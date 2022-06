Asesor económico de la Presidencia, David Saied Torrijos, renuncia al PRD

David Saied Torrijos, quien se desempeña como asesor económico en el Ministerio de la Presidencia, anunció que también renunciará al cargo. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El economista David Saied Torrijos, quien hasta el momento se desempeña como asesor económico en el Ministerio de la Presidencia, anunció su renuncia al oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y dio a conocer que renunciará en los próximos días al cargo que ostenta.

Mediante un comunicado, Saied Torrijos detalló que cuando se incorporó a la membresía de esa gran carpa que es el PRD, según él, forjada por muchos talentosos ciudadanos, había espacio para el debate ideológico de altura. “Las ideas de corrientes distintas eran escuchadas y discutidas. A pesar de que mis ideas liberales no eran las prevalentes en un partido social demócrata, hubo gran cabida para ellas en comisiones y diversos frentes”, indico.

Destacó, sin embargo, que en el PRD de hoy parecieran haberse perdido los espacios de debate y consulta, no solo de las ideas liberales, incluso también de las ideas social demócratas, y estos espacios han sido reemplazados por la búsqueda de intereses personales de su cúpula.

“Quisiera expresar que no me siento representado por muchos de los que componen la directiva recién elegida del partido. Tampoco puedo estar de acuerdo con que una persona se vaya a mantener por 15 años en un alto cargo de la mayor organización política del país, sin que se cuestione que esto pone en riesgo nuestra democracia.

Aunque Saied no hace referencia a su nombre, el pasado 15 de mayo el diputado Benicio Robinson fue reelegido para un tercer periodo como presidente del PRD, en el IX Congreso Nacional Ordinario del PRD.

Saied: 'El modelo clientelista es lo que está prevaleciendo en el PRD'

Saied Torrijos, al ser consultado sobre su decisión, expresó que no tiene nada en contra de nadie; sin embargo, dijo no estar de acuerdo con que los puestos de diputado se utilicen para tomar el control de los partidos ni mucho menos la utilización de, por ejemplo, la Asamblea Nacional para ganar elecciones internas de distintos partidos y tomar el control de estos.

“Este no es el modelo en como se ha diseñado nuestra democracia, este es un país que no es parlamentario, sino presidencialista, y segundo, los electores escogen a los diputados para hacer leyes no para que tomen el control de los partidos, eso no está en la Constitución”, destacó.

Aunque señaló que esta situación se viene dando desde antes de 2012, se consolidó con la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) realizado el 15 de mayo pasado. “Allí fue que se consolidó la toma del PRD por parte de los diputados de la Asamblea”.

Agregó que la toma de los partidos por parte de los diputados no es parte de lo que está en el engranaje y tampoco cree que es sano, y más, asegura, cuando está sufriendo la democracia “porque reelección, más reelección, más reelección, dentro de un partido, al igual que afuera, nunca es sinónimo de democracia”.

Agregó que una persona que se extiende más de 10 años en cualquier puesto, ya allí no hay alternabilidad de poder.

“No puede ser que dentro de los partidos no haya esa democracia, como sí la ha habido a nivel de país desde 1990 que cada 5 años cambia el partido gobernante”, dijo.

Destacó también que en el PRD ahora mismo no hay discusión ideológica, el modelo clientelista es lo que está prevalenciendo y advirtió que la toma de los partidos, no solo en el PRD, es para seguir el modelo clientelista.

Saied Torrijos tras su renuncia analiza diversos proyectos, ya sea políticos y otros no vinculados a la política. “En lo que vaya a emprender, yo si quiero la libertad de poder expresar mis ideas. La época de líneas para David Sayed acabó. Yo no tengo en mi radar, no tengo el participar en ningún grupo político específico porque si voy a participar tendría que ser un mecanismo individual, propio y totalmente fuera de control de estructuras e ideologías”, puntualizó.