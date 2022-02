Carlos Lee:'Tenemos una justicia intervenida'

Para el activista Carlos Lee, la aspiración es que se establezca un mecanismo de selección de magistrados de la Corte que no dependa de la voluntad del Presidente de turno.

Director Ejecutivo del Instituto Cooperativo Interamericano, abogado litigante, profesor universitario.

La vida profesional de Carlos Lee ha estado vinculada a la educación popular, a la organización de talleres y seminarios con grupos campesinos para transferir habilidades y conocimientos que los hiciera capaces de luchar por sus derechos.

Se trata de un hombre creyente, conmovido por los grupos desfavorecidos y vulnerables, como los refugiados y migrantes, a quienes ha dedicado gran parte de su tiempo al brindarles ayuda para regularizar su estatus migratorio y para que reciban la debida protección como tales.

Y es que se trata de un panameño con gran sensibilidad social, soñador e idealista, comprometido con la justicia, la democracia y respeto de los derechos humanos.

Perteneció al grupo estudiantil Vanguardia Popular, integrado por valientes universitarios que participaron en la lucha por el rescate de la soberanía y la preservación de la nacionalidad.

En ese tiempo, cuando se iban a debatir los Tratados Torrijos Carter (1977) los estudiantes entendieron la necesidad de convertir a la Universidad de Panamá en la “caja de resonancia” de las múltiples ideas. El objetivo, el propósito, fue el control del Centro de Estudiantes de Derecho, porque en ese momento era el ente de lo que el doctor César Quintero denominaba “el factor real de poder” que impulsaba la mayor parte del movimiento estudiantil universitario.

Ahí estaba el entonces joven Lee, siempre portando la bandera panameña. Su testimonio de lucha acaba de ser publicado en el libro “Estados Unidos y Panamá. Neutralidad: Tarea pendiente”.

Creció en una familia de firmes convicciones religiosas, de tal manera que influyó mucho la práctica de la religión que le acompañó en todo su proceso personal. En el período de la juventud fue un activista de los movimientos juveniles de la parroquia en los años de las transformaciones de la Iglesia, tiempo en el que sacerdotes se convirtieron en ejemplo para los jóvenes como Camilo Torres, que se revela contra la injusticia y se compromete con las luchas de los pueblos por su liberación, y Héctor Gallego, un mártir que perdió la vida en defensa de los campesinos de la montañas de Santa Fe de Veraguas.

La justicia en Panamá como toda la institucionalidad del Estado no goza de la confianza ciudadana, no tiene la independencia necesaria para resolver los conflictos apegados a las leyes y los convenios internacionales.

Lee también habla del Panamá que tenemos y que quisiéramos tener, donde, de acuerdo con sus palabras, los valores de equidad, justicia, y el respeto a la vida, sean el fundamento de la organización social y política.

¿Por qué ya no existen esos jóvenes que se preocupaban y luchaban por los intereses del país?, alguien me decía en estos días que se perdieron en el camino...¿usted qué piensa?

Hay dos factores que inciden en la conducta social o colectiva, uno es de carácter más íntimo que hace referencia a la educación más importante que los seres humanos deben recibir. Me refiero a la educación de la familia. La familia es la institución responsable de educar en valores, principios, aspiraciones y prioridades, comprender abstracciones y entender conceptos en la vida de todos los individuos. Desde los años 60 la institución familiar ha venido sufriendo un franco deterioro, pues se le ha desplazado de su principal responsabilidad en la educación de la humanidad. El otro factor es la socialización que tiene que ver con la relación de las personas con la sociedad más compleja, esto se lograba a través de la intervención de la educación formal asumida por la institución educativa, que también está atravesando una crisis y también ha sido desplazada. Esa formación básica, tanto de la familia como de la escuela, ha sido sustituida por la aparición de la imagen de la televisión. El homo sapiens ha sido sustituido por el homo videns: la sociedad teledirigida que bien desarrolla Giovanni Santori. En este cambio podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Preocuparse y luchar por conceptos abstracto como “los intereses del país”, requiere de personas que hayan desarrollado y aprendido valores y principios, capaces de comprender abstracciones y entender conceptos como patria, país, colectividad, bien común, justicia, libertad, respeto, dignidad, democracia, entre otros.

