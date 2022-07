Surgen dudas sobre reducción de funcionarios en el Gobierno, temen apliquen un 'criterio clientelar'

El anuncio del presidente Laurentino Cortizo de una reducción del 10% de la planilla estatal como medida de contención de gastos, ha generado preocupación y dudas sobre cómo serán los recortes.

El secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), Alejandro Haynes, calcula que con esta reducción del 10% de la planilla estatal se afectaría a unos 27 mil empleados.

Calificó como poco confiables los criterios que se tomarán en cuenta y temen que con esta medida se pierda la oportunidad de destituir a trabajadores que forman parte del clientelismo político.

Por su parte, la diputada independiente Walkiria Chandler, sostuvo que duda de la objetividad de estas destituciones y considera que podría convertirse en una "persecución política".

Chandler manifestó que sería importante conocer cómo van a ser esos recortes. Dijo que espera que no sea un pase de factura a detractores políticos del gobierno y que no se utilice para terminar de limpiar las instituciones de todo aquel que no está afiliado con el gobierno PRD.

"Por qué tenemos que pagar ministra consejera de salud o un ministro consejero en Presidencia que conecta con el sector privado, esas cosas hay que recortarlas", consideró.

Además, dijo, esta sería una gran oportunidad para eliminar a una gran cantidad de asesores que, a su juicio, no hacen bien el trabajo. "No sabemos qué asesoran porque miren el desgobierno en que está el pueblo panameño", sentenció.