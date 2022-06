Reflexiones sobre el Canal y la oposición panameña en 1988

Una segunda reflexión la presentaría en torno a la oposición y el Canal de Panamá. Desde hace algunos meses, desde que el pueblo panameño comenzó en su lucha por la democracia, hemos visto que de modo sostenido el régimen militar ha venido divulgando al mundo que la controversia que hay en Panamá no es por los derechos humanos, no es por la legitimidad, no es por un estado de derecho, sino que obedece a una conspiración del régimen de Reagan para que en este país se den nuevas condiciones que hagan posible la no entrega del Canal de Panamá en el año 2000 y la proliferación de bases militares después del año 2000.

En otras palabras, lo que se está dando como explicación de la lucha popular panameña por la democracia es una versión totalmente inexacta en el mundo exterior, de modo tal que presenta la lucha del panameño como subalterna y como determinada por el interés de la Administración Reagan para que en este país no se devuelva el Canal y que los panameños que estamos luchando por la democracia y por los derechos humanos estamos, como se dice, haciéndole el juego a una política antinacional de la Administración Reagan. La historia de Panamá desde 1821, o en lo que llevamos como nación, o en las etapas en que de una manera u otra se ha logrado la independencia, registra que en las distintas oportunidades en que Colombia o Panamá dio concesiones para la construcción de un canal, el panameño siempre se preocupó por mantener tres históricas constantes: Mantener en esa concesión la soberanía de Panamá sobre el Canal, mantener el principio de la neutralización y mantener el principio de la no perpetuidad. No existe concesión hecha en el siglo pasado que no revelara esa preocupación patriótica de los panameños de esa época.

“De tal manera que cuando se plantea en el mundo que es después del 11 de octubre de 1968 que Panamá presenta un rostro nacionalista y que son los militares en el poder los únicos custodios de un ideal nacional, se da una mentira al mundo y nos obliga a nosotros a invocar las páginas de la historia...”

Desde los últimos 30 años para acá, la caracterización de los objetivos panameños ante el Canal era la acentuación de una política de nacionalización del Canal. Desde 1958 comenzó a perfilarse no solamente ya el revisionismo de los tratados, sino la abrogación de los tratados, y ya se planteaba en esa época por primera vez la nacionalización como ideal de la nación panameña, de tal suerte que en la medida en que venían corriendo los años y el mundo iba entrando en una etapa de descolonización se iba arraigando en el panameño la idea de la nacionalización del Canal, lo que tomó fuerza después de los sucesos de enero de 1964, y desde entonces ese ideal constituyó una especie de autocabeza de proceso de todos los movimientos que se iniciaban en el campo de la política exterior.

De tal manera que cuando se plantea en el mundo que es después del 11 de octubre de 1968 que Panamá presenta un rostro nacionalista y que son los militares en el poder los únicos custodios de un ideal nacional, se da una mentira al mundo y nos obliga a nosotros a invocar las páginas de la historia y decirle a ese mundo que es una actitud mental del panameño contemporáneo lograr la nacionalización del Canal de Panamá.

En junio de 1987 los partidos políticos de la oposición y con la firma del Dr. Arnulfo Arias, el Dr. Ricardo Arias Calderón, del Lic. Alfredo Ramírez, del Dr. Arnulfo Escalona y de quien les habla, dijimos al país y al mundo que, para nosotros, la devolución del Canal de Panamá ha sido un objetivo irreversible. Siendo así, yo quiero que quede esta reflexión en los momentos actuales para que el mundo sepa qué posición de la oposición panameña en materia del Canal es una posición que responde a una tradición histórica, a un mandato que recogemos desde el siglo pasado, a los esfuerzos sostenidos de todas las generaciones republicanas del presente siglo, todos tendientes a una purificación de nuestra independencia, a un perfeccionamiento de los valores éticos políticos e integrales de la República de Panamá.

Es una posición que no admite ninguna duda. De allí que el discurso que se presenta ante el mundo exterior, de que lo que ocurre en Panamá es un juego de la Administración Reagan con la oposición panameña para que el Canal de Panamá no sea entregado a finales del año 2000, es una posición totalmente falsa porque lo cierto es que los panameños, todos, queremos que ojalá se entregue antes el Canal y ojalá cuanto antes el Tratado de Neutralidad, que lo hemos calificado como abyecto y antihistórico suscrito por los militares en el poder, sea derogado, porque entrega a perpetuidad el derecho a Estados Unidos a intervenir en Panamá cuando a juicio de ellos se encuentre en peligro la seguridad del Canal.

Estas son las verdades que nosotros estamos en la obligación de ir divulgando con el objeto de que se vea cada día más clara, más nítida, más limpia, la posición de los panameños en esta lucha contra el militarismo rampante que gobierna desde el 11 de octubre de 1968.

FICHA

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.

(Extracto de conferencia dictada en la Apede el 1 de septiembre de 1988)