectoría universitaria.

Durante el debate, el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, cuestionó la propuesta, ya que su rectora Etelvina Medianero de Bonagas, no ha enfrentado al pleno de forma pública sino que se ha reunido con algunos diputados y se trata del futuro de la Unachi.

"Yo tengo preguntas que tengo qué hacer... la rectora no ha tenido la valentía de venir a esta Asamblea públicamente, porque en el salón Chanchoré la vi hablando con al menos una decena de diputados, en una esquina del salón susurrándoles al oído..., en la esquina, en los cuartos, en acuerdos de recamara, halando qué, explicando qué, yo, la quiero entender, yo, la quiero escuchar; si son propuestas, si son planes, si es lo que ella ha podido hacer bien, lo que le falta por hacer, yo la quiero escuchar. Sí es para ofrecer puestos políticos como los que tienen algunos en el gobierno que cobran en la Unachi sin dar clases y son gobernadores o están trabajando en otras en otras entidades entonces eso es otra discusión, de eso mejor que no me vino hablar porque no quiero saber".

Vásquez leyó en voz alta la propuesta aprobada en primer debate en la Comisión de Educación, debido a que carece de datos como la cantidad de personas que se benefician de aprobarse el proyecto de ley.

La iniciativa 756 ha sido cuestionada, debido a los supuestos fines de Medianero de Bonagas de mantenerse en el cargo de rectora, pese a que ocupa el cargo desde 2013.