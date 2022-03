El Concurso Nacional Our Ocean Panamá 2023, es parte de los preparativos de la Conferencia Our Ocean que se realizará en Panamá el 2 y 3 de marzo de 2023.

Cancillería de Panamá lanza oficialmente el Concurso Nacional Our Ocean Panamá 2023

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este martes el lanzamiento oficial del Concurso Nacional Our Ocean Panamá 2023, como preparativo de la Conferencia Our Ocean que se realizará en nuestro país el 2 y 3 de marzo de 2023.

Este concurso es un espacio de diálogo para promover un océano saludable y sostenible, a través de compromisos voluntarios de trabajo conjunto de los gobiernos, del sector privado, la sociedad civil; para cuidar el océano y protegerlo de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, de la contaminación marina y los efectos del cambio climático; entre otros.

Su objetivo es incluir a la juventud panameña con temas vinculados al cuidado y uso sostenible del océano y es el resultado de una alianza entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y diversos entes colaboradores y auspiciadores como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Natura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Sistema Coca Cola, la Fundación Mar Viva, la Organización de Estados Americanos, la Fundación Marea Verde, Senacyt y la estación Coiba.

De acuerdo con Thais Collado, jefa de Relaciones Económicas Bilaterales de la Cancillería de Panamá, como próxima sede de la Conferencia Our Ocean la cual se realizará el 2 y 3 de marzo de 2023, Panamá busca dejar una huella en este significativo evento razón por la cual se decidió lanzar este concurso nacional para despertar el interés de la juventud panameña en esta temática y vincular los objetivos que propone la conferencia para que sean apropiados por nuestra juventud y nuestros ciudadanos.

"No tengo duda que el empeño y tesón que caracterizan a la juventud panameña y con la labor de todos nuestros colaboradores y patrocinadores se logrará ejecutar un exitoso concurso que asegurará la inclusión de la juventud en la Conferencia Our Ocean, mientras seguimos luchando por proteger y hacer un uso sostenible de nuestros océanos", precisó Collado.

En tanto, Rosa Montañez, presidenta de la Fundación Natura, dijo que como organización están muy complacidos en sumarse a esta iniciativa y de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores que de una forma muy consistente ha estado llevando un rol de vocero y promotor de la importancia de los ecosistemas de Panamá no solamente a nivel nacional sino internacionalmente.

"Esto ha llevado a ir posesionando a Panamá en espacios importantes de conservación en particular por la importancia del pacifico este tropical, que es una zona donde la Fundación Natura ha apoyado a través de la plataforma pacífico que es una plataforma de trabajo regional en donde se busca promover esa conectividad entre los sistemas, más allá de las fronteras", señaló.

Manifestó que con este concurso se busca sumar a la juventud en este proceso de concienciación y de implementación de iniciativas que hacen interesante el concurso ya que habrá recursos para ejecutar pequeños proyectos que luego van a redundar en un aprendizaje no solamente de personas que no están vinculadas directamente en el día en el tema de gestión de los océanos, sino al mismo tiempo, lograr movilizar a una serie de actores que tradicionalmente no trabajan juntos.

Por su parte, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro Novey manifestó que la Cancillería reconoció que Panamá y el mundo enfrentan desafíos enormes en la lucha contra el cambio climático como la conservación de océanos; por ello, cobra relevancia incluir y educar a los jóvenes en esta temática.

Mientras que Rocío Medina, representante en Panamá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se refirió al impacto económico de la protección de los océanos. Más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento; a nivel global el valor de mercado de los recursos marinos, costeros y su industria se estima en 3 billones por año, alrededor del 5% PIB mundial.

“Panamá ha trabajado fuertemente en la agenda de los océanos y muestra de esto es la firma de la Declaración de Países Carbono Negativo con Bután y Surinam, siendo los primeros tres países en lograr esta neutralidad, implementando el carbono azul en su economía”, indicó.

Aleida Ferreyra, Representante Residente a.i del PNUD en Panamá, recordó que este organismo en conjunto con la administración del Presidente Laurentino Cortizo Cohen diseñó la primera Política Nacional de Océanos que toma en cuenta la conservación de los mares, el impacto de la economía azul y la implementación de la ciencia, tecnología y gobernanza para lograr un Panamá azul, siendo un ejemplo para la región.

Bases del concurso

El Concurso Nacional Our Ocean 2023 está dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años interesados en planificar, ejecutar y dar seguimiento a un proyecto de innovación, capacitación, desarrollo de técnicas o mecanismos vinculados al uso sostenible y/o protección de los océanos.

Se escogerán 7 proyectos ganadores para ser financiados hasta con diez mil dólares ($10,000.00), como parte del compromiso asumido por la República de Panamá, en calidad de anfitrión de la Conferencia este 2 y 3 de marzo de 2023. Es el resultado de una alianza entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Natura, Fundación Mar Viva, Coca Cola FEMSA, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Ministerio de Ambiente y la Estación Científica Coiba (COIBA AIP).

Para conocer las bases del concurso los interesados podrán ingresar al enlace: https://mire.gob.pa/our-ocean/; las propuestas deberán ser entregadas hasta el 15 de junio. Para mayor información escribe a concursoourocean2023@mire.gob.pa