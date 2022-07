Franceschi: aportes del Pacto del Bicentenario están a disposición de la mesa única de diálogo

La coordinadora ejecutiva nacional del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, Paulina Franceschi, dijo que los aportes del acuerdo “están a disposición de la mesa única de diálogo”.

Franceschi se refirió al respecto en declaraciones a “La Decana”, justo en el segundo día de conversaciones en la mesa única de diálogo que se lleva a cabo en Penonomé, provincia de Coclé.

“Considero que la mesa única de diálogo que actualmente está sesionando es pertinente y necesaria. La coyuntura actual obliga a que encontremos soluciones a demandas sentidas por los ciudadanos”, expresó Franceschi.

En la mesa única de diálogo entre el Órgano Ejecutivo y gremios, se discute un pliego de peticiones de ocho puntos que incluye rebajas de la canasta básica, costo de la energía y medicamentos, corrupción, transparencia y cumplir con la Ley del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, entre otros.

La coordinadora Ejecutiva del Pacto Bicentenario "Cerrando Brechas", Paulina Franscechi.

Franceschi aseguró que el pacto del Bicentenario aporta soluciones a algunos de los aspectos en discusión en la mesa única de diálogo. Todos los documentos de este pacto están públicos en www.agora.gob.pa. Adicional a ello, Franceschi, los puso públicamente a disposición de los facilitadores de la mesa, en la sesión de Ciudad del Saber.

“Esas soluciones fueron aportes de abajo hacia arriba, desde los ciudadanos. Esto es la base de la legitimidad de este proceso democrático de participación ciudadana. Estos aportes están a disposición de la mesa única de diálogo”, afirmó Franceshi.

El Pacto del Bicentenario es un amplio proceso de participación ciudadana independiente y transparente que recoge las propuestas de las personas e instituciones a nivel local, regional y nacional, para la solución de las problemáticas de la población, que serán la base para el diseño de Políticas Públicas orientadas a cerrar las grandes brechas de desigualdad y fortalecer la democracia y el Estado, recoge el sitio Propósito Panamá.

Si bien el diálogo tuvo una gran convocatoria, ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores. En recientes declaraciones a medios locales, el analista político José Eugenio Stoute calificó el Pacto del Bicentenario como "una burla más del Gobierno" y que esto "no" puede continuar, porque por eso es que la gente está bloqueando las calles.

"Tenemos esta situación porque ya no se les cree nada (al Gobierno). Basta de mentiras, tienen que entender que no pueden seguir gobernando con la mentira porque ya no engañan a nadie", afirmó Stoute en TVN el pasado 20 de julio, instando al Gobierno a "actuar con audacia" para salir de esta situación de crisis.

El diálogo

La mesa única de diálogo se instaló este jueves, 21 de julio, en un nuevo intento entre las partes por encontrar un acuerdo en común que permita acabar con esta ola de protestas y cierres de calles que mantiene sumido al país en una crisis desde hace ya más de 15 días.

El primer acercamiento de la jornada de este día se centró en el tema de la canasta básica, pero al finalizar esta primera ronda a primeras horas de la madrugada de este viernes, no hubo acuerdos.

"Espero que impere la escucha activa, empatía y capacidad de moverse de posiciones para construir las soluciones entre todos", expresó Franceschi, quien tuvo la difícil tarea de liderar el trabajo del Consejo Consultivo del Pacto del Bicentenario.

Los puntos que se discuten en la mesa única de diálogo, en la cual se encuentra la Iglesia Católica como mediadora, son los siguientes:

1- Rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional

2- Rebaja y congelamiento del precio del combustible

3- Rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar

4- Cumplir con la Ley del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación

5- Rebaja de la electricidad

6- Discusión del tema de la Caja de Seguro Social (CSS)

7- Corrupción y transparencia

8-Mesa intersectorial y de seguimiento.