Los jóvenes de hoy día tampoco conocen la historia...¿hay que cambiar el modelo de educación?

La principal responsabilidad de que los jóvenes desconozcan la historia, tiene que ver con un modelo de educación formal que ha desenfocado su objetivo. No se trata de transmitir respuestas que otros han dado, sino de capacitar a las personas desde la lógica de la pregunta para que sean capaces de dar sus propias respuestas. Una educación que fomente la creatividad, que desde una conducta crítica, promueva hombres y mujeres responsables de crear las condiciones óptimas para el “bien vivir”. Conocer la historia es más que aprender de memoria fechas, acontecimientos y personajes que vivieron en otros momentos y en otras circunstancias diferentes y que no tienen nada que ver con la realidad actual que nos toca vivir y en la que debemos buscar las respuestas adecuadas para lograr una vida digna. Diría que los jóvenes “conocen los datos de la historia”, lo que no saben es para qué sirve conocer esos datos, qué aporte tiene para resolver hoy nuestra vida. Este es el giro que debe dar la educación formal: pasar de la pedagogía de la respuesta, a la pedagogía de la pregunta.

¿Cómo ve a la familia en Panamá? Hay mucha desintegración familiar...¿por qué?

La familia en Panamá y en todas partes atraviesa una gran crisis, que ha sido víctima de un modelo de sociedad que busca la ganancia como principal valor. El tener en vez del ser, el poder en vez del servicio, el placer en vez del compartir y para poder mantener este modelo de desarrollo, hay que ejercer control en los espacios que tiene como responsabilidad la formación de las personas: La familia, la educación y los medios de comunicación. De estos tres instrumentos de transmisión de valores, la familia es la única que no se puede controlar, así que hay que distorsionar su papel, desplazar su tarea educativa y hoy cada vez menos la familia ejerce esa labor formativa, que ha sido asumida por los medios de comunicación y la escuela, ambas instituciones que pueden ser mucho más fácil controlar y manipular, para asegurar la formación o más bien deformar a las personas con antivalores. Es por eso que es urgente el compromiso en trabajar en la defensa del rol y deber que tiene la familia en formar personas con verdaderos valores.

Usted preside la Alianza Ciudadana Pro Justicia y ha estado comprometido con esas causas, ¿por qué una alianza pro justicia y no una alianza contra la corrupción?

La Alianza Ciudadana Pro Justicia es un espacio de participación ciudadana que surge a partir de la preocupación de contar con una Administración de Justicia que sea capaz de ser el control social contra el abuso del poder y que intervenga para resolver los conflictos entre los ciudadanos, cuando estos no sean capaces de resolverlas de manera justa. Sin embargo, nuestra organización no se ha limitado en proponer cambios en la administración de justicia; desde este espacio se ha promovido otros espacios de participación ciudadana con otras tareas y objetivos, como la Red de Derechos Humanos que aglutina organizaciones y personas dedicadas a promover y defender los Derechos Humanos, la Asamblea Ciudadana que congrega a organizaciones y personas que desde diferentes intereses y objetivos ven en este espacio la oportunidad de proponer cambios más institucionales como el cambio en el modelo de participación política, promoviendo una democracia participativa y deliberativa que tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad, donde también las minorías que históricamente han sido marginadas por razones de género, etnia, edad, o condición económica de empobrecimiento, no han sido tomadas en cuenta. En tema específico de impunidad, corrupción y transparencia, desde la Alianza Ciudadana participamos activamente en espacios que aportan propuestas para mayor transparencia, combate a la corrupción y contra la impunidad.

Amante de la justicia

Es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la Universidad Santa María la Antigua.

Nombre completo: Carlos Manuel Lee Vásquez

Lugar de nacimiento: Ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado

Creencias religiosas: Católico

Edad: 68 años

Resumen de su carrera: Su primer trabajo formal fue asumir la dirección de la revista Senda que era de la Arquidiócesis de Panamá; por más de 8 dirigió el Departamento de Pastoral Social y Caritas de la Iglesia panameña, desde donde, entre otras cosas, inició el programa de atención a refugiados y migrantes para ayudarles a regularizar su estatus migratorio y la debida protección como tales. Fue director del Departamento de Noticias en FETV, Canal 5. Actualmente dirige un programa radial que se transmite por Radio Hogar semanalmente.