Procurador Gonzáles analiza respuesta de Carrizo sobre supuesta “mesa de nombramientos”

El procurador de la Administración, Rigoberto González informó que ya tiene la respuesta solicitada al vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo referentes a una supuesta "mesa de nombramientos" políticos en la entidad.

Gonzáles en una nota enviada a Carrizo el pasado 25 de abril de 2022, le había solicitado información en un término de cinco días, sobre una serie de preguntas formuladas por el abogado Ernesto Cedeño sobre la supuesta vinculación a las funciones del Ministerio de la Presidencia de una "mesa de nombramientos" y si esta opera para todo el sector público.

El procurador indicó que las respuestas remitidas por Carrizo las están analizando para tomar una decisión con respecto a la denuncia.

“El abogado Cedeño no ha dicho que la mesa de nombramientos exista, estoy citando sus palabras y soy muy cuidadoso de eso porque quedo sujeto a que me lo refuten, y por eso no puedo decir de la existencia de algo que estamos investigando”, sostuvo Gonzáles.

Agregó que no sabe de donde surge esa “mesa de nombramientos” en el Ministerio de la Presidencia, porque el diputado Néstor Guardia lo que estaba era pudiéndole al Ejecutivo que se hicieron los nombramientos, “pero yo no recuerdo que el diputado haya hablado de una mesa de trabajo, de donde salió esa mesa de nombramientos, no sé”.

Carrizo en su momento desmintió que existiera tal mesa de nombramientos en la Presidencia, según este cada institución tiene su oficina de recursos humanos y los procedimientos de nombramientos son naturales y regulares desde que se inicia un gobierno.

La aclaración surge ante cuestionamientos al Ejecutivo tras las declaraciones del diputado oficialista, Néstor Guardia, quien en el periodo de incidencia, denunció que las bases del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) en su circuito estaban reclamando sus posiciones a través de una “mesa de nombramientos en la Presidencia”.