Tim Stew: 'Tenemos una fuerte sociedad estratégica'

Son momentos de crisis mundial en las que para lograr objetivos hay que trabajar unidos, asegura el embajador británico en Panamá, Tim Stew. Por ello, aunque el Reino Unido no forma parte de la Comunidad Europea no significa que dejan de compartir objetivos y valores en común. En Panamá, hay planes específicos para la protección del ambiente y para la impulsar el bilingüismo, importante en un país abocado al comercio. También se refuerzan los lazos culturales con actividades relacionadas al Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.

¿Qué representa el haber celebrado el 70 aniversario del reinado de Elizabeth II?

Ha sido una celebración fantástica. Y es una gran fecha y momento histórico porque no solamente es el cumpleaños 96 de la reina, pero también como lo ha dicho, son 70 años en el trono, sirviendo a Gran Bretaña y al mundo y eso la hace la monarca que por más tiempo ha servido en la historia británica.

Ha sido increíble, y realmente hemos disfrutado celebrar en Panamá un número de eventos: hemos plantado árboles, hemos traído el Queens Green Canopy (dosel de la Reina) aquí a Panamá así que hemos plantado árboles en King's College y aquí en la residencia, bajo esta iniciativa se han sembrado más de un millón de árboles; tuvimos la celebración oficial, la fiesta de cumpleaños de la Reina en la residencia; tuvimos una fiesta real del té, que fue un gran evento de networking (red de contactos) y concluimos el sábado, 18 de junio, en el Mall Multiplaza con la British Street Party, con presentaciones, comidas y bebidas, una verdadera celebración de la cultura británica. Ha sido una celebración fantástica y esperamos que Panamá la haya disfrutado.

Vemos algunos signos de relevo, algunos descendientes están asumiendo responsabilidades que antes recaían directamente en la reina, obviamente la edad hace mella. ¿Se mantendrá la reina en el cargo hasta el final o abdicará como han hecho reyes y reinas en monarquías vecinas?

Ella tiene 96 años. Ha realizado unas 260 visitas internacionales incluyendo la primera, cuando la reina vino aquí a Panamá en 1953, de lo que está muy orgullosa, pero ya no hace más viajes internacionales, no lo ha hecho ya por algunos años; pero ella estaba muy clara, cuando accedió al trono, que iba a dedicar su vida al servicio público, su pueblo y su país. Es lo que ha hecho y es lo que todavía está haciendo, trabaja duro por Gran Bretaña y el mundo al día de hoy.

Instituciones como la 'Commonwealth' se han mantenido gracias al impulso de la reina. ¿Perderá relevancia en el momento de un cambio generacional?

No, pienso incluso que va a cobrar más relevancia. La reina ha sido una fuerza de impulso en la 'Commonwealth' al establecerla. Es una organización extraordinaria, de 54 países alrededor del mundo, La mayoría de la población mundial es miembro de la 'Commonwealth' , tenemos más países que quieren formar parte, y pienso que va a ganar más relevancia. Estamos en un mundo que lucha en una crisis, tenemos la pandemia, tenemos retos económicos en este momento como el resultado de la agresión rusa a Ucrania, y necesitamos enfrentar esos retos juntos. También, por supuesto, construye amistades, valores compartidos y relaciones comerciales, lo cual es muy importante.

Gran Bretaña se ha visto sacudida por el proceso del Brexit, ¿cuál ha sido el precio que han pagado los británicos por esta decisión?, ¿está todavía algo por ocurrir?

Es un hecho, Gran bretaña abandonó la Comunidad Europea hace ya algún tiempo, ocurrió, pero eso no ha cambiado el hecho de que continuamos trabajando de manera muy cercana con la Unión Europea desde nuestra salida y continuaremos haciéndolo. Geográficamente Europa está justo al lado nuestro. Y políticamente y en términos de valores, tenemos una verdadera comunidad. Y así como dije sobre la 'Commonwealth' , el mundo está enfrentando retos en este momento en los que tenemos que trabajar juntos y continuaremos haciéndolo juntos, solo que desde fuera.

Otra realidad que ha impactado la economía mundial es la guerra entre Rusia y Ucrania. Ante un panorama complejo establecido por el Brexit y la pandemia, ¿qué representa este conflicto para Gran Bretaña?

Hemos sido impactados, por esta horrenda y no provocada agresión de un país hacia otro, de Rusia contra Ucrania. Y como lo ha mencionado está causando un daño real, económicamente hemos visto inflación en Reino Unido, pero también en Panamá y globalmente, como resultado. Y hay una gran desinformación por parte de los rusos, ellos claman que los problemas de la distribución de alimentos se deben a las sanciones que les han aplicado a ellos, y eso no es así en lo absoluto. Las razones para estos problemas se deben a que Rusia está bloqueando las exportaciones de trigo desde Ucrania. No son los ucranianos negándose a exportar o por sanciones, no hay sanciones en esos suministros. Las sanciones están allí para motivar a Rusia a pensarlo más y detener esta guerra. Son los únicos que en este momento pueden hacerlo. Y ellos tienen esa opción.

