Postergan audiencia de afectación de derecho en querella penal presentada contra el ex contralor Federico Humbert

Una audiencia de afectación de derecho dentro de una investigación ya archivada relacionada con una querella penal que se interpusiera en su momento en contra del ex contralor de la República, Federico Humbert por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de sus deberes como servidor público, fue reprogramada para el próximo 2 de junio.

La nueva fecha fue establecida por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Justo Vargas, quien presidió la audiencia que estaba prevista a realizarse este martes, con el fin de garantizar el derecho de defensa, al conocer de la ausencia del indiciado y su abogado defensor, Carlos Muñoz Pope, por cuanto no fue efectiva la notificación judicial realizada a los mismos.

El caso está relacionado con una querella penal que el empresario Mario Martinelli, hermano del ex presidente Ricardo Martinelli, interpusiera contra el ex contralor Humbert por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.

El empresario recordó que la querella se da debido a que cuando Humbert ejercía sus funciones como contralor, ordenó la suspensión de unos pagos correspondientes a subsidios que tenían pendientes unas sociedades en la Contraloría, en las cuales es socio.

Según Mario Martinelli, el ex contralor manifestó en su momento que su decisión de dio debido a que tenía conocimiento de que ese cheque podía estar involucrado en un peculado.

Señaló que producto de la acción del ex contralor tuvo que cerrar dos empresas. “Eso es una extralimitación de funciones y queremos saber por qué lo hizo, porque yo no he cometido ningún peculado", indicó.