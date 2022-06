El diputado independiente Gabriel Silva acudió al Instituto Nacional para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), a solicitar información del listado de los montos y de los beneficiarios de becas y auxilios económicos que superen los $25 mil.

Sin embargo, la oficina de Dirección y Planificación de la institución solo le suministró el listado de los nombres, sin cédula, monto de las becas ni las universidades en que cursan sus estudios. “Nos reiteraron que no nos pueden dar información de los montos específicos”, manifestó Silva.

Para el diputado, esto no es transparente ya que con esta información no puede fiscalizar. “Esa información tiene que ser pública. No hay razón de ser que sea confidencial, que sea resguardada por privacidad. Es dinero público, dinero del pueblo, se debe saber y queremos saber toda esa información”, sostuvo.

A su juicio, la interpretación que está teniendo el Ifarhu de que se trata de una información sensitiva y se reserva para protección de datos, no es correcta.

“Yo creo que rendición de cuentas sería explicar quiénes son los que se han ganado todas estas becas por la paz y la tranquilidad de todos los panameños, especialmente esos que nos dicen que aplicaron y no se ganaron nada, por la paz y la tranquilidad de ellos saber realmente y poder confiar que todos los panameños que se benefician de esas becas se la merecen por méritos o por necesidad”, recalcó.

Advirtió que van a seguir insistiendo para que les otorguen la información completa que están solicitando. “Vamos a esperar una respuesta formal por parte del Ifarhu, y si insisten en que esa es la única información que nos pueden dar, por el motivo que sea, nosotros vamos a presentar los recursos legales pertinentes”, agregó.

Desde hace algunas semanas, el diputado Gabril Silva ha estado solicitando a esta institución información de quiénes son los beneficiarios de las becas superiores a $25 mil en adelante, ya que a él como diputado le llegan muchas quejas de estudiantes que han aplicado a becas del Ifarhu, cuentan con los méritos y no se las han ganado. “Las becas deben ser para quienes tiene necesidad comprobada o los méritos necesarios. No por ser amigo, familiar o conocido de un político”, sentenció.

Director del Ifarhu responde

El director del Instituto Nacional para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernando Meneses, alegó que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que la institución no puede dar información del monto de las becas y otros datos que están solicitando, por lo tanto tiene que acatar el fallo.

Meneses sostuvo solo pueden dar información a los nombres de los estudiantes que tiene créditos y beneficios de la institución. “Eso es lo que la ley nos permite a nosotros y el fallo de la Corte. Estamos cumpliendo y acatando lo que como funcionarios podemos hacer”, señaló.

Y añadió: “Por primera vez en la historia los estudiantes de primeros puestos, desde el 2019 hasta la fecha, de varios colegios públicos y de las comarcas, están siendo beneficiados con becas que antes ni siquiera le llegaban a estos jóvenes estudiantes”.

A su juicio, los intereses económicos de algún sector de este país no se encuentra representado en esta administración, “y evidentemente son ellos los que sienten que tal vez no tengan acceso a estos beneficios y es que para mí es importante un joven que venga de escuelas públicas, una universidad pública y nos hemos dedicado a trabajar por los más vulnerables”, indicó el funcionario.