Intenso pulseo en el PRD por el control del CEN

A pocas horas del cierre del periodo de postulaciones en la tarde de hoy, se ha intensificado el pulseo entre los principales dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) por lograr el control del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se elegirá en el XI Congreso Ordinario del próximo 15 de mayo.

La disputa interna arreció luego de conocerse la semana pasada de una supuesta nómina de consenso en la cual el presidente de la República, Laurentino Cortizo, aspiraría a la Secretaría General del partido, mientras que el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén buscaría la presidencia del colectivo.

En esta nómina no figura el actual presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson, con aspiraciones de reelegirse en el cargo, lo que cayó como un balde de agua fría al diputado perredista, crispando más los ánimos a lo interno de esta agrupación política.

La nómina encabezada por Cortizo y Carrizo habría surgido en respuesta a la primera nómina que circuló públicamente, en la que el diputado Robinson sería el candidato a la presidencia del partido, mientras que Carrizo iría por la Secretaría General.

También se incluía en esta nómina al diputado Raúl Pineda para la primera vicepresidencia, a Crispiano Adames para la primera subsecretaría, el alcalde de Colón, Alex Lee, como segundo subsecretario, y se mencionaba para la cuarta subsecretaría al también diputado Jairo Salazar 'Bolota'.

Trascendió que hasta el momento no ha surgido oficialmente una verdadera nómina de consenso, ya que según fuentes del PRD, en una fórmula así no es aceptada por ejemplo la figura del diputado Raúl Pineda, por lo que este no descartaría ir por la libre y mantener su aspiración de ocupar la segunda vicepresidencia.

En medio de esta pugna está el diputado y presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, quien se encuentra en las dos nóminas como aspirante a la primera subsecretaría. Adames, según fuentes legislativas, buscaría reelegirse como presidente del Legislativo, por lo que tendría que hacer su mejor jugada en este ajedrez político, ya que el diputado Benicio Robinson en los últimos dos años y medio ha mantenido el control de la mayoría de diputados oficialistas y un gran número de diputados de la oposición.

Lo que sí está claro por el momento es que el vicepresidente Carrizo iría como aspirante a la Secretaría General. Para la tarde de hoy se espera su postulación oficial.

Francisco Vigil, de vacaciones

Los choques a lo interno del PRD por el control del CEN incluso produjeron la salida de Francisco Vigil, director de la Autoridad de Descentralización y conocido aliado político del diputado Robinson.

Vigil fue enviado de vacaciones por 60 días y en su reemplazo estará el subdirector Edward Mosley quien asumirá como director general encargado durante la ausencia de Vigil.

Esta autoridad maneja la asignación de los recursos y proyectos destinados a los gobiernos locales; es decir, juntas comunales y alcaldías, muchas de ellas controladas por el diputado Robinson y sus aliados, lo que significaría un golpe duro a sus aspiraciones.

Toda esta polémica podría conllevar a que no surja una nómina de consenso antes del cierre del periodo de postulaciones y se den postulaciones individuales, por lo que las próximas horas serán vitales para las aspiraciones políticas de los principales dirigentes perredistas.