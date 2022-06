Ministro de Seguridad y comunidad china en Panamá se reúnen tras hechos delictivos en abarroterías

Tras el incremento de robos y homicidios de propietarios de tiendas y abarroterías , el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, se reunió con la comunidad china de Panamá y Panamá Oeste con el fin de tomar medidas ante esta problemática de inseguridad.

El ministro Pino indicó que desde el año pasado viene trabajando con la comunidad china en Panamá, con proyectos en firme como la implementación del Sistema de Alerta Temprana, que consiste en un botón de pánico que esta conectado a la Estación y Subestación de Policía más cercana, que les permite actuar inmediatamente y disminuir ese tiempo de reacción a estos hechos delictivos que se puedan dar en estos comercios.

Pino detalló que en la reunión expresaron la necesidad de integrar a más regiones del país el Sistema de Alerta Temprana, y en esta ocasión fue implementada en comercios en Panamá Oeste.

Por otro lado, el ministro de Seguridad Pública, manifestó que en la reunión, expresó su preocupación por la impunidad de la que gozan estos delincuentes que cometen estos delitos de robo y hurto, porque a veces estos mismos delitos son tratados por los jueces de paz, que lo que busca es la conciliación, consolidar y no buscar esa certeza del castigo.

“Antes del Sistema Penal Acusatorio estaba el Sistema Inquisitivo que después de $250 usted pasaba al Ministerio Público, ahora con el SPA se aumentó de $250 a $1,000 y si no hay rotura muchos de estos delitos van al juez de Paz pero no hay certeza del castigo, porque ya sea lo que le pagan de multa no son pagadas, y ya las personas que cometen estos delitos saben lo que están haciendo”, explicó Pino.

Considera que, este sistema hay que cambiarlo, para que las personas que cometan delitos como las cancheras, los que roban los celulares, no queden impunes.

Para ello, Pino adelantó que buscarán un acercamiento con el jefe del Ministerio Público, Javier Caraballo, "porque algún tipo de acción tenemos que hacer para ser más contundentes en estos casos".

Además, acordaron llevar el Sistema de Alerta Temprana a más negocios, que se ubiquen en Panamá Oeste, provincia de Panamá, San Miguelito y Colón, para que estas abarrotarías estén conectados con las Estaciones y Subestaciones de Policía más cercanos, haya más prevención y comunicación entre los comerciantes y las autoridades.

Por otra parte, el jefe de Seguridad Pública, adelantó que buscarán articular cámaras de video-vigilancia en todo el país, y en el distrito de San Miguelito donde se registran gran cantidad de estos hechos delictivos, van a reforzar para el mes de octubre estas cámaras de video-vigilancia y as´í como la implementación de programas que va ayudar a disminuir la criminalidad en este sector.

Hechos

En los últimos días se han registrado homicidios, tentativa de homicidio e intento de robo a estos locales comerciales , cuyos propietarios son asiáticos residentes en Panamá.

El pasado 30 de mayo, en horas de la noche, un menor de 16 años intentó asaltar un minisúper en el sector de San Isidro, San Miguelito con arma en mano, sin embargo el comerciante en defensa propia lo asesinó a tiros con un arma de fuego.

El menor iba acompañado de otro, con arma en mano amedrentaron al propietario del establecimiento, y según manifestó no es la primera vez que intentaban robarle.

Además, delincuente armado, acabó con la vida de un comerciante asiático cuando ingresó a robar a la abarrotería , ubicada en Cerro Batea.

Ante estos hechos, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, aclaró que ambos sucesos son casos distintos, sin embargo detalló que, el asiático que fue asesinado ya había cerrado su negocio, pero le llegó una mujer para que lo atendiera, el asiático abre el negocio pero esta señora estaba articulada con otras personas para entrar a la tienda, robar dinero e impactar al propietario con dos de balas

“Lamentable la muerte de un asiático panameño, esto no puede volver a ocurrir”, expresó el ministro Pino y aseguró que van a dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho de sangre que le quitó la vida este comerciante asiático.

Reacciones

El dirigente de la comunidad china en Panamá Tony Jiang, señaló que un asesinato de este tipo es muy doloroso, “pienso que para cada uno de los panameños, los paisanos somos una comunidad muy trabajadora, nosotros somos vecinos, amigos, familiares de los panameños y hemos ayudado en la historia a los panameños”.

Hizo un llamado a los jóvenes a no atacar a los comerciantes “la vida es una sola y si se pierde no regresa, no vale la pena y a un minisuper o a una tienda a buscar esos dólares, y finalmente terminar en la cárcel, ya los minisuper usan tecnología para cobrar como el Yappy, tarjeta de crédito, que plata puede encontrar en una tienda, no te vas hacer rico, ni te vas hacer mas pobre, es lo quiero que entiendan los jóvenes”,

Jiang manifestó que en el sector de San Miguelito se necesitan refuerzos por parte de la Policía Nacional, porque es una de las áreas más vulnerables para que los delincuentes cometan este tipo de hechos delictivos.

Detalló que, como representante de la comunidad china he estado trabajando desde hace 5 meses con el ministro Pino, y el director de la Policía Nacional y la implementación del Sistema de Alerta Temprana “y ese programa han sido efectivo, y esta comprobado la efectividad,le pido a todos los comercios a nivel nacional que pueden a que instalen este sistema”.

Estadísticas

El ministro de Seguridad Pública, explicó que en los primero 4 meses del año se han realizado 14 operaciones anti-pandillas, solamente en estas operaciones, 133 personas que ha sido entregadas al sistema penitenciarios ya judicializado y que este año según estadísticas de 2019 comparado al 2021 son 27 mil y este año hay 5 mil más.

Pino expresó su preocupación por este aumento, “es delicado, es el efecto que vemos de la deserción escolar de niños entre 15 y 17 años”.

Según datos del Ministerio Público, de enero a abril del 2022, se registraron 137 homicidios.