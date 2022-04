Alcaldía de Panamá licita nuevo Mercado del Marisco; ediles protestan por revocatoria

Fábrega presidió junto a otros ediles una concurrida manifestación en la plaza 5 de Mayo. Larish Julio | La Estrella de Panamá

La Alcaldía de Panamá publicó en el portal de Panamá Compra la licitación de construcción del nuevo Mercado del Marisco del corregimiento de Calidonia, por un valor de $43 millones.

La homologación del proyecto fue fechada para el 4 de mayo de 2022, a las 9:00 de la mañana, de manera virtual.

Mientras que la presentación y apertura de las propuestas será el 21 de junio de 2022, a las 10:00 de la mañana.

El tiempo de entrega de la obra deberá ser en 730 días calendario, a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

El 11 de noviembre de 2020, la Alcaldía de Panamá realizó la fase de consulta pública para el nuevo Mercado del Marisco, pero no fue hasta el 15 de febrero de 2022 que fue aprobado en el Consejo Municipal con 24 votos a favor y 2 en contra.

El nuevo Mercado del Marisco se ha vuelto la obra más ambiciosa del alcalde José Luis Fábrega, en medio de críticas de diversos grupos de la sociedad civil, que lo consideran oneroso y no prioritario ante los problemas urgentes que sufre la ciudad capital.

La Alcaldía mencionó, en el pliego de condiciones, que la situación actual del Mercado del Marisco de la ciudad de Panamá y sus deficientes condiciones higiénico-sanitarias, así como de estructura y equipamientos, hacen que no pueda brindar un mejor servicio, y no tenga la capacidad para la alta demanda, lo que provoca el mal funcionamiento en todos los sistemas, que en una remodelación no abarca un desarrollo más integral y de futura expansión.

Ponderó que el nuevo Mercado del Marisco requiere soluciones integrales y de sostenibilidad ambiental, energética y operativa.

Protestas

La publicación de la licitación coincide con la convocatoria de una concentración en la plaza 5 de Mayo para apoyar a Fábrega, y en la que también participaron otros ediles del país.

En la manifestación gritaron consignas en contra del proceso de revocatoria de mandato que enfrenta Fábrega. Según estos, solo por medio de unos comicios, luego de cumplidos los periodos electorales, se pueden dar cambios en los cargos elegidos.

“Hoy el Tribunal Electoral ha traicionado la democracia. Hoy el Tribunal Electoral le ha dado la espalda al pueblo. Hoy el Tribunal Electoral se ha olvidado del pueblo”, dijo Fábrega, quien acusó a la entidad de “no tener credibilidad” y rechazó la revocatoria.

Para que se convoque a un referéndum revocatorio, la recolección de firmas debe alcanzar las 198 mil en un periodo de cuatro meses.