Gran Bretaña continuará trabajando con otros [países] alrededor del mundo, globalmente, para escuchar y entender las perspectivas de otros países, con Panamá, por ejemplo, ver los impactos que ha tenido acá y cómo podemos abordarlos juntos. A través de organizaciones, instituciones como el G7, grupos de países bancos de desarrollo. Desafortunadamente el conflicto continua porque Rusia no lo detendrá y tenemos que abordar ambas formas de abordar la forma de detener a Rusia y también cómo lidiar con los impactos juntos con otros alrededor del globo.

La dependencia energética, uno de estos impactos. Ante amenazas como esta guerra y como el calentamiento global, ¿cuáles son los planes británicos?

Mantenemos iniciativas como el COP 26 en el cambio climático, estamos estableciendo algunas metas para vivir mejor en el planeta, seguimos haciendo eso, pero al mismo tiempo, hay temas reales de suministro de energía en este momento, como resultado de este conflicto. Y tenemos que trabajar con otros en eso. Y continuaremos trabajando con la Unión Europea, el G7 la 'Commonwealth' , nuestros amigos alrededor del mundo, incluyendo a Panamá para ver cómo podemos abordar estos retos.

Usted llegó a Panamá hace alrededor de un año...

Un poquito menos, hace unos ocho meses.

¿Tenía alguna idea clara sobre el ambiente en el que trabajaría? ¿Ha cambiado en el tiempo en que ha estado aquí?

Sí, la primera vez que estuve en Panamá fue hace unos 23, 24 años. Me encantó entonces y quería regresar, me tomó algo de tiempo… pero estoy aquí. Encantado de estar aquí. Todo lo que leí sobre Panamá, lo que me contaba la gente en Reino Unido antes de venir me generó más ganas de venir. ¿Me ha sorprendido? No, realmente. Lo que me decían es que la gente ofrece una muy cálida bienvenida, son muy amistosos y realmente he visto eso. Lo mismo hablando en una reunión en la ciudad de Panamá, o en alguno de mis viajes a Bocas del Toro o Boquete, hemos tenido una cálida bienvenida y ha sido muy bueno palparlo. Y también la fuerza de nuestra colaboración, con el gobierno ha sido un placer encontrar eso. Y, por supuesto, quiero seguir construyendo sobre eso.

¿Cuáles serían los puntos más relevantes de nuestra agenda bilateral?

Tenemos una fuerte sociedad estratégica como he mencionado un par de cosas, con el cambio climático hemos visto a Panamá como un fuerte socio y aliado, en ambas direcciones y hemos anunciado un fondo de 2 millones de libras para apoyar el Corredor Marino del Pacífico, esta área protegida en conjunto con otros países de la región, pero también hay otros objetivos del COP 26 con el cambio climático, con las que continuaremos trabajando cercanamente con Panamá. También hemos trabajado muy de cerca la lucha contra los flujos financieros ilícitos que es una preocupación tanto de mi país como de este. En el comercio, estamos bien, hemos manejado alrededor de 300 millones de libras en comercio en ambas direcciones en el último año, pero pienso que podemos hacer más. Y durante mi corto tiempo aquí hemos tenido varias visitas, en diciembre pasado tuvimos la visita del ministro de exportaciones Mike Freer, quien vino a ayudarnos a promover la agenda de comercio y ver qué más podemos hacer. Y más recientemente, la baronesa Hooper, enviada comercial del Primer Ministro, durante su visita, por ejemplo, firmó un acuerdo con la Canciller Erika Mouynes para promover una alianza para el crecimiento sostenible entre los dos países, esos son los pasos que estamos tomando para estrechar nuestra colaboración y para construir lazos comerciales y lazos culturales.

También en educación... hemos visto la propuesta escolar británica crecer...

Estoy animado a ver más bilingualismo en este país, estoy trabajando en mi español también, pero las personas siguen diciéndome que necesitamos más bilingualismo en el país, así que estamos viendo cómo aportar en esa área y, por supuesto, hemos tenido y por muchos años un programa de becas, estamos por anunciar los resultado de este año. Estoy encantado de anunciar que vamos a enviar becarios de este país a Reino Unido para una intensa, pero placentera experiencia de estudios de posgrado. Celebramos todas esas cosas. También vemos qué podemos hacer para apoyar las materias STEM en el país. Así es que sí, en educación tenemos un programa muy activo que también queremos ver crecer.