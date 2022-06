Urbalia aduce que el Gobierno le adeuda $16.8 millones

El gerente de operaciones de la empresa Urbalia, Daniel Cantor, reveló que el gobierno adeuda $16.8 millones a esta empresa que se encarga del relleno sanitario de Cerro Patacón.

Cantor indicó que, a pesar de los recursos limitados y de no recibirlos en dos años, mantienen la operación normal, porque quieren evitar una crisis mayor y cualquier problema de salud pública.

Detalló que Urbalia actualmente recibe de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, aproximadamente el 55% de los residuos que llegan al relleno Sanitario, “hemos tenido un aproximado de un 10 a 15% y hoy prácticamente el 50% de los residuos que llegan en la mañana no han ingresado”.

Indicó que, el relleno sanitario que tiene 132 hectáreas, actualmente solo se han intervenido 32 hectáreas, por lo que vida útil prácticamente puede tener explotación de dos etapas que falta, la etapa 4 y la etapa 5.

“Los cálculos dentro de los diseño dicen que el relleno sin ninguna intervención adicional y con una optimización mínima que actualmente tenemos, puede fácilmente llegar al 2,050, nosotros hemos desarrollado solo etapa 1, etapa 2, y estamos a mitad de etapa 3, faltaría etapa 4 y etapa 5”, explicó Cantor.

Por otra parte, el gerente de Urbalia dejo claro que, el contrato con esta empresa es esta hasta el próximo año, pero dijo que garantizará que las actividades del relleno no paren a pesar de que haya o no haya contrato con Urbalia “ garantizamos eso porque sabemos lo critico que es el problema de la basura, sabemos que una obra civil de la infraestructura que requiere el relleno no se construye en uno, dos o tres meses, sino que requiere de un proceso de mucho tiempo”.

Además adelantó que implementaran un plan de emergencia para la recolección de la basura, que estará a cargo de de un equipo interinstitucional.