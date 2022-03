Cano: "Proyecto de ley que da identidad a bebés fallecidos en el vientre materno no modifica el Código Civil ni el Código Penal"

El proyecto de ley que busca darle identidad a los niños fallecidos en el vientre materno, vuelve a tomar fuerza tras ser aprobado nuevamente en primer debate por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, esta vez tras recomendaciones e incluyendo propuestas de modificación presentadas por la Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal Electoral (TE).

La iniciativa impulsada y presentada al pleno legislativo en 2019 por la diputada Corina Cano, recibió en su momento algunos cuestionamientos, pero tras algunos ajustes al mismo, y luego de un nuevo impulso para su análisis, fue aprobado nuevamente en primer debate por esta instancia legislativa el pasado 15 de marzo.

La diputada Cano expresó su confianza en que el proyecto, que ha sido afinado sea aprobado prontamente en segundo y tercer debate por el pleno legislativo tras ser robustecido y dejarse claramente establecido que el registro del bebé concebido no nacido, no es obligatorio y que el mismo no modifica el Código Civil ni el Código Penal.

Según la diputada Corina Cano, el proyecto de ley busca darle un alivio a esas madres que quieren registrar a sus bebés concebidos no nacidos. Gustavo A. Aparicio

¿Por qué se dieron los cuestionamientos al proyecto presentado originalmente en 2019 y qué es lo que busca esta iniciativa?

"En ese entonces algunos de los cuestionamientos eran: uno, que no quedaba claro que esto era voluntario de la persona; y el otro tema que no estaba claro en el proyecto original era que no generaba ningún tipo de derechos salvo el derecho al nombre. Otro de los temas donde no había claridad es que la iniciativa no modifica las eximentes de culpabilidad que establece el Código Penal donde la persona decide hacerse un aborto".

¿El proyecto no modifica el Código Penal ni el Código Civil?

"Creemos que en ese momento quedó claro que no se modificaba el Código Penal ni el Código Civil, y que además era totalmente voluntario ese registro y que no era un registro aparte o adicional; es decir, que no generaba gastos para el Registro Civil en la eventualidad de que este proyecto fuera Ley de la República".

¿Qué otros temas incluye este proyecto de ley?

"Otro de los temas importantes es el de la reclamación de los restos del bebé cuando muere en el vientre materno. En ese caso se tiene actualmente diferencias con el hospital porque el centro hospitalario puede decidir que esos restos son desechos hospitalarios. Lo que se busca con esto es que no haya discusión sobre este tema y todo quede claro. Que la madre que quiere llevarse todo el producto de ese embarazo interrumpido ya sea espontáneo o no, tenga la decisión de hacerlo o no. Lo que no queremos es que esto sea opcional para el hospital, pero que sí sea opcional para la madre que pierde al bebé. Si la madre decide que no porque piensa que le trae malos recuerdos, la ley lo entiende perfectamente".

¿Por qué el proyecto fue aprobado nuevamente en primer debate?

"En el interín del primer debate en el 2020 nos llegaron unas modificaciones sugeridas por la Dirección Nacional del Registro Civil, a través de la licenciada Sharon Dumanoir para adecuar el procedimiento, porque cuando esto surgió hubo críticas al proyecto. Hay quienes no desean hacer el trámite de inscripción o del nombre del bebé fallecido, pero también hay madres que sí desean realizar ese trámite. En ese interín el Registro Civil al escuchar que existía un proyecto que permitiría la certificación de la existencia de un bebé que muere en el vientre materno, hubo una cantidad de madres que querían hacer el trámite, pero el Registro Civil tuvo que decirles que eso no se podía hacer porque todavía no es Ley de la República. Cuando llegaron estas propuestas de modificación presentadas por el Registro Civil en el 2021, solicitamos al presidente de la Asamblea bajar el proyecto a primer debate para incluir estas modificaciones".

¿Qué plantean las modificaciones sugeridas por el Registro Civil, consideradas y aprobadas ya en primer debate?

​El pasado 15 de marzo la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia aprobó en primer debate el proyecto número 18 con las modificaciones presentadas por le Dirección Nacional del Registro Civil. Cedida

"En un nuevo primer debate el pasado 15 de marzo se introdujeron un 100% de las modificaciones propuestas por el Registro Civil. Ellos nos hablaron de como podría aplicarse un procedimiento sin crear una plataforma especial porque no hay recursos económicos para ello, y sin que se trastocara otras normativas. No estamos hablando de situaciones donde se generan derechos de ningún tipo, y queda claro allí que el tema de que haya una certificación con un nombre, no significa que se generen derechos, obligaciones, derechos sucesoriales, patrimoniales, de ningún tipo; ni se modifica el Código Civil ni el Código Penal. El artículo 3 del proyecto que adiciona el artículo 143-B a la Ley 31 de 2006 establece que: El registro tiene como finalidad exclusiva otorgar el derecho a nombre del concebido no nacido; por lo tanto, no constituye una inscripción, no es objeto de rectificaciones, no otorga derechos de filiación, ni sucesorios, ni derechos patrimoniales.

Está claro, lo único que una madre va a poder tener es una certificación donde la Dirección Nacional del Registro Civil certifica que un bebé es concebido no nacido. Listo, eso es todo lo que va a pasar, una certificación oficial de un ente oficial, pero es simplemente dándole un reconocimiento social a ese bebé. Lo que se busca es esa certificación sin que eso genere ningún tipo de derecho, si esa madre quiere hacer el registro, eso no afecta a nadie más, porque ese es un derecho de esa madre quererlo hacer, y si hay una madre que no lo quiere hacer, simplemente no lo hace".

¿Por qué cree que continúan los cuestionamientos de algunas personas hacia este proyecto de ley. Cree que hay falta de información o interés de frenar la aprobación de esta iniciativa?

"Lo que a mí me indigna es que haya personas que digan que nosotros estamos modificando el Código Civil y el Código Penal, y que estamos ignorando el dolor de una madre cuando se le muere un bebe en el vientre materno. Muy por el contrario, estamos dándole un alivio a esa madre. Hay un interés de dañar y de afectar el proyecto de ley porque si a mí me dicen que me van a catalogar como una diputada que no me importa el dolor de una mujer, por supuesto que yo me voy a preocupar, pero yo tengo cómo defender el proyecto, conozco el proyecto, su intención y la iniciativa legislativa. Me indigna que haya gente cuestionando el proyecto sin ni siquiera haberlo leído. El artículo 3 que adiciona el artículo 143-B a la Ley 31 de 2006, da al traste con todos los cuestionamientos de aquellas personas que dicen que el proyecto modifica el Código Civil, lo que es falso. El proyecto solo modifica el trámite del Registro Civil, que dará el derecho al nombre del bebé no nacido".

Artículo 3 del proyecto de ley 18

¿Qué futuro le ve al proyecto con estas modificaciones?

"Yo pienso que el proyecto puede avanzar en buena lead, pero con información. Si la gente se informa se darán cuenta que no tiene ninguna situación en particular que afecte a nadie. Al contrario, le va a dar un alivio emocional, un reconocimiento social a una situación en particular que tiene una persona o una familia. En resumen, el proyecto de ley número 18 al cual también denominamos "Tu nombre es mi Recuerdo", es el derecho de una mujer de poder exigir ese reconocimiento social que no implica ningún otro tipo de derecho de ninguna otra clase".