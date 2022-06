Magistrados del TE están preocupados por el futuro incierto del Atlapa

Eduardo Valdés Escoffery (i), Heriberto Aarúz (c) y Alfredo Juncá (d), magistrados del Tribunal Electoral CREDITO CREDITO CREDITO

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) expresaron su preocupación por el futuro incierto de las instalaciones del centro de convenciones Atlapa, ante la incertidumbre de qué hará el gobierno con estas estructuras, que en varios procesos electorales han sido utilizadas por el TE como centro de operaciones y para la implementación parcial del voto electrónico en algunas mesas de votación.

En las elecciones del 5 de mayo de 2019, el TE implementó el voto electrónico en el circuito electoral 8-8 que comprende los corregimientos de Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco, en donde unos 5.274 electores votaron por presidente y vicepresidente, diputados, alcalde del distrito de Panamá y representante del corregimiento de San Francisco.

Valdés: 'Atlapa es una incógnita'

Al respecto y durante un conversatorio con periodistas de diversos medios de comunicación del país, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery informó que hasta ahora dentro de los preparativos de las elecciones generales de 2024, aún no hay certeza de lo que la administración pública hará con Atlapa, por lo que harán gestiones con el Órgano Ejecutivo para que informe y defina el estatus futuro de estas estructuras, ya sea que lo vendan o lo concesionen.

“Estamos preocupados con el tema de Atlapa. Allí se congregaron varios centros de votación en las elecciones de 2019, es el mejor centro de votación del país, tiene aire acondicionado y estacionamientos amplios. Es una incógnita que esperamos resolver en corto plazo con el Ejecutivo”, precisó.

Señaló que ya mandaron a cotizar el costo para utilizar Atlapa otra vez, porque es un centro de votación formal, en donde el TE tiene ya sus sistemas codificados, pero el gobierno actual no ha decidido aún qué hacer con este tema.

Agregó incluso que estaban pensando utilizar el centro de convenciones de Amador para algunas actividades de las elecciones generales de 2024, pero indicó que este le costaría al Tribunal Electoral $100 mil al día, sin tomar en cuenta el mobiliario ni las horas extras, por lo que esa opción estaría por ahora descartada para no seguir incrementando el costo de las elecciones.

Aprensión de los partidos por la tecnología

Mientras que el magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz, al ser consultado sobre los motivos de la no implementación total del voto electrónico en Panamá, manifestó que no ha habido voluntad política de los partidos “que le tienen cierto pánico a la aplicación de la tecnología”.

Destacó que el futuro del sufragio en Panamá y en muchos países camina hacia el voto por internet, como ocurre en las grandes democracias del mundo.

“Panamá lo utiliza solo para los panameños que votan desde el exterior, pero es una herramienta con la que el país se ahorraría mucho dinero ya que el elector podría votar vía internet sin acudir a un centro de votación. Pero es un tema cultural y va a tomar tiempo que la clase política y la ciudadanía lo asimilen”, indicó.

El fantasma del fraude

Mientras que el también magistrado Alfredo Juncá sostuvo que lo del voto electrónico es un tema delicado, pero no de tecnología sino de confianza, tras señalar que esa renuencia de los políticos y de los ciudadanos se debe simplemente a la falta de confianza.

“En Panamá el fantasma del fraude siempre sale a relucir, y mientras tengamos voces avivando ese fantasma, no vamos a tener voto electrónico a corto plazo. En la medida en que no fomentemos ese nivel de confianza, no vamos a poder avanzar tecnológicamente hacia soluciones digitales plenas”, precisó Juncá.