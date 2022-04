Fuentes a lo interno del PRD informaron que la decisión del diputado Benicio Robinson de buscar la reelección, incidió en que el vicepresidente José Gabriel Carrizo no presentara su postulación

Carrizo se distancia de Robinson y decide no postularse

Tras un polémico e inesperado cierre de postulaciones para el proceso de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, optó por no postularse para la Secretaría General del partido oficialista.

Tras una larga espera, miembros del PRD esperaban la llegada de Carrizo a la sede del partido, sin embargo, luego de varias horas, a las 8:00 de la noche se dio por cerrado el proceso de postulaciones, y Carrizo finalmente no se presentó.

Fuentes oficialistas aseguran que Carrizo, en medio de la negociación optó por no postularse, ante la negativa del diputado Benicio Robinson de ceder en sus aspiraciones de reelegirse a la presidencia del colectivo.

Ante esta situación, el actual diputado del Parlacen Rubén De León se postuló como candidato a secretario general.

El alcalde de Colón, Alex Lee, se postuló para la segunda vicepresidencia del partido. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Horas antes el actual secretario del PRD, Pedro Miguel González, de manera sorpresiva se postuló para reelegirse en el cargo.

En una improvisada conferencia de prensa al culminar el período de postulaciones, González manifestó que el Congreso Ordinario del 15 de mayo da la oportunidad de generar un “golpe de timón” en la conducción del gobierno.

“Pretender utilizar las estructuras del partido –como antaño ocurrió– como un trampolín electoral para candidaturas preconcebidas, es un retroceso que nosotros estamos dispuestos a enfrentar”, dijo González.

Casi a la misma hora que cerraban las inscripciones, Carrizo emitió un discurso desde el canal estatal SerTv donde agradeció a su formación política, el acompañamiento en la actual administración y afirmó que todavía tienen retos pendientes, como el desabastecimiento de las medicinas y consolidar el financiamiento del plan Panamá Solidario; pero sin hacer referencia alguna a las candidaturas inscritas ni a los aspirantes.

Lucha por el poder

Desde horas de la tarde en las afueras de la sede del partido oficialista se agolparon cientos de seguidores de los diversos aspirantes, que al ritmo de comparsas y el sonar de tambores gritaban consignas en apoyo a sus candidatos.

Pasadas las 4:00 p.m. llegó el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, para presentarse a la primera vicepresidencia.

“Aquí está el PRD, no mentiras, no chantajes, no intereses de personas que les importa poco con el pueblo panameño. Aquí está el PRD, este es el PRD de Omar que todavía ansía y vive la calidad de vida que merece el pueblo panameño”, manifestó Adames.

Poco después llegó el diputado Raúl Pineda, quien se postuló para la tercera subsecretaría.

De igual manera se presentó Ricardo Zannetti, quien busca ocupar la quinta subsecretaría del partido.

El también diputado y actual presidente del partido, Benicio Robinson, igual inscribió su candidatura para renovar su cargo.

“Resistencia, resistencia”, gritaban sus seguidores, justo antes de postularse a la presidencia del partido.

Tras postularse y ser cuestionado sobre la falta de una nómina de consenso, el diputado Robinson manifestó: “En realidad siempre hay consenso en el partido. El consenso es la democracia, y la democracia es que los que quieren participar, que se postulen y participen. Este es un partido amplio, grande y democrático”, precisó.

“No hay diferencias, lo que hay es la voluntad y deseos de llegar al día 15 de mayo al Congreso Ordinario, y de ganar las el elecciones en el 2024”, sostuvo Robinson.

En horas de la tarde se postuló para el cargo de segundo vicepresidente el alcalde de Colón, Alex Lee.

Minutos después se postularon para la segunda subsecretaría Eyra Ruiz, actual ministra consejera de Salud; Héctor Brands, actual director de Pandeportes y el alcalde de Colón, Alex Lee.

Otros postulados

El representante del corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, se postuló para la segunda subsecretaría.

También el diputado Javier Sucre presentó su documentación como aspirante al Consejo Directivo Nacional (CDN) por el circuito 8-8. Mientras que Hussein Pitty y Edmavis González oficializaron sus aspiraciones para presidir el Frente de la Juventud.