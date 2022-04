Abogados de Martinelli se quejan de la Corte; Blandón presenta otra demanda

Hasta hoy se han presentado tres demandas contra el fallo del TE. Roberto

A la misma hora que el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli se pronunciaba por la admisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de una demanda de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral (TE) que le mantiene el fuero penal electoral, se presentaba otro recurso similar.

Eran las 10:30 a.m. cuando el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, en compañía de su equipo legal y simpatizantes se presentó ante la Corte para demandar por inconstitucional la resolución del TE.

Blandón calificó de exabrupto jurídico el fallo del TE, que lleva las firmas de los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá.

Explicó que su partido ha sido “claro” en oponerse al fuero penal electoral, pero lo que más le preocupa es la actitud de los magistrados Araúz y Juncá al definir temas que no son de su competencia, como la aplicación del principio de especialidad en el proceso de Martinelli.

“Aquí no se está hablando de estar en contra de que se declare fuero penal a una persona si cumple con los requisitos, aquí lo que se esta hablando es que los magistrados del Tribunal Electoral se extralimitaron en sus funciones al definir sobre temas que no eran competencia del Tribunal Electoral, sino de los juzgados ordinarios de lo penal”, aclaró Blandón.

Mientras tanto el equipo legal de Martinelli cuestionó en conferencia de prensa la celeridad “nunca antes vista” de una magistrada de la CSJ en admitir un recurso de inconstitucionalidad en contra de la decisión del TE.

El abogado Alfredo Vallarino, miembro del equipo legal del expresidente, manifestó que con lo actuado por la magistrada María Eugenia López habría “mano peluda y fraude electoral” al admitir esta demanda en dos horas, y que el Ministerio Público la respondiera en 24 horas.

“Hay personas que pueden o no coincidir con la decisión del Tribunal Electoral, y esa parte nosotros como abogados la respetamos, pero la institucionalidad tiene que respetarse y hubo una mayoría que determinó de manera puntual ese fuero penal electoral y esa mayoría del Tribunal Electoral vio lo que todos los abogados de Panamá hemos podido ver, que hay una persecución política, que hay una violación del debido proceso, que no se motivaron las decisiones y que hay un principio de especialidad que no se lo ha dado el Tribunal Electoral a Ricardo Martinelli, sino la ley, y que el Tribunal Electoral valore eso dentro de su sentencia no significa que los magistrados se lo están dando, sino que lo están tomando en cuenta dentro de todos los parámetros que tienen que abordar de lo que les presentan las partes”, sostuvo Vallarino.

Sidney Sittón, también abogado de Martinelli, indico que la magistrada López con esta actuación le ha hecho un “daño profundo” a la máxima instancia de justicia en Panamá y a la justicia en general.

Hasta el momento hay dos demandas de inconstitucionalidad en contra del fallo del TE; de estas, una ya fue admitida y el procurador de la Nación, Javier Caraballo, al emitir concepto, solicitó declarar inconstitucional la resolución del TE.