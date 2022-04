Abogado de Martinelli presenta denuncia penal contra la presidenta de la Corte, María Eugenia López

El abogado Alejandro Pérez, miembro del equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli presentó este jueves ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, una denuncia penal en contra de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López por la presunta comisión de cinco delitos contra los servidores públicos y contra la administración pública.

La denuncia surge luego de que la magistrada López como ponente admitiera el pasado jueves una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Héctor Herrera en contra del reciente fallo del Tribunal Electoral que revocó la decisión de un juzgado electoral de levantarle el fuero penal electoral al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien es procesado por el caso "New Business".

El equipo legal del ex gobernante considera que se debe respetar la institucionalidad y la decisión de TE, plantean que hay una violación del debido proceso y que al ex presidente mantiene el principio de especialidad, que aseguran, no se lo dio el Tribunal Electoral, sino la ley.

Al respecto, el abogado Pérez en su denuncia presentada en horas de la tarde en el Legislativo, indicó que se trata de cinco delitos contra la administración de justicia y contra la administración pública, por los cuales se señala a la magistrada López.

"Estamos aquí frente a un concierto de voluntades destinadas a hacer un fraude electoral, y la magistrada presidente de la Corte, María Eugenia López es el actor principal de este drama que lo único que pretende es hacerle daño al ex presidente Martinelli y a sus aspiraciones electorales presidenciales para el año 20024", sostuvo Pérez.

Agregó que la magistrada López ha cometido diversas irregularidades, diversos ilícitos que incluyen cinco delitos y es una conducta que ella mantiene, judicializando la persecución política contra Martinelli y que viene de 2020.

Recordó que a través de un testigo se indicó en su momento que se estaba haciendo trampa para tratar de alterar a fecha de la audiencia del caso pinchazos y que ese testigo dijo que la mano peluda de María Eugenia López estaba allí y como consecuencia de eso se interpuso una denuncia penal que reposa en la Comisión de Credenciales desde el 2020.

"Desde el 2020 esta señora viene cometiendo irregularidades alterando fases procesales, haciendo trampitas procesales. Un trámite que debe durar 6 meses lo hizo en 3 días, y en esta ocasión hay un actor nuevo que es el procurador de la Nación encargado (Javier Caraballo) que se prestó para estas irregularidades y todas son conductas que se configuran en tipos penales", precisó.

Pérez anunció que después de la Semana Santa presentará otra denuncia penal contra la magistrada López, por otra irregularidad que hizo en otro expediente en donde Ricardo Martinelli había interpuesto un recurso.

En tal sentido, el vocero del expresidente Martinelli y secretario general del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho detalló que la denuncia es para que se investigue, procese y se separe del cargo a la magistrada María Eugenia López.

"Esta es la segunda denuncia presentada contra López en procesos políticos contra Martinelli que fueron creados por la administración Varela y que sigue la procuradoría paralela que operaba con Kenia Porcel y que ahora tiene un nuevo inquilino que es el procurador encargado Javier Caraballo que tiene la cepa del Varela virus", indicó Camacho.